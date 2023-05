Lutte contre la maltraitance matérielle et financière - Une nouvelle formation destinée aux comptables professionnels agréés

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, madame Sonia Bélanger, en collaboration avec l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec, annonce la mise en place d'une nouvelle formation sur la maltraitance matérielle et financière destinée aux CPA. Cette formation s'inscrit dans les mesures du Plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

Cette formation, développée par l'Ordre des CPA du Québec et le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÈS), a pour objectif de sensibiliser les membres de l'Ordre aux enjeux liés à la maltraitance matérielle et financière. Elle vise également à les outiller afin qu'ils contribuent à la lutte contre cette forme de maltraitance et respectent leurs obligations juridiques à cet égard. La formation sera offerte gratuitement aux 41 000 membres de l'Ordre et sera reconnue aux fins du règlement sur la formation continue obligatoire des CPA.

La formation est hébergée sur le portail de développement professionnel de l'Ordre. Un guide d'accompagnement est également mis à la disposition des CPA pour faciliter les apprentissages dans le cadre de cette formation.

Citations :

« Chacun a un rôle à jouer afin de lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées. Nous avons dorénavant plusieurs leviers pour nous assurer de pouvoir identifier et dénoncer toutes les formes de maltraitance. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de cette nouvelle formation, qui sera des plus pertinentes pour les CPA du Québec. Elle est adaptée à leurs besoins spécifiques et à leurs obligations particulières afin de leur permettre de mieux comprendre et de repérer la maltraitance financière, d'aborder la situation de maltraitance et de passer à l'action. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Les CPA peuvent faire la différence dans la lutte contre la maltraitance matérielle et financière. C'est un dossier qui nous tient particulièrement à cœur à l'Ordre. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la protection des populations les plus vulnérables avec nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. »

Geneviève Mottard, CPA, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec

Faits saillants :

Cette formation a été développée dans le cadre de la mesure 27 du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 - Reconnaître et agir ensemble . Celle-ci vise à « poursuivre et bonifier la formation visant à contrer la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées ».

. Celle-ci vise à « poursuivre et bonifier la formation visant à contrer la maltraitance matérielle et financière envers les personnes aînées ». Elle a été élaborée conjointement par l'Ordre des CPA du Québec et le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et financée par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, 418 446-5911; Maude Bujold-Bolduc, Directrice des Communications institutionnelles et sociétales, Ordre des comptables professionnels agrées du Québec, [email protected], 514 288-3256 poste 2537