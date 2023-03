Lutte à la pauvreté - Le RAPSIM, antenne montréalaise du Collectif pour un Québec sans pauvreté, se mobilise pour réclamer de réelles mesures de lutte à la pauvreté

MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - En réaction au budget du Québec, mais aussi en vue du prochain plan de lutte contre la pauvreté attendu en 2024, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de montréal (RAPSIM), antenne montréalaise du Collectif pour un Québec sans pauvreté se met en action. Partout au Québec, différentes actions sont prévues dans les prochains jours et les prochaines semaines pour pousser le gouvernement à changer de cap en matière de lutte à la pauvreté. Cette mobilisation printanière culminera avec une manifestation nationale à Québec le 23 mai.

Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) était présent devant ses locaux aujourd'hui même vers 14h00 pour dénoncer les baisses d'impôts qui favoriseront les mieux nanti-e-s et revendiquer un nouveau Plan de lutte contre la pauvreté véritablement engagé.

L'ensemble des membres du regroupement montréalais en itinérance sont invités à se prendre en photo avec l'affiche de la campagne jusqu'au jeudi 30 mars 2023. Un montage sera réalisé, publié sur nos réseaux sociaux et finalement envoyé à nos élu-e-s provinciaux.

Un Québec engagé

« Le plus récent budget était une opportunité pour le gouvernement du Québec de démontrer qu'il était à l'écoute et comptait agir pour aider les plus vulnérables», souligne Maryane Daigle, organisatrice communautaire au RAPSIM. Pour les militant-e-s de l'antenne régionale qui côtoient au quotidien et offrent soutien aux laissés pour compte de notre société, le gouvernement ne se dirige pas du tout dans la bonne direction. Dans le dernier budget, la mention du mot itinérance se compte sur les doigts d'une main. De plus, malgré des sorties répétées de plusieurs intervenant-e-s sur la question, en accordant des baisses d'impôt qui profitent principalement aux plus riches, la Coalition Avenir Québec démontre toute son ignorance face à la pauvreté. Rappelons que le tiers des Québécoises et des Québécois touchent trop peu de revenus pour payer de l'impôt et ne profiteront donc nullement de cette mesure. Sans compter que lorsqu'on n'a pas les moyens de subvenir à nos besoins même les plus primaires, nous avons besoin de mesures concrètes qui ont un impact ici et maintenant.

Un pas dans la bonne direction

Nous sommes aux premières loges de cette dégradation du filet social. Nous avons pris et nous prendrons la parole encore pour dénoncer l'accroissement des inégalités. Nous tirons donc aujourd'hui la sonnette d'alarme sur les conséquences catastrophiques sur les personnes en situation de pauvreté du plus récent budget. Un 4e plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté est attendu pour 2024. Il n'est pas trop tard pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et tende la main à ceux qui en ont le plus besoin.

Une mobilisation printanière

Les groupes membres du Collectif pour un Québec sans pauvreté interpellent à l'unisson les membres du gouvernement et se mobilisent pour réagir au budget et pour revendiquer un 4e plan de lutte contre la pauvreté ambitieux, toute la semaine jusqu'au 31 mars 2023.

Le tout culminera le 23 mai 2023 par une manifestation nationale sur la colline Parlementaire. Toute la population est invitée à venir se faire entendre.

SOURCE Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Renseignements: Maryane Daigle, organisatrice communautaire au Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), 514-348-6258