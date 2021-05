Lumca lance la catégorie de produits d'éclairage Confort urbain

Découvrez la première famille de solutions Confort urbain de Lumca : LIO

Par la même occasion, Lumca lance également LIO, sa première famille de solutions de la catégorie Confort urbain.

« La famille de solutions d'éclairage extérieur LIO s'inspire des lignes définies, simples et réconfortantes de la lumière d'intérieur, explique Luc Fortin, designer industriel chez Lumca. Le design est complètement centré sur l'humain, tant pour l'esthétique et l'installation que pour l'entretien, le cycle de vie et la performance. »

L'appareil est équipé d'un système de connexion à distance (Internet des objets) qui permet de moduler l'intensité de l'éclairage selon le lieu, l'heure du jour et la saison. Son système optique est muni d'une lentille anti-éblouissement qui uniformise la lumière produite. La morphologie de l'appareil élimine les flux lumineux intrusifs de même que l'éclairage vers le haut, ce qui limite fortement sa contribution à la pollution lumineuse. Sa composition modulaire permet de personnaliser les finis, côtés couleur comme texture.

Les solutions Confort urbain de Lumca @ Water Street TampaMC

Les solutions LIO, installées sur les fûts Smart Poles de Lumca, ont été mises au point dans le cadre du projet Water Street TampaMC, qui vise à revitaliser le secteur au bord de l'eau dans le centre-ville de Tampa.

Fruit de décennies de réflexion sur les qualités des quartiers urbains où il fait particulièrement bon vivre, Water Street TampaMC priorise le bien-être et le plaisir au grand air, avec ses rues piétonnes reliant maisons, bureaux, commerces et hôtels le long d'un front d'eau accessible. Premier quartier au monde à obtenir la désignation WELL Design & Operations (« D&O ») pour le standard de conception communautaire, Water Street TampaMC est aussi en voie de devenir le premier quartier au monde certifié WELL.

Le développement de ce nouveau secteur à usage mixte qui s'étend sur 22,5 hectares au centre de Tampa est piloté par la société de développement immobilier Strategic Property Partners (SPP). En collaboration avec SPP et SESCO Lighting, l'une des plus grandes entreprises représentant des fabricants de produits d'éclairage dans le monde, Lumca a cocréé les solutions extérieures du projet pour qu'elles répondent à la vision inédite de SPP en matière de design et de technologies pour villes intelligentes. SPP et Lumca ont aussi travaillé avec Tillotson Design Associates, de New York, pour élaborer la stratégie d'éclairage du domaine public.

« Dès le tout début, Water Street TampaMC a parfaitement illustré les niveaux auxquels peut être élevé un projet de développement urbain quand il marie ingéniosité, savoir-faire technique et cohésion entre partenaires d'affaires, confie Dennis Dion, coprésident de Lumca. Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de ce projet, qui servira sans nul doute de référence aux prochaines villes intelligentes d'Amérique du Nord. »

« Water Street TampaMC innove avec une approche globale du développement urbain fondée sur le bien-être, et c'est avec fierté que nous y présentons les nouveaux produits LIO de Lumca. Nous saluons la volonté de Lumca d'offrir une nouveauté qui diffuse un éclairage confortable et uniforme dans l'ensemble de nos espaces publics et qui trouve l'équilibre entre service public et expérience utilisateur », de conclure Dennis Dion.

« Nous avons développé et livré un projet de design et un tout nouveau produit d'éclairage - un fût intelligent fait entièrement sur mesure - en moins d'un an, ce qui aurait été impossible sans Lumca », ajoute Brittany Dytrych, de SESCO Lighting.

LUMCA

Lumca illumine la vie - et de nouvelles possibilités. Depuis des décennies, Lumca conçoit et développe des produits d'éclairage à la fois beaux et brillants. Nous avons acquis une réputation enviable en tant que fabricant de premier plan qui établit un équilibre parfait entre esthétique, fonctionnalité et innovation. Lumca est l'entreprise à l'origine du premier fût intelligent du secteur, le Smart Pole, et de la catégorie de produits Confort urbain.

Lumca est vraiment le lieu où la forme et la fonction se rencontrent. Nous répondons aux besoins de nos clients pour créer des conceptions d'éclairage époustouflantes qui intègrent des fonctionnalités ingénieuses, telles que la maintenance sans outil, des systèmes optiques hautement efficaces et des pièces détachables pouvant être mélangées et assorties à l'infini. Pour en savoir plus, visitez le lumca.com.

