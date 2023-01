La technologie innovante offre un contrôle et une visibilité sans précédent, ce qui permet aux producteurs d'économiser l'eau et d'améliorer la qualité des cultures

LAS VEGAS, 3 janvier 2023 /CNW/ -- Lumo [ lumo.ag ], une entreprise d'Agtech qui met l'accent sur la durabilité de l'eau grâce à la mise au point d'une solution d'irrigation intelligente, présentera son nouveau produit révolutionnaire, le premier système de valves d'irrigation intelligente pour les producteurs, à l'occasion du salon CES 2023 à Las Vegas, au Nevada.

Alors que les niveaux d'eau n'ont jamais été aussi bas et que les Nations Unies prédisent un manque à gagner de 40 % des ressources en eau douce d'ici 2030, il faut de toute urgence mettre en place des outils pour améliorer l'efficacité de l'irrigation. À elle seule, l'irrigation agricole utilise 70 % de l'eau douce de la planète, ce qui fait qu'il est nécessaire pour les cultivateurs d'avoir accès à une technologie de pointe qui peut les aider à économiser de l'eau, à réduire leurs coûts et à améliorer la qualité des cultures.

« Nous sommes ravis de présenter le système de valves d'irrigation intelligente de Lumo aux acteurs du marché à l'occasion du CES, a expliqué Devon Wright, chef de la direction de Lumo. En tant qu'entreprise, nous sommes déterminés à lutter contre la raréfaction de l'eau en améliorant l'efficacité de l'irrigation. La solution intelligente de Lumo permet aux producteurs de prendre le contrôle de leurs systèmes d'irrigation et d'avoir un impact positif à la fois sur leurs résultats et sur l'environnement. C'est l'avenir de l'irrigation, et Lumo ouvre la voie. »

La solution de Lumo répond à tous les critères pour révolutionner l'industrie. Il s'agit de la première valve dotée d'un contrôleur intégré, la première à être équipée de capteurs de débit et de pression intégrés, et la première à être entièrement sans fil et connectée à Internet. Cela donne aux producteurs un contrôle et une visibilité sans précédent concernant l'état de leur système d'irrigation, ce qui leur permet d'automatiser leur processus et de redéployer efficacement de précieuses ressources de main-d'œuvre.

De plus, Lumo permet aux producteurs de suivre avec précision leur consommation d'eau, ce qui leur permet de gérer ce qu'ils peuvent mesurer. Des producteurs de vin renommés comme Clos du Val, Pine Ridge Vineyards (une marque du Crimson Group), Bohème et Price Family ont déjà démontré un intérêt pour le produit de Lumo, et l'entreprise a déjà promis plus de la moitié de ses stocks de 2023 à ces clients profitant d'un accès précoce.

La valve de Lumo a été développée par Henry Halimi, un inventeur prolifique du secteur de la technologie de l'eau comptant plus de 20 brevets à son actif. Halimi est le créateur de Flo, le système de surveillance de l'eau pour la maison intelligente qui a été acheté par Moen.

« Je suis fier de mettre au point un produit qui répond au besoin urgent pour des systèmes d'irrigation plus efficaces, a déclaré Henry Halimi, chef de la recherche et du développement à Lumo. La valve Lumo change la donne pour les producteurs, et j'ai hâte d'observer son impact sur l'industrie. »

Le kiosque de Lumo (no 60440) lors du CES 2023 sera situé dans le parc Eureka, à l'intérieur du Venetian Resort Las Vegas. Il sera possible d'y observer des prototypes du produit et d'assister à des démonstrations de logiciels de gestion de l'irrigation.

Pour en savoir plus sur le programme d'accès anticipé de Lumo, qui donne aux participants un accès prioritaire au premier cycle de production de valves intelligentes de Lumo, visitez lumo.ag ou envoyez un courriel à [email protected] .

À propos de Lumo

Lumo est une solution d'irrigation intelligente qui aide les producteurs à économiser l'eau, améliorer la qualité de leurs cultures et réduire leurs coûts. Les valves intelligentes munies de capteurs intégrés permettent l'automatisation, la responsabilisation et la tenue de dossiers numériques, ce qui procure aux producteurs une visibilité sans précédent sur l'état de leur réseau d'irrigation. Pour en savoir plus, consultez le lumo.ag

