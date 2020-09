Lunch-bénéfice de la Fondation de l'ITHQ à l'hôtel Fairmont Le Reine-Elizabeth

Paloma Fernandez, directrice générale de la Fondation de l'ITHQ et L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, étaient présentes pour accueillir et remercier les participants ainsi que les partenaires financiers et de service, pour leur soutien aux futurs professionnels de l'industrie. Après plusieurs mois difficiles à voir les événements-bénéfice de la Fondation s'annuler les uns après les autres, cela leur a fait chaud au cœur de voir les invités rassemblés pour soutenir la relève de l'ITHQ.

Partenaires financiers et collaborateurs

De généreux partenaires ont apporté leur soutien financier à cet événement. Partenaires principaux : Fairmont Le Reine Elizabeth, la Société des alcools du Québec (SAQ) et BMO Gestion privée. Collaborateurs : Fantino & Mondello, Stella Artois, Sysco, Montpak, Bonduelle, Nestlé Waters et Genie MTL.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis plus de 2 millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

