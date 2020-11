L'entreprise élargit ainsi sa plateforme mondiale de solutions de pompes à tiges

MISSOURI CITY, Texas, 2 novembre 2020 /CNW/ - Lufkin Industries (« Lufkin »), une société de portefeuille de KPS Capital Partners, LP (« KPS »), a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de l'entreprise nord-américaine de systèmes de pompes à tiges (l'« entreprise de systèmes de pompes à tiges » ou l'« entreprise ») de Schlumberger N.V. (« Schlumberger ») (NYSE : SLB).

L'entreprise de systèmes de pompes à tiges de Schlumberger est un important fournisseur nord-américain de produits et de services associés aux systèmes de pompes à tiges (à terre) comprenant des marques comme Don-Nan, Shores Lift Solutions, KBA Engineering, Platinum Pumpjack Services et RLC Rod Lift Consulting. L'entreprise offre à ses clients une gamme complète de produits, y compris des pompes de fonds et des accessoires, des pompes à balancier, des tiges de pompage et des produits d'ascension par poussée de gaz. L'entreprise de systèmes de pompes à tiges dispose d'une importante capacité de fabrication et de distribution et a mis au point des offres technologiques différenciées, y compris le logiciel breveté PumpTrak. L'entreprise jouit d'une présence importante dans toutes les grandes régions productrices de pétrole en Amérique du Nord (à terre), y compris au sein du bassin permien où Don-Nan exerce ses activités depuis près de 60 ans.

Lufkin est devenue une entreprise indépendante après avoir été acquise par KPS auprès de Baker Hughes le 30 juin 2020. Entreprise établie à Missouri City, au Texas, Lufkin est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, technologies, services et solutions auxiliaires de systèmes de pompes à tiges, notamment des équipements de contrôle et d'optimisation automatisés ainsi que des logiciels pour les équipements à tiges destinés à l'industrie pétrolière et gazière. S'appuyant sur son leadership dans l'industrie, et ce, depuis plus de 100 ans, Lufkin, qui dispose de six usines de fabrication et d'assemblage dans le monde entier, fabrique une gamme complète d'unités de pompage de surface, de systèmes de pompage par barre de pompage et de systèmes d'automatisation. Lufkin jouit d'une présence mondiale importante dans le secteur des services aux producteurs de pétrole.

Voici la déclaration de Michael Psaros, cofondateur et codirecteur de KPS : « Nous sommes ravis de regrouper les activités de Lufkin et de l'entreprise de systèmes de pompes à tiges de Schlumberger. Ensemble, nous jouissons d'une réputation inégalée en matière de fiabilité, de technologie supérieure, d'innovation, de service à la clientèle et d'empreinte mondiale. Ryan Baker, de KPS Capital Partners, qui mise sur les importantes ressources en capital et la plateforme mondiale de KPS, dirige avec succès une équipe qui renforce les compétences Lufkin grâce à l'acquisition d'entreprises, de technologies et de produits complémentaires qui servent le segment en amont du secteur de l'énergie. KPS s'est engagée à élargir la plateforme de Lufkin malgré une volatilité sans précédent dans le secteur de l'énergie, ce qui profitera aux clients de Lufkin et de l'entreprise de systèmes de pompes à tiges de Schlumberger. »

Andy Cordova, président de Lufkin, a déclaré : « Les véritables gagnants de cette combinaison sont les clients de Lufkin et de l'entreprise de systèmes de pompes à tiges de Schlumberger. Nos clients auront maintenant accès aux nombreuses forces des deux entreprises, car nous combinons les meilleures technologies, les meilleurs processus de fabrication et une impressionnante présence mondiale. Nous continuerons de mettre l'accent sur des produits de qualité, une prestation de service et un service à la clientèle de calibre mondial dans l'ensemble de notre plateforme, au moment où nous combinons ces entreprises et au-delà. »

Simmons Energy, une division de Piper Sandler & Co., a agi à titre de conseiller et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Dentons ont agi à titre de conseillers juridiques pour Lufkin et ses sociétés affiliées. PPHB LP a agi à titre de conseiller, et Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Schlumberger.

À propos de l'entreprise de systèmes de pompes à tiges de Schlumberger

L'entreprise de solutions de tiges de levage de Schlumberger est un important fournisseur nord-américain de produits et de services associés aux systèmes de pompes à tiges en Amérique du Nord (à terre) comprenant des marques comme Don-Nan, Shores Lift Solutions, KBA Engineering, Platinum Pumpjack Services et RLC Rod Lift Consulting. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise de systèmes de pompes à tiges de Schlumberger, visitez le www.don-nan.com ou le www.slb.com/completions/artificial-lift/sucker-rod-pumps.

À propos de Lufkin Industries

Entreprise établie à Missouri City, au Texas, Lufkin est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, technologies, services et solutions auxiliaires de systèmes de pompes à tiges, notamment des équipements de contrôle et d'optimisation automatisés ainsi que des logiciels pour les équipements à tiges destinés à l'industrie pétrolière et gazière. Pour en savoir plus, consultez le www.lufkin.com.

À propos de KPS Capital Partners

Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est d'environ à 11,5 milliards de dollars (en date du 30 juin 2020). Depuis plus de deux décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en compter principalement sur l'effet de levier financier. À l'heure actuelle, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS affichent des revenus combinés annuels globaux d'environ 10,6 milliards de dollars, exploitent 168 installations de fabrication dans 27 pays et comptent près de 32 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale (au 30 juin 2020, données pro forma tenant compte des récentes acquisitions). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

