Lutte contre les armes à feu et la criminalité : 52 M$ pour la prévention

MONTRÉAL, le 5 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de poursuivre les efforts concertés de tous et de mieux agir en amont pour lutter contre les armes à feu et la criminalité, le gouvernement du Québec investit près de 52 millions de dollars supplémentaires pour bonifier l'axe de la prévention.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, en compagnie de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante et du directeur du Service de police de la Ville de Montréal, M. Sylvain Caron, ont précisé les mesures qui reçoivent le soutien gouvernemental.

Programme de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture

Le gouvernement alloue 11,3 millions de dollars sur 5 ans à ce programme, qui s'inscrit dans l'offre de soutien du ministère de la Sécurité publique (MSP) en prévention de la criminalité. Il est le seul programme axé précisément sur l'offre d'activités sportives ou ludiques aux jeunes présentant des facteurs de risque à la délinquance et aux gangs de rue.



Financement supplémentaire en prévention de la criminalité

La mesure de financement supplémentaire en prévention de la criminalité a été mise en œuvre en 2020-2021 pour pallier les besoins additionnels causés par la pandémie de COVID-19. Les sommes octroyées ont permis aux organismes bénéficiaires de mettre en place des mesures de maintien du personnel et de bonifier le soutien envers celui-ci.



Les conséquences de la pandémie sur l'organisation des services en milieu communautaire et sur leur clientèle, y compris les communautés des Premières Nations et inuites, sont toujours importantes à ce jour. C'est pourquoi le financement a été renouvelé pour un montant de 9 millions de dollars réparti sur 5 ans.



Programme de financement de la mission des organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité

Le Programme de financement de la mission de ces organismes communautaires en prévention de la criminalité reçoit quant à lui 20,2 millions de dollars sur 4 ans à compter de l'année prochaine. Ce programme s'inscrit dans la double volonté du MSP d'assurer des milieux de vie sécuritaires pour tous, y compris les personnes en situation de rupture sociale, et de reconnaître l'action autonome des organismes communautaires de travail de rue.



Comité stratégique en sécurité urbaine de Montréal

Dès l'année prochaine, le Comité pourra compter sur un financement de 8 millions de dollars sur 4 ans. Il pourra ainsi bonifier l'offre de services aux jeunes Montréalais, favoriser l'aménagement de lieux qui leur sont destinés et, ultimement, expérimenter des pratiques et des modèles d'organisation de services inédits.



Équipe d'intégration sociale et de liaison de la région métropolitaine

Un montant de 3,1 millions de dollars sur 5 ans est consenti pour la création et les activités de l'équipe d'intégration sociale et de liaison de la région métropolitaine, qui sera constituée de sept personnes (six agents de liaison spécialisés et une personne pour les assister), qui formeront un filet social entre la période d'incarcération et la prise en charge par la communauté en assurant un accompagnement personnalisé et une continuité de services à la sortie de détention.



Embauche d'un conseiller en développement communautaire autochtone

Une subvention de 366 000 $ sur 4 ans est octroyée à la Ville de Montréal pour la création d'un poste de conseiller en développement communautaire autochtone à la Division de la prévention et de la sécurité urbaine du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ce conseiller travaillera de concert avec l'agent de liaison autochtone policier du SPVM.

Citations :

« Votre gouvernement entend les citoyens de Montréal et ceux du reste du Québec. Ils sont inquiets de ce qui se passe depuis quelques mois. Ils ne reconnaissent plus Montréal, ils ont peur. Je les comprends. En septembre, j'ai annoncé plus de policiers pour surveiller et arrêter les criminels dans nos rues. Je me suis aussi engagée à trouver de l'argent pour éviter que les plus vulnérables, souvent nos jeunes, se laissent séduire par des délinquants sans scrupule. Pour y arriver, il faut s'occuper d'eux. Il faut être là pour les aider, les écouter et les guider vers des choix de vie positifs. C'est par la prévention qu'on y arrivera. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les citoyens choisissent Montréal parce que c'est une ville accueillante et sécuritaire. Les récents événements de violence par armes à feu n'ont pas leur place dans la métropole. Pour les contrer, il faut agir, ensemble, en prévention. Avec l'annonce d'aujourd'hui, les organismes communautaires auront les coudées franches pour accompagner nos jeunes afin qu'ils choisissent d'autres voies que celle de la violence. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« J'ai espoir que l'embauche d'une nouvelle ressource en développement communautaire autochtone offrira une réponse adaptée aux réalités des Autochtones en situation de vulnérabilité à Montréal lors de leurs interactions avec le service de police. Ayant patrouillé dans les rues de Montréal, je sais à quel point il est important d'instaurer une meilleure compréhension mutuelle et un plus grand climat de confiance. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« On doit agir pour améliorer les conditions socioéconomiques et les infrastructures communautaires qui ont une influence sur le parcours des jeunes et qui peuvent les maintenir loin de la criminalité. Ce front commun renforce la prévention de la violence, une composante essentielle de notre stratégie en sécurité publique. Comme décideurs, nous devons poser des actions concrètes pour assurer la sécurité de la métropole à long terme, et cette annonce importante y contribue. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« L'arrivée d'un nouveau conseiller ou d'une nouvelle conseillère en développement communautaire autochtone constituera une valeur ajoutée. La spécialisation en intervention auprès des communautés autochtones est un atout considérable pour le SPVM. Nous sommes convaincus de l'importance de collaborer en considérant les enjeux, le point de vue et la volonté de nos partenaires. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec pour cette subvention. Cette dernière dénote une volonté de créer des liens encore plus forts avec la population, les communautés autochtones et l'ensemble de la diversité montréalaise. »

Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal

Faits saillants

Cette annonce s'inscrit dans la foulée des récentes dispositions prises par le gouvernement du Québec pour répondre à la hausse de la violence armée, notamment par l'opération Centaure, et à la suite de l'adoption de la Stratégie de lutte contre la violence liée aux armes à feu.

Estimation des sommes allouées spécialement à Montréal :

Programme de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture : 5,65 millions de dollars



Financement supplémentaire en prévention de la criminalité : 3,6 millions de dollars



Programme de financement de la mission des organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité : 7,07 millions de dollars



Comité stratégique régional en sécurité urbaine -- activités sportives : 8 millions de dollars



Poste de conseiller autochtone -- SPVM : 366 247 $

Équipe d'intégration sociale et de liaison de la région métropolitaine : 3,1 millions de dollars

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse. Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Mathieu Durocher, Attaché de presse du Ministre responsable des affaires autochtones, 418 528-8407