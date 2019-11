LXRandCo communique ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2019

- Importante amélioration de la marge brute et de la gestion des coûts -

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW/ - LXRandCo, Inc. (« LXRandCo » ou la « Société ») (TSX : LXR, LXR.WT), détaillant omnicanal nord-américain offrant des sacs à main et des accessoires rétro de luxe de grandes marques, a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019.

« Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, particulièrement de la progression de la marge brute et de nos efforts de gestion des coûts. Notre objectif pour le reste de l'exercice est de continuer à simplifier et à optimiser nos activités dans l'ensemble de la chaîne de valeurs. D'une part, notre profit brut a augmenté de 19 %, et nous constatons continuellement une ligne de tendances à la baisse des frais de vente, frais généraux et frais d'administration. D'autre part, nous accélérons le rythme du changement au sein de l'entreprise et renforçons une culture qui place nos partenaires d'affaires et nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Je suis fier des efforts extraordinaires déployés par notre équipe de direction ainsi que de l'engagement et des efforts de tous nos employés dans le cadre du repositionnement de l'entreprise. Au nom du conseil d'administration, je tiens à leur exprimer notre reconnaissance pour leur engagement indéfectible tout au long de la mise en œuvre du changement », a déclaré Cam di Prata, chef de la direction par intérim, LXRandCo.

Ci-dessous sont présentés les faits saillants financiers des périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019, qui devraient être lus parallèlement aux états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités et au rapport de gestion de la période.

Faits saillants du troisième trimestre clos le 30 septembre 2019

(Sauf indication contraire, tous les chiffres comparables s'appliquent au troisième trimestre clos le 30 septembre 20181)

Au 30 septembre 2019, le réseau de détaillants comptait 81 magasins, comparativement à 95 à la période précédente. La diminution résulte surtout de la fermeture de deux magasins, de même que du passage de 12 établissements de vente au détail à une entente de commerce de gros dans le cadre de la stratégie d'optimisation du modèle de partenaire de détail de la Société.

Bien que les produits nets ont diminué de 17,5 % au cours de la période pour s'établir à 8,3 millions de dollars, comparativement à 10,0 millions de dollars, en raison de la réduction du nombre de magasins, les profits bruts ont augmenté de 19,0 % pour atteindre 2,6 millions de dollars, par rapport à 2,2 millions de dollars.

Les produits nets tirés du commerce électronique ont augmenté, passant de 5,8 % à 11,9 % des produits nets.

La marge bénéficiaire brute a augmenté à 31,4 % durant la période, comparativement à 21,8 %.

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration ont diminué de 9,4 % pour s'établir à 4,0 millions de dollars ou 48,3 % des produits nets, comparativement à 4,4 millions de dollars ou 43,9 % des produits nets.

La perte nette a diminué et s'établit à 2,3 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 3,0 millions de dollars.

La perte nette ajustée (mesure non conforme aux IFRS) a connu une amélioration, soit une perte de 1,7 million de dollars par rapport à 2,7 millions de dollars à la période précédente.

Le BAIIA ajusté (mesure non conforme aux IFRS) s'est aussi amélioré et affiche une perte de 1,3 million de dollars, comparativement à une perte de 2,1 millions de dollars à la période précédente.

Faits saillants de la période de neuf mois close le 30 septembre 2019

(Sauf indication contraire, tous les chiffres comparables s'appliquent à la période de neuf mois close le 30 septembre 2018 1)

Malgré que les produits nets de la période ont diminué de 9,0 %, s'établissant à 25,6 millions de dollars comparativement à 28,2 millions de dollars, en raison de la réduction du nombre de magasins, les profits bruts ont augmenté de 26,2 % pour atteindre 7,6 millions de dollars, par rapport à 6,1 millions de dollars. Si l'on exclut l'incidence des deux ventes d'échantillons qui avaient pour objectif de liquider les articles à faible rotation ayant eu lieu au cours du premier trimestre de 2019, le profit brut normalisé aurait été de 8,0 millions de dollars.

