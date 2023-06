Lutte aux changements climatiques - Laval et MURAL dévoilent la première murale à base de peinture dépolluante au Québec

LAVAL, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Ville de Laval dévoile fièrement, en collaboration avec l'organisme MURAL, la première murale réalisée avec de la peinture dépolluante au Québec. Peinte sur la station d'eau potable de Pont-Viau, près du métro Cartier, le contenu ainsi que le processus de création de l'œuvre inspireront les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) en posant des actions concrètes. En effet, l'empreinte de carbone générée par la murale est compensée, puisqu'elle a été réalisée avec plus de 100 litres de peinture Graphenstone, capable d'absorber jusqu'à 14,4 kg de CO2 dans l'air.

« À Laval, on a fait de l'enjeu climatique une priorité en adoptant cette année notre premier Plan climatique, mais on a besoin de l'implication de tout le monde pour parvenir à faire une différence. Ce que nous avons illustré avec cette murale, c'est qu'il y a une multitude de façons pour nos citoyens, organismes et entreprises de réduire leurs émissions de GES. Que ce soit en optant pour des modes de transport plus écologiques, comme la marche, le vélo ou le transport en commun, en contribuant au verdissement de leur quartier ou en consommant local, on peut tous contribuer à réduire notre empreinte collective. »

-- Alexandre Warnet, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable de l'environnement, la transition écologique et l'urgence climatique

« Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec la Ville de Laval pour réaliser cette murale dépolluante avant-gardiste. L'art peut être un puissant moyen de sensibilisation et de mobilisation, et cette murale en est un exemple tangible. Ensemble, nous encourageons les initiatives créatives et durables qui contribuent à la construction d'un avenir plus écologique et plus inspirant. »

-- Pierre-Alain Benoit, directeur général de MURAL

Une œuvre réalisée par une artiste lavalloise

La Ville de Laval est ravie d'avoir collaboré avec Aless MC pour la réalisation de la murale. Dans un style qui lui est propre, cette vibrante artiste lavalloise partage ici sa vision d'une ville plus propre, saine et respectueuse de l'environnement. Aless MC laisse donc sa marque sur la station d'eau potable Pont-Viau, qui devient un symbole du virage vert lavallois.

À propos du Plan climatique de Laval

Engagée dans la lutte contre les changements climatiques, la Ville de Laval a adopté en mars 2023 son Plan climatique - Horizon 2035, qui est composé d'un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que d'un plan d'adaptation aux changements climatiques. Il se déploie en neuf orientations, dont la protection des milieux naturels, l'augmentation de la résilience des infrastructures vertes et bâties, l'accroissement de la mobilité durable, la transition énergétique du cadre bâti et la protection de la population lors d'événements climatiques. Son premier plan d'action, qui sera revu tous les 5 ans, totalise 374 actions qui seront réalisées d'ici 2025 grâce à des investissements totalisant 276 M$.

À propos de MURAL

MURAL est un organisme à but non lucratif dont la mission est de démocratiser l'art urbain. Producteur du festival d'art public MURAL à Montréal, chaque année en juin, l'organisme présente des œuvres d'art mural, des spectacles musicaux, des installations et des œuvres numériques et technologiques ainsi que des expositions sur et autour du boulevard Saint-Laurent. L'organisme produit également des œuvres d'art public lors d'événements spéciaux à longueur d'année dans diverses régions du Québec.

