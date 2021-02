Lutte contre l'homophobie et la transphobie - Québec octroie 600 000 $ à 27 organismes des communautés LGBTQ

QUÉBEC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, M. Simon Jolin-Barrette, accorde une aide financière complémentaire de 600 000 $ à 27 organismes communautaires qui relèvent du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il s'agit d'une bonification de 25 000 $ par rapport à 2019-2020.

Cette aide permettra notamment :

d'assurer une plus grande stabilité financière aux organismes LGBTQ;

de favoriser la continuité de l'intervention communautaire pour contrer l'homophobie et la transphobie.

Citation



« Les organismes LGBTQ sont des alliés précieux dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Avec la pandémie, ils ont été particulièrement sollicités et il est important pour le gouvernement de les soutenir. Les actions qu'ils mènent au quotidien contribuent à protéger les droits des minorités sexuelles et à faire du Québec une société toujours plus ouverte et égalitaire. C'est d'ailleurs dans cette logique que nous avons déposé la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre, adoptée en décembre dernier. Il s'agit du premier projet de loi que j'ai déposé en tant que ministre de la Justice et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. À ce titre, je me fais un devoir de poursuivre et soutenir les efforts qui sont consacrés à cette lutte. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