Les produits nets tirés du commerce électronique ont augmenté, passant de 6,8 % à 9,9 % des produits nets.

La marge bénéficiaire brute a augmenté à 29,8 %, comparativement à 21,5 %. Si l'on exclut l'incidence des deux ventes d'échantillons mentionnées ici-haut, la marge brute normalisée aurait été de 32,6 %.

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration ont baissé de 19,6 % pour s'établir à 13,0 millions de dollars ou 50,8 % des produits nets, comparativement à 16,2 millions de dollars ou 57,5 % des produits nets.

La perte nette a diminué et s'établit à 8,3 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 15,6 millions de dollars.

La perte nette ajustée (mesure non conforme aux IFRS) a connu une amélioration, atteignant 5,8 millions de dollars, contre 12,0 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté (mesure non conforme aux IFRS) s'est amélioré, soit une perte de 4,6 millions de dollars, comparativement à 10,0 millions de dollars.

Les liquidités utilisées par nos activités d'exploitation au cours de la période ont progressé, passant de 7,9 millions de dollars à 6,1 millions de dollars.

Le solde de l'encaisse à la clôture du trimestre s'élevait à 2,0 millions de dollars.

Analyse des résultats des périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2019 et 2018.

À moins d'indication contraire, tous les montants sont indiqués en dollars canadiens. Certains paramètres, y compris ceux exprimés sur une base rajustée, sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » ci-après. Pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS et leur mesure la plus directement comparable, calculée conformément aux IFRS, voir « Principales informations financières consolidées » ci-après.

Comparaison des périodes de trois mois et de neuf mois closes les 30 septembre 2019 et 2018.

Produits nets

Le réseau de détaillants de LXRandCo comptait 81 magasins au 30 septembre 2019, comparativement à 95 magasins au 30 septembre 2018 (en excluant les 12 magasins européens fermés en 2018 et classés ultérieurement en tant qu'activités abandonnées). La diminution du nombre de magasins s'inscrit dans l'esprit de l'objectif de la Société d'optimiser son réseau de détail et de mettre en œuvre un modèle de partenariat de détail plus avantageux pour les deux parties dans l'ensemble de son réseau.

Les produits nets ont diminué de 17,5 % pour s'établir à 8,3 millions de dollars pour la période de trois mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 10,0 millions de dollars pour la période de trois mois close le 30 septembre 2018, en raison principalement de la baisse de 15 % du nombre de magasins au cours de la période. Pendant la période, les produits nets tirés du commerce électronique ont augmenté, passant de 5,8 % à 11,9 % des produits nets. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, les produits nets ont diminué de 9,0 % pour s'établir à 25,6 millions de dollars, comparativement à 28,2 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, tandis que les produits nets tirés du commerce électronique sont passés de 6,8 % à 9,9 % des produits nets.

Marge brute

Malgré la diminution du nombre de magasins exploités, le profit brut a augmenté de 19,0 % pour s'établir à 2,6 millions de dollars, au cours de la période de trois mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 2,2 millions de dollars pour la période de trois mois close le 30 septembre 2018 et a augmenté de 26,2 % pour atteindre les 7,6 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 6,1 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018. Si l'on exclut l'incidence des deux ventes d'échantillons qui avaient pour objectif de liquider les articles à faible rotation ayant eu lieu au cours du premier trimestre de 2019, le profit brut normalisé aurait été de 8,0 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019.

