Les acquisitions renforcent l'accent de Luminii mis sur la miniaturisation et la modularisation des produits, créant ainsi une nouvelle catégorie d'éclairage à télécommande hautement personnalisable

NILES, Illinois, 20 octobre 2021 /CNW/ - Luminii, un fabricant de systèmes d'éclairage architectural à DEL de qualité supérieure basé à Chicago, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de deux fabricants d'éclairage britanniques, Precision Lighting et Remote Controlled Lighting.

Precision Lighting et Remote Controlled Lighting sont des sociétés sœurs qui sont détenues et gérées par le même propriétaire L'intégration de ces deux technologies dans la gamme Luminii permet à Luminii de continuer à innover en concevant de nouvelles technologies et de nouveaux produits d'éclairage à DEL destinés aux marchés commerciaux et résidentiels.

« Grâce à l'acquisition de Precision Lighting et de Remote Controlled Lighting, nous sommes bien placés pour élargir immédiatement notre offre de produits dans toutes les régions, y compris aux États-Unis », a déclaré Jeff Parker, chef de la direction de Luminii. « L'entreprise se concentre beaucoup sur les efforts d'ingénierie dans le domaine de la miniaturisation, comme en témoigne le lancement de STENOS plus tôt cette année. Grâce aux produits et aux systèmes de micro-éclairage de Precision Lighting, nous pouvons désormais offrir à nos clients une gamme plus large de solutions micro DEL, tout en élargissant les occasions à l'échelle mondiale pour introduire les produits phares de Luminii dans les principales plaques tournantes, dont Londres, l'Europe et l'Extrême-Orient. Remote Controlled Lighting apporte également une toute nouvelle catégorie de solutions d'éclairage télécommandées, ouvrant des portes pour être intégrées dans des applications que nous ne pouvions pas soutenir auparavant. »

Precision Lighting

Precision Lighting sélectionne soigneusement ses DEL, offrant un rendu des couleurs et une qualité de faisceau hors pair, ainsi que des caractéristiques flexibles telles que des angles de faisceau interchangeables et des options de distribution. Precision Lighting comprend une équipe interne de recherche et de développement vouée à la fabrication et au développement de produits d'éclairage répondant aux exigences du devis.

Remote Controlled Lighting

Remote Controlled Lighting est un pionnier et un chef de file mondial dans la conception et la livraison de luminaires motorisés télécommandés pour le marché de l'éclairage architectural. Les solutions d'éclairage télécommandées sont dotées d'un système exclusif de commande d'éclairage à l'aide de l'application mobile iDirect, qui permet un réglage ponctuel de la scène et un rappel, tandis que les produits d'éclairage télécommandé sont dotés d'un contrôle du faisceau de haute qualité et d'un mouvement motorisé presque silencieux, offrant ainsi un haut degré de personnalisation pour les concepteurs d'éclairage. Precision Lighting et Remote Controlled Lighting demeureront pleinement opérationnelles et fonctionneront comme d'habitude après la fermeture. À mesure que les opérations évoluent, Precision Lighting et Remote Controlled Lighting intégreront les opérations dans tous les portefeuilles de produits et toutes les régions. Pour Precision Lighting, Remote Controlled Lighting et toutes les autres marques Luminii, les clients peuvent communiquer avec les directeurs des ventes régionaux s'ils ont des questions sur l'acquisition, la tarification et la disponibilité des produits.

Il s'agit de la quatrième acquisition stratégique de Luminii en deux ans. Cette dernière transaction souligne la détermination de Luminii à exploiter de nouveaux marchés tout en renforçant la stratégie de l'entreprise pour faire progresser ses capacités mondiales de fabrication et de production.

À PROPOS DE LUMINII

Luminii est un fabricant d'éclairage à DEL de qualité supérieure qui a pour mission d'améliorer l'architecture en offrant des produits de haute performance de façon tout simplement brillante. Nous donnons vie à des visions uniques grâce à des solutions hautement modifiables axées sur l'innovation et livrées avec des processus simples, de la fiche technique à l'installation. Que vous soyez architecte, concepteur ou entrepreneur, nous nous engageons à offrir des produits d'éclairage de qualité supérieure et une expérience efficace, positive et mémorable. Suivez Luminii sur Instagram, LinkedIn et Pinterest pour en savoir plus sur les solutions d'éclairage, les applications et les événements de l'industrie.

Pour plus d'informations sur PRECISION LIGHTING et son portefeuille de produits, visitez : http://precisionlighting.co.uk/

Pour en savoir plus sur Remote Controlled Lighting et son portefeuille de produits, visitez : https://rclighting.com/

