Lutte contre l'intimidation au Québec - Les finalistes du prix Ensemble contre l'intimidation sont dévoilés

QUÉBEC, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Mettant en lumière les initiatives qui contribuent à prévenir et à contrer l'intimidation, le gouvernement du Québec a dévoilé aujourd'hui les noms des neuf finalistes du prix Ensemble contre l'intimidation 2019. Les lauréats seront récompensés lors d'une cérémonie qui aura lieu à Québec le 27 novembre prochain à l'hôtel du Parlement.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui. Rappelons que ce prix vise à rendre hommage aux personnes, aux organisations et aux établissements du milieu scolaire dont les actions pour prévenir l'intimidation ont une portée significative au Québec.

Les finalistes ont été sélectionnés par un jury composé de cinq personnes qui, par leurs actions, ont démontré leur engagement dans la lutte contre l'intimidation. Il s'agit de Mme Kim Boutin, athlète olympique en patinage de vitesse, de Mme Mona Greenbaum, de la Coalition des familles LGBT, de M. Emmanuel Blondin, d'Équijustice, de M. Alain Johnson, de Jeunesse, J'écoute, et de M. Martin Larocque, conférencier engagé dans la promotion de l'estime de soi.

Citation

« Chaque année, à travers le Québec, des personnes, des organisations et des établissements scolaires se mobilisent pour mieux lutter contre l'intimidation dans leur communauté. Leurs actions en ce sens doivent être reconnues à leur juste valeur. C'est pourquoi je suis très heureux de dévoiler aujourd'hui les noms des neuf finalistes du Prix Ensemble contre l'intimidation 2019. Chacune de leurs initiatives est inspirante et témoigne de leur grande détermination à mettre en place des milieux de vie toujours plus inclusifs et bienveillants. Je les remercie de travailler avec nous dans la poursuite de cet objectif. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Finalistes de la catégorie Individu

M me Laura Bourbeau , Capitale-Nationale

, Capitale-Nationale M me Justine Dansereau , Laurentides

, Laurentides Mme Chantalle Lessard , Laurentides

Finalistes de la catégorie Organisation

Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM)

Société Alzheimer de l'Estrie

Sport'Aide

Finalistes de la catégorie Milieu scolaire

Commission scolaire des Laurentides

Commission scolaire de Montréal

École secondaire polyvalente de L' Ancienne-Lorette

