À peine un an après son lancement, le Fonds a été sursouscrit grâce à la participation d'importants organismes caritatifs canadiens de lutte contre le cancer, d'investisseurs d'impact, d'investisseurs institutionnels et de grandes familles dotées de structures philanthropiques.

TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les partenaires fondateurs Lumira Ventures et la Fondation Terry Fox ont annoncé aujourd'hui la clôture sursouscrite de la première tranche du Fonds pour les percées en matière de cancer, un fonds de capital-risque axé sur une mission, unique en son genre au Canada, dont l'objectif est de financer des entreprises innovantes dans le domaine du cancer. Le Fonds pour les percées en matière de cancer combine l'expertise en matière d'investissement et de développement d'entreprises propre au capital-risque avec le vaste réseau scientifique soutenu par deux des principales organisations caritatives canadiennes de lutte contre le cancer, ainsi que les capitaux nécessaires pour atteindre un objectif commun : transformer les avancées scientifiques en produits ayant un impact réel pour les personnes atteintes de cancer.

Les engagements initiaux envers le Fonds ont dépassé l'objectif initial de 30 millions de dollars, et les partenaires entendent désormais tirer parti de cette dynamique pour atteindre un plafond de 50 millions de dollars lors de la clôture finale. Le succès de cette première clôture est le reflet de la vision commune des fondateurs et des investisseurs du Fonds, notamment la Fondation Terry Fox, la Société canadienne du cancer (qui s'est jointe en tant que partenaire fondateur), des fondations et des investisseurs axés sur l'impact et la mission, dont Rally Assets (Realize Fund I), Boann Social Impact, la Fondation Northpine, ainsi que plusieurs grandes familles dotées de structures philanthropiques. L'ensemble des capitaux engagés à ce jour représente un financement nouveau pour le secteur innovant des sciences de la vie et souligne une volonté collective de traduire davantage d'innovations canadiennes en sciences de la vie en résultats transformateurs pour les patients. Le Fonds a déjà approuvé son premier investissement dans une entreprise canadienne et développe un solide pipeline de projets axés sur le cancer, lesquels ont le potentiel de générer à la fois de vigoureux rendements financiers et des retombées majeures pour les patients.

« Le fait d'avoir dépassé notre objectif initial et d'avoir clôturé la sursouscription en seulement douze mois constitue une validation forte que le marché reconnaît à la fois la solidité de cette occasion d'investissement axée sur une mission et le besoin urgent d'une collaboration intersectorielle au Canada, déclare Peter van der Velden, président exécutif de Lumira Ventures. Nous avons créé ce Fonds avec une certitude : l'alliance de la philanthropie et du capital-risque est un levier puissant pour l'innovation contre le cancer. Le succès d'aujourd'hui démontre la pertinence de ce modèle et sa capacité à générer des résultats concrets pour les malades. »

« Tout comme Terry rassemble tous les Canadiens, le Fonds pour les percées en matière de cancer réunit désormais deux des principales organisations caritatives canadiennes de lutte contre le cancer et y ajoute l'expertise en capital-risque de Lumira, afin de transformer les recherches les plus innovantes au Canada en résultats concrets pour les patients, déclare Michael Mazza, directeur général de la Fondation Terry Fox. L'impact des grandes avancées se fait sentir lorsque les scientifiques, les entrepreneurs et les investisseurs collaborent pour réussir à traduire l'innovation en produits destinés aux patients. C'est exactement ce que fait le Fonds pour les percées en matière de cancer en abattant les cloisonnements traditionnels et en combinant ce qui se fait de mieux en matière de recherche avec l'expertise en commercialisation afin d'améliorer les résultats pour les patients. »