La marge bénéficiaire brute a augmenté à 31,4 % pour la période de trois mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 21,8 % pour la période de trois mois close le 30 septembre 2018 et a augmenté à 29,8 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à 21,5 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018. Les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019 affichent une amélioration de la marge brute par rapport à l'exercice précédent, qui est le résultat de la réduction des coûts d'exploitation des magasins, de l'amélioration de l'efficacité de l'approvisionnement en produits, de la diminution des provisions pour désuétude de stocks, découlant de la liquidation d'articles à faible rotation lors des ventes d'échantillons qui ont eu lieu dans le premier trimestre de 2019; et d'une réduction importante de la freinte de stocks et des frais de transport.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, généraux et d'administration ont diminué de 9,4 % se chiffrant à 4,0 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, comparativement à 4,4 millions de dollars au trimestre clos le 30 septembre 2018. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, les frais de vente, généraux et d'administration ont diminué de 19,6 % s'établissant à 13,0 millions de dollars, comparativement à 16,2 millions de dollars à la période de neuf mois close le 30 septembre 2018. L'amélioration des frais de vente, généraux et d'administration est principalement attribuable à la réduction du nombre de magasins en exploitation, ce qui s'est traduit par une baisse des effectifs dans les magasins et du côté du siège social; et une baisse des frais de fermeture de magasins.

Le nombre total des employés de la société, y compris les employés des partenaires de détail gérés par LXR, est passé à 300 employés au 30 septembre 2019, comparativement à 350 au 30 septembre 2018. Le nombre d'employés embauchés directement par la Société a diminué à 171, au 30 septembre 2019, comparativement à 225 au 30 septembre 2018. Cette diminution du nombre d'employés est essentiellement le résultat de la réduction du réseau de détaillants, et inclut l'incidence des activités abandonnées en Europe.

Perte nette

La perte nette a diminué, s'établissant à 2,3 millions de dollars au trimestre clos le 30 septembre 2019, comparativement à une perte nette de 3,0 millions de dollars au trimestre clos le 30 septembre 2018. La perte nette a diminué, s'établissant à 8,3 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à une perte nette de 15,7 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018.

Perte nette ajustée

La perte nette ajustée a diminué, s'établissant à 1,7 million de dollars au trimestre clos le 30 septembre 2019, comparativement à une perte nette ajustée de 2,7 millions de dollars au trimestre clos le 30 septembre 2018. La perte nette ajustée a diminué, s'établissant à 5,8 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à une perte nette ajustée de 12,0 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est amélioré, soit une perte de 1,3 million de dollars au trimestre clos le 30 septembre 2019, comparativement à une perte de 2,1 millions de dollars au trimestre clos le 30 septembre 2018. Le BAIIA ajusté s'est amélioré, soit une perte de 4,6 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, comparativement à une perte de 10,0 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018.

États financiers consolidés et rapport de gestion

Les états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités de la Société pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019 ainsi que le rapport de gestion qui s'y rapporte sont accessibles sur le site Web de la Société au http://investors.lxrco.com/financials-reports-information et dans le profil de la Société sur SEDAR à www.sedar.com.

Principales données financières consolidées

Le tableau suivant résume les résultats récents de LXRandCo pour les périodes indiquées :

LXRandCo, Inc.









États condensés consolidés de la perte et de la perte globale :









(en dollars canadiens, sauf les montants par action)























Pour le trimestre clos le 30 septembre

Pour la période de neuf mois close le

30 septembre

2019 2018

2019 2018











Produits nets 8 314 615 10 075 502

25 629 115 28 154 267 Coût des ventes 5 707 183 7 883 710

17 983 306 22 094 692 Marge brute 2 607 432 2 191 792

7 645 809 6 059 575















Charges opérationnelles









Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 4 011 816 4 425 971

13 007 248 16 187 540 Charge d'amortissement 254 467 400 826

762 171 1 009 753 Perte de valeur du goodwill -- --

-- 3 683 987 Résultats des activités d'exploitation (1 658 851) (2 635 005)

(6 123 610) (14 821 705) Autres produits et charges









Charges financières 125 764 147 940

352 044 922 314 Perte (gain) de change (138 402) 264 474

1 008 248 (137 305) Perte liée à la cession d'éléments d'actif 295 121 --

427 898 -- Perte liée à la cession de filiales 363 304 --

382 846 -- Perte avant impôt sur le revenu (2 304 638) (3 047 419)

(8 294 646) (15 606 714)











