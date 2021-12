MISSOURI CITY, Texas, 1er décembre 2021 /CNW/ - Lufkin Industries (« Lufkin »), une société du portefeuille de KPS Capital Partners, LP (« KPS »), a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'US Rod et de Patriot Pump.

US Rod est un important fabricant et fournisseur de produits d'ascension artificielle homologués par l'API, y compris des tiges de pompage, des guides de tiges, des raccords, des tiges de pompages courtes, des barres stabilisatrices et des barres de surcharge. Les produits d'US Rod sont entièrement fabriqués aux États-Unis dans son installation de fabrication ultramoderne de Nappanee, en Indiana. US Rod a réalisé des investissements continus dans l'automatisation et les systèmes robotiques de pointe en vue d'offrir des produits de qualité supérieure à ses clients.

La société Patriot Pump, qui est établie à Williston, au Nouveau-Brunswick, est l'un des principaux fournisseurs de produits et de services spécialisés dans les pompes de fonds à tiges pour les principaux exploitants de pétrole et de gaz du Dakota du Nord, du Montana, du Colorado et du Kansas.

Les acquisitions d'US Rod et de Patriot Pump permettent à Lufkin de fournir à ses clients des systèmes de pompage par tige entièrement intégrés et une gamme complète de services, y compris des tiges de pompage, des pompes de fond, des unités de pompage à balancier et des processus d'automatisation, renforcés par la réputation de classe mondiale de Lufkin sur le plan de la qualité et de la fiabilité.

Voici la déclaration de Saeid Rahimian, chef de la direction de Lufkin : « Nous sommes très heureux d'acquérir US Rod et Patriot Pump au sein de Lufkin, et de favoriser leur intégration. Ces acquisitions renforcent le portefeuille de produits et de services de qualité supérieure de Lufkin et nous permettent d'agrandir nos équipes de professionnels extraordinaires et très expérimentées. En partenariat avec KPS, et appuyés par son capital et ses ressources considérables, nous nous réjouissons à l'idée de continuer à faire croître la plateforme de Lufkin au service de nos clients. »

Voici la déclaration de Mike Shores, cofondateur d'US Rod et de Patriot Pump : « Les équipes d'US Rod et de Patriot Pump sont ravies de joindre leurs efforts à ceux de Lufkin, une entreprise et une marque légendaires au sein de notre industrie. Nous croyons qu'il s'agit d'une étape formidable pour nos clients, nos fournisseurs et nos employés, qui profiteront de l'expérience de notre équipe combinée et de la marque Lufkin, ainsi que de son vaste réseau de distribution aux États-Unis et à l'étranger. »

À propos de Lufkin Industries

Entreprise établie à Missouri City, au Texas, Lufkin est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, technologies, services et solutions auxiliaires de systèmes de pompes à tiges, notamment des équipements de contrôle et d'optimisation automatisés ainsi que des logiciels pour les équipements à tiges destinés à l'industrie pétrolière et gazière. S'appuyant sur son leadership dans l'industrie, et ce, depuis plus de 100 ans, Lufkin fabrique une gamme complète d'unités de pompage de surface, de systèmes de pompage par barre de pompage et de systèmes d'automatisation. Lufkin jouit d'une présence mondiale importante dans le secteur des services aux producteurs de pétrole. Pour en savoir plus, consultez le www.lufkin.com.

