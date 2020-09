Lutte contre la pandémie - La ministre Guilbault dresse un bilan positif de la vaste opération policière OSCAR

QUÉBEC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a fait le bilan de l'opération OSCAR qui s'est déroulée en fin de semaine partout au Québec. Cette opération, menée en étroite collaboration avec 30 corps policiers, s'est avérée nécessaire en raison d'une recrudescence du nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans plusieurs régions.

Cette fin de semaine, plus de 2 200 établissements ont été visités. Les policiers ont remis plus de 90 constats d'infraction notamment pour non-port du masque, non-respect de la distanciation physique, consommation après les heures permises, consommation debout, tablée de plus de 10 personnes, surcapacité ou défaut d'avoir tenu un registre. De plus, trois signalements seront transmis à la Direction générale de la santé publique au sujet des établissements dont les activités représentaient un risque pour la santé publique et cinq demandes d'auditions ont été adressées à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

« Je veux remercier tous les policiers de leur grand professionnalisme. Ils ont effectué un travail remarquable durant toute la fin de semaine, grâce auquel l'ambitieux objectif de visiter plus de 1 000 établissements a été largement dépassé. Les opérations se sont déroulées en conformité avec les objectifs prévus et les visites ont été bien accueillies autant par les exploitants que par les clients qui, dans leur très grande majorité, respectent les règles. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

L'opération OSCAR, pour O pération S ystématisée C omportements À R isque, avait pour objectif d'identifier les endroits où il pourrait y avoir des problèmes de respect des règles sanitaires.

pération ystématisée omportements isque, avait pour objectif d'identifier les endroits où il pourrait y avoir des problèmes de respect des règles sanitaires. Cette vaste opération policière visant plus de 1 000 établissements titulaires d'un permis d'alcool, notamment les bars, les restaurants et les lieux de réception, a eu lieu durant la fin de semaine dernière. Toutes les régions du Québec étaient visées, mais les efforts ont été plus intenses dans celles qui étaient au palier jaune et au palier orange.

Lors de leurs visites, les policiers s'assuraient notamment que les dispositions de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur les permis d'alcool étaient respectées.

leurs visites, les policiers s'assuraient notamment que les dispositions de la et de la étaient respectées. Lorsque les activités dans un établissement représentaient une menace pour la santé publique, les corps policiers ont effectué un signalement à la santé publique, qui prendra les mesures jugées nécessaires.

Un seul établissement a refusé l'accès aux policiers et des accusations criminelles pourraient être déposée

Les policiers ont également transmis les informations pertinentes à la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui verra à prendre les mesures appropriées.

Afin d'éviter de surcharger les centres de dépistage, les gens asymptomatiques sont priés de ne pas se présenter pour subir un prélèvement, la priorité étant accordée aux personnes ayant des symptômes du virus.