Charge d'impôt sur le résultat









Exigible 6 154 1 404

54 357 40 065 Différé -- --

-- 44 000

6 154 1 404

54 357 84 065 Perte nette liée aux activités poursuivies (2 310 792) (3 048 823)

(8 349 003) (15 690 779) Perte nette liée aux activités abandonnées -- (352 167)

-- (2 732 164) Perte nette pour la période (2 310 792) (3 400 990)

(8 349 003) (18 422 943)



Pour le trimestre clos le 30 septembre

Pour la période de neuf mois close le

30 septembre

2019 2018

2019 2018











Rapprochement de la perte nette au BAIIA ajusté :









Perte nette (2 310 792) (3 400 990)

(8 349 003) (18 422 943) Ajouter : Charge d'amortissement 254 467 400 826

762 171 1 009 753 Ajouter : Charges financières 125 764 147 940

352 044 922 314 Ajouter : Charge d'impôt sur le résultat 6 154 1 404

54 357 84 065 BAIIA (1 924 407) (2 850 820)

(7 180 431) (16 406 811)











BAIIA ajusté :









Perte (gain) de change (138 402) 264 474

1 008 248 (137 305) Perte liée à la cession d'éléments d'actif 295 121 --

427 898 -- Perte de valeur du goodwill -- --

-- 3 683 987 Charge de rémunération fondée sur des actions 41 309 87 817

178 229 102 315 Perte liée à la cession de filiales 363 304 --

382 846 -- Frais professionnels liés à l'examen stratégique et au placement privé -- --

474 853 -- Coûts de fermeture de magasin 75 626 --

105 944 -- Perte liée aux activités abandonnées -- 352 167

-- 2 732 164 BAIIA ajusté (1 287 449) (2 146 362)

(4 602 413) (10 025 650)

Rapprochement de la perte nette à la perte nette ajustée









Perte nette (2 310 792) (3 400 990)

(8 349 003) (18 422 943) Ajustements au bénéfice net :









Perte (gain) de change (138 402) 264 474

1 008 248 (137 305) Perte de valeur du goodwill -- --

-- 3 683 987 Perte liée à la cession d'éléments d'actif 295 121 --

427 898 -- Charge de rémunération fondée sur des actions 41 309 87 817

178 229 102 315 Perte liée à la cession de filiales 363 304 --

382 846 -- Honoraires professionnels non récurrents -- --

474 853 -- Coûts de fermeture de magasin 75 626 --

105 944 -- Perte liée aux activités abandonnées -- 352 167

-- 2 732 164 Perte nette ajustée (1 673 834) (2 696 532)

(5 770 985) (12 041 782)

Notes

1. Au 30 septembre 2018, la Société a mis fin aux activités de ses filiales européennes, LXR&Co Germany GmbH, LXR&Co UK Limited et LXRandCo Netherlands B.V. Étant donné que les flux de trésorerie liée aux activités des filiales européennes sont exprimés de manière tout à fait distincte du reste de l'entité, tant sur le plan de l'exploitation que sur le plan géographique, ainsi qu'aux fins de la présentation des informations financières, le rendement financier de ces entités pour les périodes comparatives a été reclassé et présenté séparément en tant qu'activités abandonnées dans les états consolidés du résultat étendu et des flux de trésorerie.



Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats du troisième trimestre de 2019 est prévue aujourd'hui, le mardi 12 novembre 2019, à 8 h 30 (HE). Il est possible de participer à la conférence téléphonique en composant le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191, ou au moyen d'Internet en se rendant à l'adresse http://investors.lxrco.com/events-and-webcasts.

La conférence téléphonique sera archivée et pourra être écoutée de nouveau à la fois par téléphone et sur Internet environ une heure après sa tenue. Pour accéder à la conférence téléphonique archivée par téléphone, composez le 1 855 859-2056 ou le 416 849-0833 et entrez le mot de passe 8542868 suivi du carré. On pourra accéder à l'enregistrement téléphonique jusqu'au mardi 19 novembre 2019 à minuit. Pour accéder à la conférence téléphonique archivée sur Internet, rendez-vous à l'adresse http://investors.lxrco.com/events-and-webcasts.

