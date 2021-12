Lutte contre le racisme et le profilage racial et social - Québec investit 930 000 $ dans la formation du personnel policier pour contrer le profilage racial et social

QUÉBEC, le 5 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 930 000 $ dans l'élaboration d'une offre de formation pour contrer le racisme et le profilage racial et social, destinée aux organisations policières, de concert avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, l'École nationale de police du Québec et le Commissaire à la déontologie policière. Cette initiative constitue une réponse à l'une des recommandations du Groupe d'action contre le racisme.

La formation visera notamment à améliorer la compréhension des enjeux auxquels font face les policiers et les policières dans une société diversifiée et à situer le cadre légal des interventions policières au regard des droits de la personne. Elle permettra également d'outiller le personnel policier afin qu'il puisse détecter les situations à risque de constituer une atteinte aux droits de la personne.

Citations :

« La question du profilage racial et social est une préoccupation constante du ministère de la Sécurité publique et de nos corps de police. La profession policière est exigeante; elle doit à cet effet s'exercer selon les normes les plus élevées de service à la population. La formation de tous nos policiers en exercice contribuera à améliorer les pratiques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Par cette nouvelle offre de formation, le gouvernement du Québec améliore les outils disponibles afin que l'intervention policière se fasse toujours dans le respect du pluralisme et demeure exempte de toute forme de discrimination. Ainsi, nous continuons de faire progresser le Québec sur la voie d'une société sans racisme. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

L'élaboration de l'offre de formation pour contrer le racisme et le profilage racial et social s'échelonnera sur quatre ans. À terme, lorsque tous les policiers et policières en exercice au Québec auront reçu la formation, elle sera intégrée au cursus de formation continue des policiers de l'École nationale de police du Québec.

Dans le rapport qu'il a déposé le 14 décembre 2020, intitulé « Le racisme au Québec : tolérance zéro », le Groupe d'action contre le racisme a défini une série d'actions efficaces afin de lutter contre le racisme, dont des formations continues destinées aux corps policiers et au personnel de la fonction publique.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Rosalie Tremblay Cloutier, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 777-3777; Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]