Lutte à l'isolement social des aînés - La ministre Marguerite Blais annonce un soutien financier de plus de 1,3 M$ pour la réalisation d'un projet pilote de gériatrie sociale

QUÉBEC, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, est fière d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 1 375 000 $ à la Fondation AGES afin de contrer l'isolement des aînés. Cette subvention importante permettra à l'organisme de réaliser un projet pilote soutenant la mise en œuvre de mesures de gériatrie sociale.

Le déploiement du projet pilote contribuera à rejoindre les aînés les plus vulnérables et isolés afin d'améliorer leur qualité de vie. On sait que l'isolement a une incidence sur la santé psychologique et cognitive des aînés, et est associé à des niveaux supérieurs de dépression et de suicide. Certains groupes d'aînés sont plus susceptibles d'être isolés socialement, dont les aînés avec des problèmes de santé physique ou de santé mentale, ceux à faible revenu ainsi que les proches aidants.

Le gouvernement s'est engagé à en faire davantage pour ces personnes, et l'aide financière importante qu'il accorde pour la réalisation de ce projet pilote démontre qu'il diversifie les mesures pour améliorer le bien-être des aînés dans leur chez-soi et dans leur communauté.

Citation :

« Je salue l'initiative de la Fondation AGES, qui viendra soutenir la mise en œuvre de mesures de gériatrie sociale, dans un domaine en émergence visant à rendre accessibles des services dans la communauté. Avec l'octroi de cette aide financière, notre gouvernement innove pour briser l'isolement social des aînés et ainsi favoriser le vieillissement actif. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Le projet de la Fondation AGES s'inscrira en cohérence avec les efforts déjà consentis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. En collaboration avec la Fondation AGES, le MSSS exécute présentement des travaux visant à définir le cadre dans lequel pourra se réaliser le projet pilote de gériatrie sociale. À noter que :

le projet pilote de gériatrie sociale à la Fondation AGES sera réalisé en collaboration avec l'organisme Service amical basse-ville et aide à domicile;

en plus du déploiement à Québec, le projet pilote se déploiera pour le moment dans deux autres régions du Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec propose, parmi ses priorités, des engagements en matière de lutte contre l'isolement des aînés, soit :

un plan de lutte contre l'isolement des aînés et la mise en place de mesures de gériatrie sociale pour améliorer leur qualité de vie;

la formation d'équipes interdisciplinaires en gériatrie sociale qui iront faire de la prévention à domicile auprès des aînés.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756