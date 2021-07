Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes - Québec accorde 350 000 $ pour soutenir 27 projets de stations de nettoyage d'embarcations

QUÉBEC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, est heureux d'annoncer qu'une aide financière totale de plus de 350 000 $ a été attribuée à 27 projets, pour 2021-2022, dans le cadre du programme Stations de nettoyage d'embarcations, en vue de lutter contre les espèces aquatiques envahissantes (EAE).

Les EAE peuvent avoir de graves conséquences dans les plans d'eau du Québec, affectant la qualité de l'eau et favorisant la prolifération d'algues qui menacent les poissons et la faune aquatique. L'installation de stations de nettoyage d'embarcations est un moyen efficace et nécessaire pour garder les écosystèmes aquatiques en santé. Ces importants projets d'implantation ou de réfection de stations de nettoyage favoriseront ainsi la mise en valeur et la conservation de la faune.

L'aide financière offerte par projet s'élève à un maximum de 75 % des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 15 000 $. Les projets retenus pour cette année devront être réalisés au plus tard le 1er mars 2022.

La liste des projets financés est présentée en annexe.

Citation :

« Par son programme de stations de nettoyage d'embarcations, le Ministère agit de façon concrète et proactive dans la lutte contre les EAE. Cette mesure s'inscrit dans notre Plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE), qui dotera le Québec des meilleurs outils pour répondre aux enjeux émergents qui touchent nos écosystèmes et notre biodiversité. Il s'agit d'une responsabilité collective, où chaque citoyen peut contribuer à prévenir l'introduction d'EEE afin de maintenir l'équilibre naturel de nos milieux. J'encourage donc les plaisanciers et les pêcheurs à y participer en utilisant les stations de nettoyage ainsi mises à leur disposition. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Depuis la mise en place du programme, en 2017, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a accordé plus de 900 000 $ pour soutenir la réalisation de 72 projets de stations de nettoyage d'embarcations dans tout le Québec.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

ANNNEXE

Nom du projet Organisme Région administrative Aide

accordée Rinçage d'embarcations Municipalité de Cayamant 07 - Outaouais 15 000 $ Richmond Ville de Richmond 05 - Estrie 6 496 $ Station de netoyage - Île Long Sault Wolf Lake First Nation 08 - Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Station de nettoyage d'embarcations de Lac-Saguay Municipalité de Lac-Saguay 15 - Laurentides 6 713 $ Pas de bibittes dans nos lacs! Municipalité de Preissac 08 - Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Aménagement d'une station de nettoyage d'embarcations à la berge du Garrot Ville de Laval 06 - Montréal 15 000 $ Station de nettoyage d'embarcations Ville de Macamic 08 - Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Acquisition et opération d'une station mobile solaire de nettoyage d'embarcations Municipalité régionale de comté de Pontiac 07 - Outaouais 15 000 $ Station de nettoyage d'embarcations mobile à Laniel Comité municipal de Laniel 08 - Abitibi-Témiscamingue 15 000 $ Mise en place d'une station de nettoyage d'embarcations nautiques Municipalité de Lac-Sainte-Marie 07 - Outaouais 15 000 $ Construction d'une station de nettoyage d'embarcations Municipalité de Sainte-Thècle 04 - Mauricie 15 000 $ Station de nettoyage d'embarcations mobile pour le lac Davignon Ville de Cowansville 16 - Montérégie 15 000 $ Station de nettoyage Municipalité de Saint-Guy 01 - Bas-Saint-Laurent 15 000 $ Station de nettoyage pour embarcations nautiques Municipalité de Biencourt 01 - Bas-Saint-Laurent 14 871 $ Stations de nettoyage mobiles Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 04 - Mauricie 8 663 $ Station de nettoyage au lac à la Loutre Municipalité d'Huberdeau 15 - Laurentides 13 600 $ Implantation d'une première station de nettoyage d'embarcations nautiques Municipalité de Val-des-Monts 07 - Outaouais 15 000 $ Station de nettoyage SADL Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 15 - Laurentides 6 000 $ Station de nettoyage d'embarcations Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 07 - Outaouais 15 000 $ Bouclier anti-EAE Association des Résidants du lac Nicolet 17 - Centre-du-Québec 14 179 $ Station de nettoyage d'embarcations nautiques Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 05 - Estrie 15 000 $ Défense du lac à neuf! La régie intermunicipale du Parc régional Massawippi 05 - Estrie 6 230 $ Station de nettoyage pour vivre et ballast Ville de Magog 05 - Estrie 15 000 $ Station de nettoyage Duhamelloise Municipalité de Duhamel 07 - Outaouais 15 000 $ Station de nettoyage d'embarcations Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 15 - Laurentides 15 000 $ Station de nettoyage Long Point First Nation 08 - Abitibi-Témiscamingue 10 000 $ Débarcadère de la mise à l'eau Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 14 - Lanaudière 15 000 $





356 752 $

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/