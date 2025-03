Un nouvel actionnariat local pour soutenir la croissance, avec 50 emplois créés et des acquisitions en vue

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le studio de jeux vidéo montréalais Ludia redevient propriété canadienne grâce à un rachat mené par un groupe d'actionnaires locaux ainsi que des membres de sa haute direction. L'acquisition de Ludia auprès de l'entreprise américaine Jam City a été finalisée au cours des derniers jours.

À cette occasion, Jimmy Gendron est nommé chef de la direction de Ludia, avec pour mission de mener le studio dans une nouvelle ère de croissance et d'innovation.

« Ce retour à l'indépendance marque le début d'un nouveau chapitre pour Ludia. Je suis enthousiaste pour notre avenir, porté par le talent de notre équipe et le soutien de partenaires financiers de premier plan. Nous avons l'opportunité de concrétiser une vision ambitieuse pour offrir des jeux qui captivent des millions de joueurs à travers le monde », affirme-t-il.

Par ailleurs, Alexandre Thabet, qui a fondé Ludia en 2007, se joint à l'entreprise en tant qu'actionnaire et assumera le rôle de président du conseil d'administration.

« C'est avec beaucoup d'émotion et une immense fierté que je prends part à cette annonce aujourd'hui. Grâce à un soutien financier local et à l'une des équipes de direction les plus expérimentées de l'industrie du jeu mobile au Canada, Ludia est prête à poursuivre ses ambitions pour l'avenir », a ajouté Thabet.

Cette transaction est soutenue par des investisseurs majeurs, notamment le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Partenaires Investissement de croissance de BDC Capital, Exportation et développement Canada (EDC) ainsi que le Groupe W. Le financement bénéficie également du soutien de la Banque Nationale du Canada. Dominic Bécotte, ancien chef des finances chez Ludia, intervient également en tant que consultant dans cette transaction.

Un avenir prometteur pour Ludia

Avec son retour sous contrôle canadien, Ludia devient le plus important studio indépendant de jeux mobiles au Canada, renforçant ainsi la place de Montréal et du Québec parmi les principaux pôles de l'industrie du jeu vidéo dans le monde. Son siège social est situé au cœur du Vieux-Montréal et compte plus de 130 employés.

Soutenu par un plan d'affaires axé sur la croissance et le développement de nouveaux jeux, Ludia prévoit la création de 50 emplois au cours de la prochaine année. Grâce à l'appui de ses partenaires financiers, l'entreprise entend également explorer de nouvelles opportunités d'acquisition.

Citations

« Investissement Québec est fier de participer au rapatriement de l'actionnariat de Ludia ici, au Québec. Joueur majeur du secteur des jeux vidéo, Ludia dispose de la marge de manœuvre pour croître et rayonner à l'international, tout en demeurant bien ancré localement. En prenant une participation à hauteur de 18,2 millions de dollars dans l'entreprise, Investissement Québec joue pleinement son rôle : soutenir l'excellence québécoise dans des secteurs clés de notre économie, et créer chez nous des champions d'envergure mondiale. »

- Claude Farrier, Premier vice-président, Placements privés, Investissement Québec

« Grâce au leadership de Jimmy Gendron et d'Alexandre Thabet, Ludia revient à ses racines québécoises. Nous sommes fiers de nous associer à eux afin de poursuivre la croissance d'un chef de file de l'industrie des jeux mobiles fondé ici en 2007. L'investissement du Fonds témoigne de notre volonté d'appuyer les repreneurs d'ici dans la croissance des entreprises d'ici. Pouvoir compter sur une équipe de direction en place et impliquée dans une telle transaction est un atout important, autant pour Ludia que pour l'avenir de l'industrie du divertissement au Québec. »

- Saloua Benkhouya, vice-présidente aux Placements privés et investissements d'impact, Divertissement et services, du Fonds de solidarité FTQ

« EDC est ravi de soutenir le retour de Ludia au Canada et sa prochaine phase de croissance prometteuse. Avec ses racines au Québec, Ludia s'impose comme un leader de l'industrie du jeu mobile, captivant des audiences mondiales avec ses créations passionnantes. L'investissement d'EDC contribuera à atteindre ses objectifs ambitieux et à mettre en valeur la force de l'industrie numérique canadienne sur la scène mondiale. »

- Guillermo Freire, Vice-président principal, Groupe des moyennes entreprises, EDC

« BDC Partenaires de croissance est fier de s'associer à Alex Thabet ainsi qu'à Jimmy Gendron et son équipe pour marquer une nouvelle étape dans la croissance de Ludia, une force pionnière dans le domaine du jeu mobile. Ensemble, nous partageons l'ambition de bâtir une entreprise canadienne d'envergure mondiale. Forts de nos nombreuses années d'expérience au sein de cette industrie, nous sommes convaincus qu'à partir de Montréal, Ludia peut compter sur un riche bassin de talents, un environnement innovant et du soutien solide pour concrétiser son développement. C'est une entreprise bien positionnée pour un avenir brillant et prospère. »

- Maxime Tourangeau, Associé et chef d'équipe régional, Investissement de croissance, BDC

« C'est une opportunité unique d'investir aux côtés de professionnels aguerris qui ont prouvé leur capacité à créer des jeux à succès. Nous avons également saisi l'occasion de ramener la propriété d'une entreprise au Québec, un geste qui renforce notre économie locale et préserve notre savoir-faire dans ce secteur. »

- Nicolas Bélanger, fondateur et associé, Groupe W Investissements

À propos de Ludia

Fondé en 2007, Ludia est le plus important studio indépendant de jeu vidéo mobile au Canada. Le studio s'est imposé comme un acteur incontournable du secteur en développant plus de 50 jeux inspirés de franchises populaires et de licences originales, dont Jurassic World Alive, Jurassic World: The Game, Dragons: Rise of Berk, Teenage Mutant Ninja Turtles: Legends, Family Feud et bien d'autres.

Depuis sa création, le studio a généré plus de 1,3 milliard de dollars canadiens en revenus, avec plus de 500 millions de téléchargements, et attire chaque mois plus de 3,5 millions de joueurs.

Reconnu par Apple comme "Canada's Best Game Maker", Ludia a également figuré parmi les "Best Places to Work 2018" de GamesIndustry.biz et les "Montreal's Top Employers 2021". L'entreprise accueille plus de 130 employés dans ses bureaux situés à Montréal.

Pour plus d'informations, visitez www.ludia.com.