À propos de LXRandCo

LXRandCo est un détaillant multicanal d'envergure nord-américain qui propose des sacs à main de luxe retro ainsi que d'autres articles de luxe personnels. LXRandCo trouve et authentifie des produits d'occasion de grande qualité de marques emblématiques telles que Hermès, Louis Vuitton, Gucci et Chanel, entre autres, et les vend à des prix attrayants dans un réseau de détaillants principalement situés dans de grands magasins aux États-Unis et au Canada, grâce à ses activités de vente de gros exercées principalement aux États-Unis, ainsi que sur son site Web de commerce électronique, www.lxrco.com ainsi que sur les plateformes de commerce électronique de ses partenaires.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué sont de nature prospective et constituent des informations prospectives ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement les « énoncés prospectifs »). En général, bien que non systématiquement, on reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de termes comme « perspective » ou « objectif » ou de verbes, à la forme affirmative ou négative, comme « peut », « pourrait », « serait », « sera », « s'attendre à », « compter faire », « estimer », « prévoir », « projeter de », « chercher à », « croire », « devoir », « planifier », « continuer » ou des expressions semblables qui laissent présager des résultats ou des événements futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations à l'égard des objectifs futurs et des stratégies visant l'atteinte de ces objectifs, notamment les ouvertures et les fermetures de magasins ainsi que d'autres déclarations relatives aux convictions, aux plans, aux estimations et aux intentions de la direction et les énoncés semblables concernant des événements futurs prévus, des résultats, une perspective, des circonstances, un rendement ou des attentes qui ne correspondent pas à des faits passés. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les hypothèses et les convictions actuelles de la direction, qui sont basées sur les renseignements qui lui sont alors accessibles, ce qui englobe les hypothèses à propos des revenus continus en fonction du rendement passé, l'expérience passée de la direction, la perception de la conjoncture et des tendances qui ont cours, les développements futurs prévus et d'autres facteurs que la direction juge appropriés. Pour ce qui est des énoncés prospectifs que contient le présent communiqué, la direction a formulé certaines hypothèses en ce qui concerne, notamment, la capacité de la Société d'atteindre ses objectifs et de mettre en œuvre ses stratégies, la capacité de la Société de réaliser ses projets et ses plans futurs, en postulant que lesdits projets et plans iront de l'avant comme prévu, la croissance prévue des revenus tirés du cybercommerce de la Société, le nombre prévu et le calendrier des ouvertures de magasins, la conclusion de nouveaux partenariats de vente au détail ou l'expansion des partenariats existants, la capacité de la Société de se procurer des produits, le positionnement concurrentiel de la Société dans le secteur des articles rétro de luxe de même que les convictions et les intentions concernant la propriété de marques de commerce et de noms de domaine importants qui sont utilisés dans la commercialisation, la distribution et la vente des produits de la Société, ainsi que les hypothèses concernant les taux de croissance économique et du marché en général, les taux de change, les taux d'intérêt et l'intensité concurrentielle.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances ou les résultats futurs, ou les résultats que prévoient ou laissent supposer ces énoncés prospectifs, se concrétiseront, ou encore que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels reposent ces énoncés prospectifs se produiront.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par les présentes mises en garde. Par ailleurs, sauf indication contraire, ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué et, à l'exception de ce que prévoit expressément la loi applicable, la Société n'est nullement tenue de mettre à jour les énoncés prospectifs ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

Le lecteur est prié de noter que les résultats réels qui seront obtenus pourraient différer considérablement des résultats décrits dans le présent communiqué. Par conséquent, LXRandCo n'allègue aucunement que les résultats réels qui seront obtenus seront les mêmes, en tout ou en partie, que ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs.

Renseignements: Pour obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec : Nadine Eap, Chef de la direction financière, LXRandCo. Inc., +1 514 564-9993, poste : 037, nadine.e@lxrco.com