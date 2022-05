Lutte contre le phénomène de violence urbaine liée aux armes à feu: la concertation et la proactivité au cœur de la stratégie du Service de Police de Laval

LAVAL, QC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Service de police de Laval entend amplifier ses efforts et sa présence pour lutter de manière proactive contre la montée des crimes de violence urbaine liée aux armes à feu. Une série d'actions concertées viseront à maintenir l'ordre public, à rehausser le sentiment de sécurité des citoyens et à contrer le phénomène de violence urbaine liée aux armes à feu découlant notamment des rivalités dans le monde criminel. Un travail conjoint en prévention, en cueillette, en vigie et en visibilité permettra de s'attaquer de manière coordonnée et concertée aux enjeux de violence urbaine qui sévissent sur le territoire lavallois.

De gauche à droite : Solange Guay, directrice de Mesures alternatives jeunesse de Laval, Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval, Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne et membre du comité exécutif responsable des enjeux de sécurité publique (Groupe CNW/Service de police de Laval)

Afin de bien camper ce projet coordonné, le Service a établi cinq axes d'intervention qui définiront la prise en charge et qui permettront d'avoir une couverture globale des événements impliquant des armes à feu. Ces axes sont le Renseignement, la Prévention, le Partenariat, l'Opérationnel et la Communication. Cette stratégie à 360 degrés déployée par le SPL permettra d'attaquer le phénomène de front et aura assurément un très grand impact sur le terrain.

« Le phénomène de la prolifération des armes à feu sur le terrain est un problème qui transcende les frontières, et tous les acteurs de la société doivent se mobiliser afin de le contrer. Face au contexte actuel, nous avons la conviction qu'une réponse globale, tant au niveau de la prévention que des interventions, est indispensable pour parvenir à des effets durables. La violence armée n'a pas sa place dans notre Ville et nous allons augmenter la pression de manière importante sur le terrain et face aux individus criminalisés et violents » soutient Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval.

« La sécurité des Lavalloises et des Lavallois est une priorité de tous les instants pour notre administration. Je salue le Service de police de Laval qui souhaite augmenter la collaboration entre les parties prenantes. Je suis persuadée que c'est en travaillant ensemble que nous parviendrons à maintenir la quiétude dans nos rues. » ajoute Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne et membre du comité exécutif responsable des enjeux de sécurité la publique.

La mobilisation et les investissements de la Ville de Laval et du gouvernement provincial dans le cadre de l'opération Centaure ont permis d'accueillir des ressources additionnelles dédiées notamment à l'escouade Équinoxe et au Secteur des enquêtes criminelles, en plus d'assurer une présence plus accrue sur le terrain et d'augmenter la visibilité policière. Le projet coordonné tiendra compte de ces ressources ainsi que de l'implication des unités d'enquêtes, des policiers de la gendarmerie, des policiers des escouades Azimut, Équinoxe, Prévention et de la Patrouille à vélo, et ce, afin de maximiser les actions et les opérations de toute sorte qui seront entreprises pour contrer le phénomène de violence urbaine liée aux armes à feu.

La collaboration, un facteur de succès

Le Service de police multiplie déjà les projets en travaillant conjointement avec de nombreux partenaires de divers milieux tels que; policier, judiciaire, communautaire, social, religieux et scolaire. La participation de ces acteurs clés à divers degrés sera déterminante pour assurer le succès et la pérennité de la démarche.

Afin d'agir en amont au phénomène, plusieurs initiatives de prévention visant notamment les jeunes adolescents sont en place et d'autres sont à venir à l'approche de la période estivale. Parmi celles-ci, on retrouve entre autres des activités de rapprochement dans les écoles, des conférences s'adressant aux parents en partenariat avec le milieu scolaire et communautaire, des rencontres avec les moniteurs de parc, une participation à la Table gang de rue de Laval (TGDRL). Divers organismes sont à pied d'œuvre pour aider de jeunes personnes et leurs familles dans le but de les soutenir à se sortir du milieu de la délinquance.

« Agir en prévention c'est offrir à nos jeunes des options pour pouvoir s'épanouir pleinement et également aider ceux en difficulté qui veulent se sortir de la criminalité. Nous sommes là pour les soutenir tant sur le plan individuel que social en agissant sur tous les aspects qui s'y rattachent. Nous collaborons avec plusieurs partenaires afin de maximiser les ressources à la disposition de la population. C'est notamment ce qui a permis au projet SAJ de voir le jour, une initiative locale qui rassemble plus de 20 partenaires » affirme Solange Guay, directrice de Mesures alternatives jeunesse de Laval.

Des ressources à la disposition des citoyens lavallois

Toutes les personnes impliquées ont une valeur ajoutée et le partage de l'information est l'un des points centraux de la stratégie lavalloise.

Les citoyens peuvent eux aussi contribuer aux efforts déployés en rapportant des événements dont ils sont témoins ou victimes. Toute personne qui aurait de l'information sur un événement ou une enquête en lien avec la violence urbaine liée aux armes à feu peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911.

Pour avoir recours à des ressources, les jeunes, leurs parents et leur entourage sont également invités à consulter le site Web du projet SAJ, qui vise à offrir un soutien et un accompagnement individualisés aux jeunes qui rencontrent certaines difficultés et qui désirent apporter des changements à leur vie. Le projet SAJ s'adresse à des jeunes volontaires ayant entre 12 et 24 ans, résident-e-s du territoire lavallois, qui sont impliqué-e-s dans une trajectoire délinquante, un réseau criminalisé ou qui en sont à risque. Les services offerts dans le cadre du projet sont gratuits et confidentiels.

Pour en apprendre davantage sur les ressources disponibles : https://www.laval.ca/police/Pages/Fr/violence-urbaine.aspx

Pour joindre le SPL : https://www.laval.ca/police/Pages/Fr/nous-joindre.aspx

