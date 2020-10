Lutathera est seul et le premier agent radiopharmaceutique à usage thérapeutique homologué par Santé Canada pour le traitement des patients atteints de TNE-GEP.

Lutathera cible directement les tumeurs en se liant aux récepteurs des cellules cancéreuses.

MISSISSAUGA, ON, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Les patients admissibles de l'Ontario qui présentent une tumeur neuroendocrinienne gastro-entéro-intestinale ont maintenant accès à un nouveau traitement radiopharmaceutique innovateur, LutatheraMD (Lutétium (177Lu) oxodotréotide), d'Advanced Accelerator Applications Canada Inc. (AAA). Cette nouvelle répond à la nécessité de disposer de nouvelles options thérapeutiques pour les patients atteints de cette forme de cancer potentiellement mortelle qui affecte les cellules neuroendocriniennes du pancréas et du tractus gastro-intestinal.

Les critères de financement de l'Ontario couvrent le traitement des patients adultes qui présentent des TNE exprimant des récepteurs de la somatostatine à récepteurs de somatostatine positifs (SSR+) au niveau de l'intestin moyen et dont la maladie a progressé malgré un traitement par un analogue de la somatostatine et est irrémédiable (ne peut être traitée par chirurgie). Les patients admissibles sont ceux qui présentent une TNE évolutive exprimant des SSR+ intestin moyen (défini comme jéjuno-iléon et proximal dans l'essai NETTER-1) et un bon état de performance.

« L'accès à Lutathera en Ontario est une excellente nouvelle pour les médecins traitants ainsi que pour les patients qui auparavant disposaient d'options très limitées », a déclaré le Dr Christopher O'Brien, président de l'Association ontarienne de médecine nucléaire.

Lutathera est un produit radiopharmaceutique administré par perfusion à des patients ambulatoires traités en milieu hospitalier. Lutathera cible par radioactivé certaines protéines, appelées récepteurs de la somatostatine, qui sont situées sur la surface extérieure de la tumeur. La radioactivité provoque des dommages et finit par tuer les cellules cancéreuses, tout en ne créant aucun dommage aux cellules normales.

« Nous sommes heureux que le gouvernement de l'Ontario ait pris cette décision. En effet, elle offre un nouveau traitement indispensable qui représente un nouvel espoir pour les patients et les familles touchés par cette maladie », a déclaré Jackie Herman, présidente de CNETS, une organisation qui apporte un soutien aux patients et aux autres personnes touchées par la maladie. « Nous aimerions que l'accès à Lutathera puisse s'étendre aux patients qui présentent des TNE-GEP dans toutes les provinces du Canada. »

Les tumeurs neuroendocriniennes (TNE) sont le résultat d'une croissance anormale (néoplasmes) au niveau des cellules du système neuroendocrinien diffus1. Les TNE se développent généralement très lentement. En effet, de cinq à sept ans peuvent s'écouler avant la confirmation du diagnostic. Par conséquent, les patients font fréquemment l'objet de diagnostics erronés entre-temps, puisque leurs symptômes correspondent souvent à ceux de nombreuses affections plus courantes1. Dans bien des cas, lorsque le diagnostic de TNE est finalement confirmé, la tumeur s'est déjà propagée à d'autres parties du corps et s'est métastasée. Les TNE sont considérées comme difficiles à traiter, parce qu'il faut tenir compte à la fois de la croissance tumorale et du fonctionnement hormonal1.

« Cette annonce marque une étape importante pour les patients qui présentent des TNE-GEP en Ontario. AAA Canada s'engage à assurer la disponibilité et l'approvisionnement de Lutathera, le premier traitement radiopharmaceutique de qualité commerciale ayant été homologué par Santé Canada à la suite d'évaluations approfondies de son efficacité et de son innocuité », a déclaré Lyndal Walker, présidente et directrice générale, Advanced Accelerator Applications Canada Inc.

Lutathera a été homologué par Santé Canada en 2019 pour le traitement des patients atteints de tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP) non résécables (inopérables) ou métastatiques, bien différenciées et exprimant des récepteurs de la somatostatine chez les adultes qui présentent une maladie évolutive2.

À propos de LutatheraMD

LutatheraMD (lutécium [177Lu] oxodotréotide) est un peptide analogue de la somatostatine marqué au lutécium (117Lu). Lutathera appartient à une classe de traitements appelée radiothérapie par peptides radiomarqués (PRRT). Lutathera est composé d'une molécule de ciblage qui porte un composant radioactif. L'homologation de Lutathera repose sur les résultats de l'étude pivot de phase III NETTER-1 qui a été publiée en janvier 2017 dans le New England Journal of Medicine3 et sur une étude ouverte à volet unique menée par le centre médical Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas2,4. Veuillez consulter ici les Renseignements importants sur l'innocuité et la sécurité et les Renseignements posologiques complets.

À propos d'Advanced Accelerator Applications Canada Inc.

Advanced Accelerator Applications Canada Inc., une société radiopharmaceutique innovante détenue par Novartis, met au point, produit et commercialise des traitements par radio-ligand ciblés et des traitements d'imagerie de précision par radio-ligand (appariement du traitement et de la pharmacologie diagnostique en fonction du ciblage moléculaire) en oncologie. AAA est un chef de file reconnu dans le domaine des produits radiopharmaceutiques pour imagerie diagnostique par tomographie par émission de positrons (TEP) et tomographie par émission monophotonique (TEMP), principalement utilisés en oncologie clinique, en cardiologie et en neurologie. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.adacap.com/ .

LutatheraMD est une marque déposée.

Références :

1. Canadian Neuroendocrine Tumour Society (CNETS), NET One Page Facts, consulté le 5 octobre à l'adresse https://ed2.b79.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Neuroendocrine-Tumours-One-Pager.pdf 2. Advanced Accelerator Applications, LutatheraMD Monographie du produit, 9 janvier 2019. 3. Strosberg J, El-Haddad G, Wolin E, et al. Phase 3 Trial of 177Lu-Dotatate for Midgut Neuroendocrine Tumors. N Engl J Med 2017; 376:125-35. 4. Brabander T, van der Zwan WA, Teunissen JJM, et al. Long-Term Efficacy, Survival, and Safety of [177Lu-DOTA0,Tyr3]octreotate in Patients with Gastroenteropancreatic and Bronchial Neuroendocrine Tumors. Clin Cancer Res. 2017;23(16):4617-4624. doi:10.1158/1078-0432.CCR-16-2743

SOURCE Advanced Accelerator Applications Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Advanced Accelerator Applications, Rachel Levine, +1 917 375 2935, [email protected]; Spectrum Advisors, +1 514-234-4095, [email protected]

Liens connexes

https://www.adacap.com/