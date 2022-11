Lutte contre l'intimidation - Le gouvernement dévoile les finalistes du prix Ensemble contre l'intimidation

QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de mettre en valeur les projets qui contribuent à prévenir et à contrer l'intimidation et la cyberintimidation, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a dévoilé aujourd'hui les noms des neuf finalistes de l'édition 2022 du prix Ensemble contre l'intimidation. Les lauréats seront connus lors d'une cérémonie qui aura lieu à Québec le 1er décembre prochain à l'hôtel Hilton Québec.

Rappelons que ce prix vise à rendre hommage aux personnes, aux organisations et aux milieux scolaires et d'enseignement dont les actions et l'engagement pour prévenir l'intimidation et la cyberintimidation ont une portée significative.

Les finalistes ont été sélectionnés par un jury composé de quatre personnes qui ont une expertise et un intérêt en matière de lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. Il s'agit de Mme Kim Boutin, patineuse de vitesse courte piste et quadruple médaillée olympique, M. Boubacar Cissé, directeur général de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie, M. Serge Séguin, directeur national de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, et Mme Priscilla Côté, conseillère pédagogique au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Citation :

« Je veux souligner d'emblée que les candidatures reçues cette année étaient toutes de grande qualité. Cela prouve que la prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation est un sujet au cœur des préoccupations de bien des gens, et les efforts portent fruit. Je félicite les finalistes pour le travail essentiel qu'ils accomplissent dans leurs milieux respectifs. Votre engagement et votre contribution à faire reculer l'intimidation et la cyberintimidation au Québec sont inspirants pour nous toutes et tous. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

Finalistes de la catégorie Individu

M. Steven Bilodeau , Mauricie

, Mauricie M. Marc-André Perron, Capitale-Nationale

M. Stéphane Villeneuve, Montréal

Finalistes de la catégorie Organisation

BENADO, Montérégie

Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog, Estrie

Regroupement des organismes ESPACE du Québec, Capitale-Nationale

Finalistes de la catégorie Éducation

Cégep André-Laurendeau, Montréal

École primaire Les-Enfants-du-Monde, Montréal

Pierrefonds Community High School, Montréal

