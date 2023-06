L'entreprise spécialisée dans l'agriculture de pointe intelligente rafraîchit son apparence, soulignant son rôle de catalyseur dans l'aide apportée aux producteurs pour conserver leurs ressources les plus précieuses : le temps, l'argent et l'eau.

SONOMA COUNTY, Californie, 29 juin 2023 /CNW/ - Lumo [ lumo.ag ], une entreprise spécialisée dans l'agriculture de pointe intelligente qui soutient les producteurs et s'attaque de front aux défis liés à l'eau en utilisant les technologies hydriques les plus avancées disponibles, est heureuse d'annoncer une importante modernisation de son image de marque. Cette mesure stratégique renforce l'engagement de Lumo envers la communauté agricole et met en évidence sa position unique d'entreprise qui comprend des producteurs et répond véritablement à leurs besoins.

« La nouvelle image de marque de Lumo représente notre engagement indéfectible en faveur des producteurs et d'une profonde mutation du secteur de l'irrigation agricole », a déclaré Bennett Fitzgibbon, vice-président du marketing chez Lumo. « Notre nouvelle marque renforce nos liens avec les producteurs et leur montre qu'avec Lumo, l'irrigation est facile, axée sur les données et responsable. Grâce à ce mandat ciblé de l'entreprise et à une nouvelle expérience de marque axée sur le producteur, nous démontrons clairement notre plein engagement à servir les producteurs et à créer des technologies adaptées à leurs besoins. »

Cette modernisation de l'image de marque, alimentée par un nouveau positionnement de marque, une histoire de marque captivante et des lignes directrices complètes propres à la marque, met mieux en évidence la valeur différenciée qu'offre l'entreprise par rapport aux solutions classiques d'irrigation automatique qui ont semé la frustration chez les producteurs en raison de leur nature encombrante, coûteuse et complexe.

La solution de Lumo s'est imposée comme une force de changement dans le secteur de l'irrigation. La valve intelligente Lumo One - un dispositif prêt à l'emploi qui mesure le débit, la consommation et l'utilisation de l'eau en fonction du plan d'irrigation du producteur - a été mise au point par des membres de l'équipe Lumo qui se sont imprégnés du paysage agricole en travaillant aux côtés des cultivateurs. Ce dispositif s'appuie sur un service à la clientèle 24 heures sur 24 par l'intermédiaire de partenaires sur le terrain chargés de répondre aux besoins des clients sur place.

Ayant récemment fêté son premier anniversaire, Lumo a recueilli à ce jour 3,9 millions de dollars sous forme de fonds de prédémarrage, sous l'égide de Fall Line Capital, une société de capital-risque axée sur les terres agricoles et les technologies agricoles durables. Lumo s'appuie sur un conseil consultatif composé de dirigeants du secteur de l'agriculture de pointe, de sociétés de capital-risque et de viticulteurs renommés qui l'aident à accélérer tous les secteurs cruciaux de l'entreprise.

Lumo est une entreprise spécialisée dans l'agriculture de pointe intelligente qui soutient les producteurs et s'attaque de front aux défis liés à l'eau en utilisant les technologies hydriques les plus avancées disponibles aujourd'hui. La valve intelligente Lumo One permet aux producteurs de contrôler et de mesurer avec précision la quantité d'eau appliquée à leurs cultures en tout temps, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre et l'utilisation excessive d'eau et élimine les incertitudes en matière d'irrigation. Chez Lumo, nous sommes fiers de ce que nous avons bâti et des producteurs prestigieux qui sont devenus nos amis et clients. Notre équipe est très heureuse de déployer tous ses efforts pour aider les producteurs à conserver leurs ressources les plus précieuses : le temps, l'argent et l'eau. Pour en savoir plus, consultez le site lumo.ag

