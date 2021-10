Lutte contre les changements climatiques : le savoir-faire du Québec rayonne à l'international

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À quelques jours de la COP26, Écotech Québec présente son portail RADAR qui localise des cas d'utilisation de technologies propres du Québec luttant contre les changements climatiques à l'échelle de la planète. Créé en partenariat avec le Ministère des Relations internationales, RADAR permet de détecter rapidement les bénéfices environnementaux et économiques des entreprises internationales ayant adopté des innovations québécoises. Ces solutions répondent à des enjeux variés tels que la réduction des GES, la décontamination des sols, la gestion des matières résiduelles, l'efficacité énergétique ou le traitement des eaux usées.

Près d'une centaine de projets dans 36 pays sont maintenant répertoriés dans un format qui permet une recherche par zone géographique, secteur d'activité ou marché d'application. RADAR illustre bien le rôle et l'impact des technologies propres du Québec dans l'atteinte des objectifs climatiques et environnementaux de plusieurs pays. https://www.radarquebec.com/

Citations

« Avec RADAR, nous désirons générer davantage d'occasions d'affaires pour les innovateurs du Québec qui ont été sévèrement affectés par la fermeture des marchés internationaux à cause de la pandémie. C'est une manière simple et efficace de faire rayonner les technologies propres d'ici et de positionner le Québec comme une société innovante tout en agissant concrètement pour la lutte contre les changements climatiques. »

Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec

« Le Québec est un leader dans la lutte contre les changements climatiques. Je me réjouis que notre gouvernement ait pu contribuer à cette plateforme qui s'inscrit parfaitement dans nos objectifs en matière de technologies propres, d'énergies renouvelables et d'électrification des transports. L'outil favorisera l'échange d'informations sur les projets et leurs retombées économiques et environnementales au Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides.

À propos d'Écotech Québec

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente depuis 2009 la grappe des technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements - afin d'accélérer le développement, le financement et le déploiement des technologies propres. Écotech Québec collabore avec plusieurs organisations au Québec, notamment le G15+ et SWITCH l'Alliance pour une économie verte. Écotech Québec est aussi partenaire fondateur de l'Alliance Canada Cleantech, membre de l'International Cleantech Network et membre fondateur de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse.

SOURCE Écotech Québec

Renseignements: Émilie Delvoye, Directrice des communications et initiatives stratégiques, [email protected], 438 924-2140

Liens connexes

ecotechquebec.com