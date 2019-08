Lutte contre la rage du raton laveur - Opération de vaccination des animaux sauvages en Montérégie

QUÉBEC, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs procédera à l'épandage d'appâts vaccinaux en Montérégie du 17 au 29 août 2019, dans le but de maintenir l'immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur. Selon le territoire visé, l'épandage sera fait par avion ou à la main.

Du 16 au 19 août 2019 inclusivement, des avions voleront à basse altitude particulièrement au-dessus des boisés, sur un territoire d'environ 1 398 km2, pour larguer quelque 175 000 appâts vaccinaux contre la rage. En tout, 32 municipalités de la Montérégie sont visées.

Du 20 au 29 août 2019 inclusivement, l'épandage manuel se déroulera principalement dans les régions à vocation agricole ou près des résidences. Ces lieux incluent les boisés, les berges des cours d'eau ou les abords des poubelles. Un territoire de près de 1 407 km2 sera parcouru par des équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin d'épandre 99 000 appâts vaccinaux. Pour cette opération, 36 municipalités de la Montérégie sont visées.

À quoi ressemble l'appât vaccinal utilisé

L'appât vaccinal a l'apparence d'un gros ravioli vert olive.

Il mesure environ 4 cm sur 2 cm sur 1 cm.

Il est très solide (conçu pour résister à l'impact d'un largage aérien).

L'appât vaccinal doit être perforé pour répandre le liquide vaccinal qu'il contient, ce que l'animal sauvage fait en le croquant.

Conseils aux citoyens lors de l'opération de vaccination

Les appâts vaccinaux étant destinés aux animaux sauvages, évitez de les manipuler.

Bien que les appâts vaccinaux soient très sécuritaires, si vous entrez en contact avec un appât vaccinal brisé :

lavez-vous les mains et la partie du corps qui est entrée en contact avec l'appât avec de l'eau et du savon;



composez le numéro qui apparaît au dos de l'appât ou appelez Info‑Santé au 811.

Rappels importants

En tout temps, à la suite d'une morsure ou d'une griffure par un animal ou encore d'un contact avec un animal suspecté d'être porteur de la rage, nettoyez la plaie, même si elle est en apparence mineure, avec de l'eau et du savon pendant 10 minutes et communiquez rapidement avec Info-Santé au 811 afin d'obtenir un suivi médical adéquat.

Les citoyens qui habitent les zones de surveillance et de contrôle peuvent contribuer de manière importante à la lutte contre la rage du raton laveur. Ils sont invités à signaler la présence de ratons laveurs, de mouffettes et de renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou sur le site rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

N'approchez jamais d'un animal inconnu, sauvage ou domestique, même s'il a l'air inoffensif.

Prenez des mesures pour ne pas attirer des animaux sauvages sur votre propriété (ex. : ranger vos poubelles extérieures hors de la portée des animaux).

Évitez de déplacer des animaux importuns, car vous pourriez propager des maladies telles que la rage dans d'autres territoires.

Consultez un médecin vétérinaire pour faire vacciner votre animal domestique contre la rage régulièrement ou pour le faire examiner immédiatement s'il s'est fait mordre par un animal sauvage susceptible de transmettre la rage.

Faits saillants

La rage est une maladie incurable et mortelle qui peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain. La surveillance de cette maladie est maintenue en 2019 afin d'éviter la réintroduction de la rage du raton laveur en territoire québécois.

Bien que la situation s'améliore, des cas de rage du raton laveur sont détectés chaque année aux États-Unis, près du Québec.

Le plan de lutte contre la rage du raton laveur est géré par un comité interministériel regroupant le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère de la Santé et des Services sociaux, les directions de santé publique de l'Estrie, de la Montérégie et de Montréal, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Services Québec, le ministère de la Sécurité publique et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Pour obtenir plus de détails sur la rage du raton laveur au Québec : rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.

