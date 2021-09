« En tant que Canadien et partisan des Jeux depuis toujours, je suis extrêmement fier que lululemon puisse s'associer au Comité olympique canadien et au Comité paralympique canadien, a déclaré Calvin McDonald, PDG de lululemon. Soutenir ces incroyables athlètes qui se préparent à compétitionner et à atteindre leurs objectifs sur la plus grande scène sportive au monde est un véritable privilège. Toute l'équipe de lululemon est honorée de pouvoir faire partie de ce partenariat en continuant d'inspirer, d'unir et de transformer le monde par le sport et en partageant ce moment d'envergure à travers le Canada. »

En tant qu'habilleur officiel, lululemon concevra les vêtements et accessoires de l'équipe canadienne pour les Jeux et fournira à chaque athlète, entraîneur et membre de l'équipe de mission, des ensembles pour la cérémonie d'ouverture, le podium (cérémonie de remise des médailles), la cérémonie de clôture, les rencontres avec les médias et le Village des athlètes.

« Nous sommes ravis d'accueillir lululemon au sein d'Équipe Canada, a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. lululemon est une marque canadienne emblématique qui met les athlètes au cœur de ses préoccupations, et ce partenariat n'y fera pas exception, offrant aux athlètes d'Équipe Canada une collection haute performance de calibre mondial. Il s'agit également d'une entreprise qui place ses valeurs au premier plan. Au COC, nous croyons que nous pouvons transformer le Canada grâce au pouvoir du sport, et des partenaires comme lululemon qui sont guidés par leurs valeurs et porteurs d'un changement positif, c'est ce qui nous permet d'y arriver. »

Le sac bandoulière Futur patrimoine est au cœur de la collection Équipe Canada, disponible dès aujourd'hui. Il s'agit d'un nouvel article en édition spéciale dont 10% des ventes viseront à soutenir la Fondation olympique canadienne et la Fondation paralympique canadienne. Ce programme de dons contribuera à réaliser un grand nombre de rêves olympiques et paralympiques, tout en créant un précédent puisqu'il s'agit de la première fois où un article soutient les deux fondations, s'alignant avec la valeur fondamentale d'inclusion de lululemon. Une sélection de vêtements et d'accessoires Équipe Canada est également mise en vente aujourd'hui, disponible en ligne et dans les magasins lululemon à travers Canada. Les ensembles Athlète d'Équipe Canada et lululemon, ainsi que des styles supplémentaires offerts aux consommateurs, seront dévoilés le mois prochain.

« C'est un partenariat formidable, et nous sommes vraiment heureux d'accueillir lululemon dans les communautés olympiques et paralympiques, a déclaré Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. Grâce au travail effectué pour s'assurer d'avoir une collection de vêtements accessible et inclusive, ce partenariat fournira des vêtements élégants de haute qualité pour Équipe Canada, tout en aidant à soutenir le secteur du sport pour les personnes de toutes capacités. Tout comme nous, lululemon croit au pouvoir du sport comme vecteur de changement positif et nous avons hâte de travailler ensemble dans cette direction tout au long de ce partenariat. »

Le partenariat de lululemon avec le COC et le CPC comprendra également le développement d'expériences et d'outils pour aider les athlètes à maximiser leur potentiel sur le terrain et en dehors. En plus du programme de dons lié au sac bandoulière Futur patrimoine, l'attention accordée au yoga, la pleine conscience et la récupération est un élément central du partenariat et de l'engagement continu de lululemon envers les athlètes de toutes capacités.

En tant que marque engagée à concevoir des produits techniques et novateurs pour et avec les athlètes, lululemon est un champion du sport aidant les sportifs du Canada et du monde entier à repousser leurs limites, à performer et à se sentir à leur meilleur. Pour célébrer ce partenariat et le nouveau rôle de la marque, lululemon consolidera son soutien envers Équipe Canada par l'entremise de sa liste d'ambassadeurs qui incarnent la marque et qui ont un impact dans leur discipline sportive et leur communauté alors qu'ils s'efforcent d'atteindre leurs objectifs. Ces ambassadeurs incluent : Brooke D'Hondt (snowboard), Piper Gilles (patinage artistique), Liam Hickey (para-hockey sur glace), Justin Kripps (bobsleigh), Brigette Lacquette (hockey sur glace), Paul Poirier (patinage artistique), Dawn Richardson Wilson (bobsleigh), Cassie Sharpe (ski acrobatique), John Tavares (hockey sur glace) et Frédérique Turgeon (ski para-alpin).

Pour en savoir plus sur le rôle de lululemon en tant qu'habilleur officiel d'Équipe Canada, visitez lululemon.com.

À propos de lululemon athletica inc.

lululemon athletica inc. (NASDAQ : LULU) est une entreprise de vêtements athlétiques inspirée par un mode de vie sain pour le yoga, la course à pied, l'entraînement ainsi qu'un grand nombre d'activités qui font transpirer, créant des produits et des expériences exceptionnels qui permettent aux gens de mener la vie dont ils souhaitent. lululemon est une référence en matière de tissus techniques et de conceptions fonctionnelles, et travaille avec des yogis et des athlètes dans les communautés locales afin de poursuivre ses recherches et de continuer à toujours améliorer ses produits. Pour plus d'informations, visitez le site lululemon.com.

À propos du Comité olympique canadien (COC)

Le Comité olympique canadien veille au succès de l'équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Pour plus d'informations, visitez olympique.ca.

À propos du Comité paralympique canadien (CPC)

Le Comité paralympique canadien est une organisation privée sans but lucratif avec 25 organisations sportives membres consacrées à consolider le mouvement paralympique. La vision du Comité paralympique canadien est d'être le meilleur pays paralympique au monde. Sa mission est de diriger le développement d'un système sportif paralympique durable au Canada pour permettre aux athlètes de monter sur le podium aux Jeux paralympiques. En soutenant les athlètes canadiens de haute performance ayant un handicap et en faisant la promotion de leurs succès, le Comité paralympique canadien inspire tous les Canadiens ayant un handicap à s'impliquer dans le sport grâce aux programmes offerts par ses organisations membres. Pour plus d'informations, visitez paralympique.ca.

