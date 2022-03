MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW/ - Lumiera Health inc. (TSXV : NHP ) (la « Société » ou « Lumiera »), une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels, est heureuse d'annoncer que la stratégie et les plans d'affaire qui ont été mis en place en 2021 continuent de porter fruit, avec le premier trimestre fiscal de Lumiera affichant des ventes de +25 % par rapport au premier trimestre 2021.

L'augmentation des ventes de la Société a été stimulée par la nouvelle équipe de vente et de formation en magasin déployée à la fin de l'année dernière. L'équipe aide à accroître la distribution et à former les consultants et experts en magasin sur les avantages des produits Lumiera. De plus, Lumiera continue de développer ses ventes en ligne avec des plateformes tels qu'Amazon et ses propres sites Web Holizen.ca et Awaye.ca.

« Suite au lancement de la nouvelle stratégie d'entreprise développée au début de 2021, je suis très heureux de dire que la croissance que nous avons commencé à voir au T3'21 a conduit à des ventes record au T4'21, et à un autre trimestre solide au T1 '22. Sur la base de notre succès, nous augmentons nos investissements en inventaire pour nous permettre de capitaliser sur de nouvelles opportunités de croissance. Du point de vue de la rentabilité, nous sommes particulièrement enthousiasmés par le fait que notre croissance entraîne également une augmentation des marges », déclare Carlos Ponce, PDG de Lumiera. « Pour la suite, nous nous concentrons sur l'augmentation de notre distribution au détail et en ligne; en voyant les commentaires positifs que nous recevons des consommateurs qui ont essayé nos somnifères Bazzzics et notre crème anti-douleur Awaye, nous savons qu'augmenter la distribution entraîne une croissance accélérée des ventes et nous nous attendons à ce que les revenus augmentent de façon exponentielle. »

La direction poursuivra le déploiement de son plan de croissance et s'attend à ce que la tendance à la hausse des ventes se poursuive.

Les états financiers audités seront publiés au plus tard le 31 mars 2022.

À propos de Lumiera Health

Lumiera se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels pour le grand public. La société vend des toniques fortifiants et des suppléments naturels par l'intermédiaire de sa division Holizen, avec un portfolio diversifié comprenant près de 40 produits. La Société commercialise également une gamme unique de produits topiques agissant sur le système endocannabinoïde, sans l'utilisation de cannabis, qui offre une solution innovante pour la douleur chronique et l'inflammation. Pionnière dans le domaine de l'innovation en santé naturelle, la marque Lumiera est ancrée dans les valeurs fondamentales de la science, de la nature et de la compassion. Notre objectif est d'améliorer la vie des gens en développant des produits de santé et de bien-être naturels qui sont efficaces, sûrs et dignes de confiance.

Pour plus d'informations, visitez : www.lumiera.ca.

Ni la Bourse TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » au sens où ce terme est défini dans la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les mots « peut », « pourrait », « pourrait », « devrait », « potentiel », « va », « chercher », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », "s'attendre à" et les expressions similaires indiquent de telles "informations prospectives" en ce qui concerne Lumiera. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions et les intentions actuelles de Lumiera concernant les événements futurs, ainsi que les informations actuelles dont dispose Lumiera, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque inclus dans le rapport annuel de gestion de Lumiera pour l'exercice clos le 30 novembre 2020, qui est disponible sous le profil SEDAR de l'émetteur à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives diffèrent de ceux décrits dans les présentes si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Si un facteur affectait Lumiera de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des résultats ou événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans son intégralité par cette mise en garde. De plus, Lumiera n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et Lumiera n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

