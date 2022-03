MONTRÉAL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Lumiera Health Inc. (TSXV : NHP) (la « Société » ou « Lumiera »), une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels, est heureuse d'annoncer la signature d'une entente de distribution avec Fideschem International Ltd., une société basée à Singapour, qui permettra à Awaye™ d'accéder au marché vietnamien. Ce pays compte une population d'environ 100 millions de personnes et un marché du soulagement de la douleur qui est prévu de croître de >11,24 % par année dans un avenir prochain.

"En plus de notre récente annonce selon laquelle la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié l'enregistrement du National Drug Code (NDC) de la société permettant à Awaye™ d'être vendu en tant que médicament en vente libre aux États-Unis, un marché d'environ 330 millions personnes ayant une catégorie de soulagement de la douleur de 6 milliards de dollars américains, nous continuons de pousser davantage la distribution d'Awaye™. Nous sommes très heureux de travailler avec l'équipe Fideschem sur le marché vietnamien qui est un marché d'environ 100 millions de personnes. Considérant la dynamique du marché et la tendance vers les produits naturels pour le soulagement de la douleur, l'équipe Fideschem a prévu un énorme succès pour Awaye™ », a déclaré Carlos Ponce, PDG de Lumiera Health.

« Nous sommes fermement convaincus qu'Awaye™ a le potentiel de conquérir une part de marché importante au Vietnam. Awaye™ est parfaitement positionné pour tirer parti de la demande croissante de solutions naturelles et non addictives de gestion de la douleur combinée à la confiance des consommateurs envers les produits canadiens » déclare Nguyen Minh Hieu, directeur général de Fideschem International Ltd.

Dans le cadre de l'entente, Fideschem obtiendra et maintiendra d'abord toutes les exigences réglementaires pour permettre la vente d'Awaye™ au Vietman, puis gérera toutes les initiatives de vente et de marketing. Selon le processus réglementaire de commercialisation des produits de santé au Vietnam, Fideschem et Lumeira prévoient que les ventes commenceront dans 12 mois.

"Awaye™ est vraiment un excellent produit qui aide naturellement les gens à gérer leur douleur, et nous continuons à recevoir des commentaires positifs de la part des consommateurs qui essaient et achètent Awaye™. Nous sommes encore très tôt dans le déploiement de notre plan de croissance; nous avons lancé Awaye™ en avril 2021 et nous constatons une croissance phénoménale avec une distribution limitée. Nous nous concentrons à augmenter l'accès au marché, la distribution et l'essai du produit. Dans 12 mois, avec le lancement au Vietman et la distribution au Canada et aux États-Unis, Awaye™ sera disponible pour plus de 465 millions de personnes. Nous sommes heureux de continuer à étendre la distribution et d'accélérer le nombre de personnes qui essaient Awaye™ » déclare Carlos Ponce, PDG de Lumiera.

À propos de Awaye™

Awaye™ offre une nouvelle approche au soulagement de la douleur aiguë et chronique en exploitant les récepteurs CB2 du système endocannabinoïde du corps, le système de défense intégré contre la douleur et l'inflammation. Awaye ™ est une crème topique unique approuvée par Santé Canada qui soulage la douleur grâce à des mécanismes d'action complémentaires que l'on ne trouve dans aucun autre produit actuellement disponible sur le marché. Pour plus d'informations sur les produits Awaye™, visitez www.awaye.ca

À propos de Fideschem International Ltd

Fideschem International PTE Ltd, basée à Singapour, est une société privée spécialisée dans la vente au détail de produits pharmaceutiques et médicaux en Asie du Sud-Est. Elle fournit également des services d'appui commercial tels que les déclarations d'importation et d'exportation, les demandes d'autorisation d'expédition et les demandes d'enregistrement commercial. Leur portefolio comprend des formulations pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des suppléments alimentaires et des cosmétiques, distribués au Vietnam par l'intermédiaire de leur société locale, Medpharm Pharma JSC.

À propos de Lumiera Health

Lumiera se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels pour le grand public. La société vend des toniques fortifiants et des suppléments naturels par l'intermédiaire de sa division Holizen, avec un portfolio diversifié comprenant près de 40 produits. La Société commercialise également une gamme unique de produits topiques agissant sur le système endocannabinoïde, sans l'utilisation de cannabis, qui offre une solution innovante pour la douleur chronique et l'inflammation. Pionnière dans le domaine de l'innovation en santé naturelle, la marque Lumiera est ancrée dans les valeurs fondamentales de la science, de la nature et de la compassion. Notre objectif est d'améliorer la vie des gens en développant des produits de santé et de bien-être naturels qui sont efficaces, sûrs et dignes de confiance.

Pour plus d'informations, visitez : www.lumiera.ca.

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » au sens où ce terme est défini dans la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les mots « peut », « pourrait », « pourrait », « devrait », « potentiel », « va », « chercher », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », "s'attendre à" et les expressions similaires indiquent de telles "informations prospectives" en ce qui concerne Lumiera. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions et les intentions actuelles de Lumiera concernant les événements futurs, ainsi que les informations actuelles dont dispose Lumiera, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque inclus dans le rapport annuel de gestion de Lumiera pour l'exercice clos le 30 novembre 2021, qui est disponible sous le profil SEDAR de l'émetteur à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives diffèrent de ceux décrits dans les présentes si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Si un facteur affectait Lumiera de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des résultats ou événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans son intégralité par cette mise en garde. De plus, Lumiera n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et Lumiera n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Liens connexes: www.lumiera.ca

SOURCE Lumiera Health Inc.

Renseignements: Lumiera Health Inc., Simon Castonguay, CFO Intérimaire, 514-880-7772, [email protected]