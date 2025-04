NEW YORK, 18 avril 2025 /CNW/ - LUXSHARE-ICT Inc, concepteur et fabricant mondial de solutions d'assemblage de câbles et de systèmes de connecteurs pour les applications grand public, automobiles, en nuage et d'entreprise, s'est activement impliqué dans le service aux collectivités tout au long de l'année 2024, témoignant d'un engagement fort en faveur du développement local et de la durabilité. Grâce à une série d'initiatives bénévoles, l'entreprise a apporté sa contribution et son soutien à la communauté locale et reste engagée dans ces efforts continus. Ces initiatives reflètent la conviction de LUXSHARE-ICT que les collectivités fortes et les partenariats durables se construisent sur le respect mutuel, les valeurs partagées et la participation active à la société locale.

L'une des principales initiatives a eu lieu à Milpitas Food Pantry, un garde-manger local qui fournit des aliments d'urgence aux communautés de Milpitas et d'Alviso, en mars 2024, où les volontaires de LUXSHARE-ICT ont aidé à trier les produits alimentaires pour les personnes qui ont du mal à s'acheter des produits d'épicerie. En consacrant du temps et des efforts à ce service essentiel, les participants ont soutenu la mission de l'organisation qui consiste à s'assurer que les personnes dans le besoin ont accès à des repas nutritifs.

En avril 2024, une initiative de collaboration a été lancée avec Second Harvest, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la lutte contre la faim en distribuant des surplus alimentaires aux personnes dans le besoin. Cet événement a eu lieu à l'église Crosspoint de Silicon Valley, où les volontaires de LUXSHARE-ICT ont aidé à distribuer de la nourriture aux familles et aux personnes âgées à faible revenu.

La durabilité environnementale a également été au centre des préoccupations. En septembre 2024, les volontaires de LUXSHARE-ICT ont participé à une journée de travail dans une pépinière au Community Nursery & Training Center de San Jose. En plantant des arbres et en s'occupant de la pépinière, l'événement a contribué à rendre les environnements locaux plus verts et plus sains.

L'année 2024 s'est achevée par un retour au soutien de la distribution alimentaire au Sacred Heart Community Service - Food Distribution Center en décembre. Les bénévoles de LUXSHARE-ICT ont apporté une aide concrète à la distribution de nourriture, garantissant ainsi aux familles à faibles revenus et aux personnes âgées l'accès à des ressources essentielles pendant les fêtes de fin d'année.

Ces efforts ne sont pas passés inaperçus. La collectivité locale a reconnu les contributions de LUXSHARE-ICT, et l'association des officiers de police de Milpitas a décerné une plaque en remerciement du soutien de l'entreprise. Cette reconnaissance souligne l'impact positif des initiatives de LUXSHARE-ICT et la valeur des partenariats entre les entreprises et les collectivités.

À l'horizon 2025, LUXSHARE-ICT maintient son engagement en matière de bénévolat et prévoit de poursuivre ces activités fondamentales de service aux collectivités. Au cours du premier trimestre de l'année, un autre événement de tri de nourriture a été organisé avec succès au Milpitas Food Pantry, et des préparatifs sont en cours pour les initiatives à venir.

Respect des objectifs de développement durable (ODD)

Sur le plan social, LUXSHARE-ICT maintient une communication forte avec les collectivités locales et contribue activement à leur développement par un engagement et un soutien à long terme. Les efforts bénévoles de l'entreprise en matière de distribution alimentaire sont en phase avec l'objectif 2 des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, qui vise à éliminer la faim dans le monde d'ici 2030.

En outre, LUXSHARE-ICT s'est profondément engagée à soutenir les ODD par le biais de ses actions environnementales. L'entreprise a établi des objectifs clairs, notamment atteindre un taux moyen de transformation des déchets de 90 % d'ici 2025, augmenter les investissements en R&D dans les produits écologiques et les technologies propres, et encourager les fournisseurs à réduire leur consommation d'énergie, avec un objectif d'économies cumulées de 100 millions de kWh entre 2023 et 2025. LUXSHARE-ICT vise également à augmenter la proportion d'utilisation d'énergie propre à 50 % d'ici 2025.

Grâce à ces initiatives, LUXSHARE-ICT soutient les collectivités locales et contribue aux efforts de durabilité à l'échelle mondiale, démontrant ainsi son engagement en matière de responsabilité d'entreprise et de gestion de l'environnement, ainsi que sa pleine conformité avec les lois et réglementations américaines applicables.

À propos de LUXSHARE-ICT

LUXSHARE-ICT est une entreprise manufacturière qui investit massivement dans la R&D et propose des solutions d'interconnexion à une clientèle mondiale. Ses produits sont largement utilisés dans l'électronique grand public, les communications et les centres de données, l'électronique automobile et les domaines médicaux. LUXSHARE-ICT s'efforce de proposer les produits les plus compétitifs et de la plus haute qualité, tout en assurant un service à la clientèle inégalé.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.luxshare-ict.com.

