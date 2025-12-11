Lucie Bouchard lance son livre Enfin! Ma vie parfaite!… et sa conférence coup de poing du même nom

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Lucie Bouchard, femme d'affaires émérite au parcours hors du commun, présente enfin au grand public son livre Enfin! Ma vie parfaite! Après mes cinq vies de marde!, un récit bouleversant de résilience, de vérité et d'audace. Dans la foulée de ce lancement, elle dévoile également sa conférence inspirante du même titre, une expérience humaine forte qui promet de marquer l'esprit des participants.

À travers son histoire, Lucie Bouchard démontre avec puissance que tout est possible, une philosophie au cœur de son identité et de son œuvre. Après avoir traversé « cinq vies de marde », comme elle le raconte crûment et brillamment, elle dévoile comment elle a transformé les épreuves en tremplins vers une existence pleine, libre et alignée.

Femme de caractère qui refuse qu'un « non » soit une fin, Lucie trouve toujours une solution. Ses récits bruts et vrais, ses prises de conscience percutantes et ses outils concrets invitent le public à emprunter, lui aussi, un chemin de libération et de reconstruction intérieure.

Dans cette conférence intimiste, Lucie partage ses expériences les plus marquantes, ses réflexions, et les outils qui lui ont permis de reconstruire sa vie. Elle offre au public un message d'espoir, de courage et de transformation personnelle.

Une conférence percutante, sensible et nécessaire pour tous ceux qui souhaitent se relever, évoluer et reprendre le contrôle de leur vie. Choisir de dire « Grâce à… » plutôt que « À cause de… »

À propos de Lucie Bouchard

Lucie Bouchard est avant tout une femme d'actions. Au cours des 30 dernières années, elle a cumulé les rôles d'agente de voyage, administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée, conseillère en sécurité financière et représentante en épargnes collectives.

Femme d'affaires accomplie, elle est aujourd'hui propriétaire de Voyagedeductible.com, où elle accompagne les entrepreneurs dans des formations immersives -- et entièrement déductibles -- pour les aider à joindre l'utile à l'agréable.

Sa mission : aider les entrepreneurs à devenir vraiment libres, à travailler SUR leur entreprise plutôt que DANS celle-ci. Son livre et sa conférence témoignent de ce parcours exceptionnel et de sa conviction profonde que malgré les épreuves, la vie parfaite est possible.

SOURCE Lucie Bouchard

Pour entrevues, demandes médias ou accréditations : Contact presse : Marie-Josée St-Laurent, 819 444-7500, [email protected]