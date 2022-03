MONTRÉAL, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - Lumiera Health Inc. (TSXV: NHP) (la « Société » ou « Lumiera »), une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels, est heureuse d'annoncer deux jalons importants sur la voie des ventes d'Awaye™ aux États-Unis.

Tel qu'annoncé précédemment, Pain Level LLC représentera le produit de soulagement de la douleur Awaye™ de la société sur le marché du nord-est des États-Unis. L'accord définitif avec Pain Level LLC a été signé et les plans de lancement vont de l'avant.

Lumiera a également le plaisir d'annoncer que la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié l'enregistrement final du National Drug Code (NDC) de la compagnie (82531-001) pour sa crème anti-douleur Awaye™. Un NDC est l'identifiant unique de la FDA pour les médicaments et permet à Awaye™ d'être vendu comme médicament OTC partout aux États-Unis. Le numéro NDC a également permis à la société de terminer la version américaine de l'emballage du produit, ce qui permet de débuter la production d'inventaire destiné aux É-U.

"Awaye™ a reçu des commentaires très positifs de la part des consommateurs ; il aide les gens à gérer leur douleur naturellement, et nous sommes très heureux d'élargir la distribution sur le marché du nord-est des États-Unis pour aider les gens à soulager leur douleur et accélérer notre croissance. La finalisation de l'accord avec Pain Level LLC et l'enregistrement du NDC sont deux étapes importantes; nous pouvons maintenant aller de l'avant avec la production et débuter les ventes. Je partagerai les prochaines étapes au fur et à mesure que nous exécuterons le plan. » déclare Carlos Ponce, chef de la direction de Lumiera.

À propos de Awaye™

Awaye™ offre une nouvelle approche au soulagement de la douleur aiguë et chronique en exploitant les récepteurs CB2 du système endocannabinoïde du corps, le système de défense intégré contre la douleur et l'inflammation. Awaye ™ est une crème topique unique approuvée par Santé Canada qui soulage la douleur grâce à des mécanismes d'action complémentaires que l'on ne trouve dans aucun autre produit actuellement disponible sur le marché. Pour plus d'informations sur les produits Awaye™, visitez www.awaye.ca

À propos de Pain Level LLC

Pain Level LLC est dirigé par Jerry Safran. M. Safran a plus de 20 ans d'expérience dans la création de marques dans le secteur de l'épicerie et des suppléments, et a développé des relations étroites avec de grandes chaînes de supermarchés, des grandes surfaces et des pharmacies. Jerry est accompagné de Daniel Katcher, un leader reconnu depuis 25 ans dans les ventes commerciales. Deborah Kogan Eilender, une fondatrice de marque chevronnée dans le secteur de la santé et ancienne directrice marketing de l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, apportera l'expertise en marketing à l'équipe de Pain Level LLC.

À propos de Lumiera Health

Lumiera se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels pour le grand public. La société vend des toniques fortifiants et des suppléments naturels par l'intermédiaire de sa division Holizen, avec un portfolio diversifié comprenant près de 40 produits. La Société commercialise également une gamme unique de produits topiques agissant sur le système endocannabinoïde, sans l'utilisation de cannabis, qui offre une solution innovante pour la douleur chronique et l'inflammation. Pionnière dans le domaine de l'innovation en santé naturelle, la marque Lumiera est ancrée dans les valeurs fondamentales de la science, de la nature et de la compassion. Notre objectif est d'améliorer la vie des gens en développant des produits de santé et de bien-être naturels qui sont efficaces, sûrs et dignes de confiance.

Pour plus d'informations, visitez : www.lumiera.ca.

