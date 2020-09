Lutte contre la pandémie - La ministre Guilbault annonce une vaste opération policière au Québec

QUÉBEC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une vaste opération policière visant plus de 1 000 établissements titulaires d'un permis d'alcool, notamment les bars, les restaurants et les lieux de réception pendant la prochaine fin de semaine. Toutes les régions du Québec seront visées, plus particulièrement celles qui sont au palier jaune puisqu'on constate une recrudescence du nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans ces régions.

L'opération OSCAR, pour Opération Systématisée Comportements À Risque, visera à identifier les endroits où il pourrait y avoir des problèmes de respect des règles sanitaires et y intervenir, le cas échéant. Cette vaste opération sera menée par les corps policiers du Québec, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique.

Pendant la fin de semaine, les policiers s'assureront notamment que les dispositions de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur les permis d'alcools seront respectées. Également, à la lumière des constats qu'ils feront sur place, ils analyseront la nécessité de transmettre un avis à la santé publique.

Si des activités qui se déroulent dans un établissement représentent une menace à la santé, les corps policiers pourront effectuer un signalement à la santé publique qui prendra les mesures jugées nécessaires. Les policiers transmettront également les informations pertinentes à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Celle-ci pourra également sévir.

De plus, si les forces policières constatent des infractions, elles pourront remettre des contraventions, le cas échéant.

Citations :

« Mes équipes et moi sommes en discussions constantes avec nos partenaires de la sécurité publique et de la santé publique afin que les règles mises en place soient respectées. Notre gouvernement ne ménage aucun effort afin d'éviter une deuxième vague au Québec. Chaque geste compte et nous devons tous contribuer à freiner la propagation du virus. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette opération concertée démontrera à nouveau l'engagement continu de la Sûreté et de ses membres à soutenir l'importante mission de la santé publique pour contrer la propagation du virus, tout en protégeant les citoyens de récalcitrants pouvant miner les efforts communs et le rétablissement souhaité par la population. »

Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec par intérim

« L'ensemble des corps de police municipaux sont conscients que nous faisons présentement face à des moments difficiles en lien avec la crise sanitaire. Les corps de police ont établi des alliances avec différents partenaires et entendent les renforcer afin d'assurer une meilleure prise en charge des enjeux de santé publique, ce qui s'inscrit parfaitement avec les annonces d'aujourd'hui. »

Robert Pigeon, directeur du Service de police de la Ville de Québec et président de l'Association des directeurs de police du Québec

« Le SPVM entend participer pleinement à l'effort collectif visant à freiner la recrudescence de nouveaux cas de COVID-19. Au cours des trois prochains jours, dans le cadre d'une vaste opération pilotée par le ministère de la Sécurité publique dans tout le Québec, nous visiterons plus de 250 bars et établissements licenciés montréalais pour nous assurer du respect des règles sanitaires. En cas d'infraction, nos policiers vont continuer de prendre les mesures qui s'imposent. »

Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, [email protected]