« Les Canadiennes et Canadiens atteints de cancer méritent d'avoir accès aux soins les plus récents et les meilleurs le plus rapidement possible -- et cela nécessite un soutien accru à l'innovation scientifique et à la commercialisation, affirme Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. En s'appuyant sur notre longue tradition d'investissement dans la recherche sur le cancer, conjuguée à l'envergure et à l'héritage de la Fondation Terry Fox ainsi qu'à l'expertise en capital-risque de Lumira Ventures, le Fonds pour les percées en matière de cancer contribue à propulser l'innovation hors des laboratoires pour la mettre au service des personnes qui en ont besoin. Ce type de collaboration intersectorielle est essentiel à la réalisation de réels progrès dans la lutte contre le cancer au Canada. »

Lars Boggild, gestionnaire de portefeuille chez Realize Fund I, déclare : « En tant que grossiste du Fonds de finance sociale du gouvernement fédéral, nous contribuons à l'essor du marché canadien de l'investissement d'impact. Nous renforçons la capacité d'entreprises de premier plan à accéder aux capitaux nécessaires pour favoriser la santé et le bien-être des individus et de leurs communautés. Nous pensons que le Fonds pour les percées en matière de cancer répond exactement à cet objectif. Il combine la vision et les réseaux de certaines des principales organisations caritatives canadiennes de lutte contre le cancer à la solide expertise de Lumira Ventures en matière d'investissement dans le secteur de la santé. Nous pensons qu'il s'agit d'un modèle prometteur pour permettre la commercialisation de solutions canadiennes axées sur une mission et répondant aux besoins des patients atteints de cancer. Nous sommes fiers d'être un investisseur clé dans ce fonds. »

Pour obtenir plus d'informations sur le Fonds pour les percées en matière de cancer et sur la manière de vous impliquer en tant que donateur ou investisseur, veuillez communiquer avec Michael Mazza (directeur général, Fondation Terry Fox, [email protected]) ou avec Peter van der Velden (président exécutif, Lumira Ventures, [email protected]).

À propos de Lumira Ventures

Lumira Ventures est une société d'investissement de premier plan dans le secteur de la santé, active à tous les stades de développement et ayant des partenaires à Toronto, Montréal, Vancouver et Boston. En tant que plus important et plus dynamique investisseur canadien spécialisé dans le capital-risque en sciences de la vie, Lumira investit dans des entreprises de biotechnologie et de technologies médicales de pointe, ciblant souvent des marchés émergents dans toute l'Amérique du Nord. La société s'associe à des entrepreneurs guidés par une mission visant à développer des solutions de santé transformatrices tout en générant de solides rendements financiers et un impact sociétal. Les sociétés composant le portefeuille de Lumira ont mis en marché des douzaines d'innovations biomédicales, améliorant ainsi la vie de millions de patients dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lumiraventures.com .

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'une figure emblématique du Canada tout en collectant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme caritatif national de premier plan, la Fondation joue un rôle vital dans le renforcement de la communauté, mobilisant plus de 20 000 bénévoles et 3,5 millions d'étudiants dans le cadre de près de 10 000 événements de collecte de fonds organisés chaque année à travers le pays.

Partout dans le monde, des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes capacités ont été inspirées par l'héritage durable de Terry. Grâce au généreux soutien de donateurs, de partenaires et de bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus d'un milliard de dollars pour la recherche sur le cancer, apportant espoir et meilleure santé à des millions de Canadiens. Rendez-vous sur terryfox.org pour plus d'informations et pour découvrir comment vous pouvez aider à mener le Marathon de l'espoir de Terry jusqu'au fil d'arrivée.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver des vies, améliorer la qualité de vie et mener une action collective contre le cancer. Avec le soutien de personnes atteintes, de bénévoles, de donateurs et de communautés de partout au pays, nous recueillons des fonds pour investir dans la recherche transformatrice sur le cancer, nous offrons un réseau d'aide bienveillant aux personnes atteintes de cancer et nous militons auprès des gouvernements pour créer un avenir plus sain pour tous. Ça prend une société pour agir contre le cancer, et la Société canadienne du cancer ouvre la voie. Aidez-nous à changer les choses. Appelez le 1 888 939-3333 ou visitez dès aujourd'hui.

SOURCE Lumira Ventures