« Lucid a pour mission d'industrialiser massivement les voitures électriques et les systèmes de groupe motopropulseur électrique grâce au développement de la technologie la plus avancée imaginable », a déclaré Peter Rawlinson, chef de la direction et chef des technologies, Lucid Group. « Lucid Air représente la prochaine génération de VE et crée de nouvelles normes pour le confort intérieur, l'autonomie, l'efficacité et la puissance. Nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs de livraison pour les deux prochaines années, et nous avons hâte que nos clients partout dans le monde soient ravis de conduire les meilleurs véhicules électriques jamais créés. »

M. Rawlinson a ajouté ceci : « Merci à mes collègues de tout le pays, de notre siège social en Californie et de notre usine en Arizona pour leurs efforts exceptionnels et leur volonté de remettre en question ce qui est possible chaque jour. Je suis fier des fondements de Lucid, qui reposent sur la curiosité, la détermination et de solides principes d'ingénierie. »

Avant la fusion, Michael S. Klein, président et chef de la direction de Churchill Capital Corp IV, a affirmé ceci : « Lucid utilise une technologie de pointe, jouit d'une forte demande pour ses produits et est en voie de livrer des véhicules générateurs de revenus à ses clients dans la deuxième moitié de cette année. Nous sommes ravis d'appuyer la conversion de Lucid en société publique, et nous avons confiance en sa capacité de satisfaire les besoins non comblés de l'industrie automobile, qui progresse vers l'électrification à un rythme rapide à l'échelle mondiale. »

La société s'engage dans la prochaine phase de sa croissance en mettant sur le marché Lucid Air et en prenant rapidement de l'expansion pour atteindre son objectif d'offrir une vaste gamme de produits alimentés par sa technologie exclusive de groupe motopropulseur électrique. Lucid a récemment franchi la marque des 11 000 réservations payées pour Lucid Air, y compris les modèles entièrement réservés Dream Edition et Grand Touring et les modèles Touring et Pure. La société produit actuellement Lucid Air à son usine en Arizona et effectue des contrôles de validation de la qualité comme précurseur des livraisons aux clients.

L'équipe de direction de Lucid compte des décennies d'expérience au sein d'un ensemble diversifié de sociétés automobiles et technologiques. Son nouveau conseil d'administration offre également une expertise diversifiée et se compose des personnes suivantes :

Peter Rawlinson , chef de la direction et chef des technologies, Lucid Group

, chef de la direction et chef des technologies, Lucid Group Andrew Liveris , président du conseil d'administration, ancien président et chef de la direction de The Dow Chemical Company

, président du conseil d'administration, ancien président et chef de la direction de The Dow Chemical Company Turqi Alnowaiser, sous-gouverneur et chef de la division Placements internationaux, Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite

Glenn R. August , fondateur et chef de la direction, Oak Hill Advisors, L.P.

, fondateur et chef de la direction, Oak Hill Advisors, L.P. Nancy Gioia , présidente exécutive, Blue Current, Inc.

, présidente exécutive, Blue Current, Inc. Frank Lindenberg , ancien directeur financier, Mercedes-Benz Cars et Mercedes-Benz AG

, ancien directeur financier, Mercedes-Benz Cars et Mercedes-Benz AG Nichelle Maynard-Elliott , directrice, Element Solutions, Inc.

, directrice, Element Solutions, Inc. Tony Posawatz , président et chef de la direction, Invictus iCAR

, président et chef de la direction, Invictus iCAR Janet S. Wong , associée (retraitée), KPMG s.r.l.

À propos de Lucid Group

La mission de Lucid est d'inspirer l'adoption de l'énergie durable en créant les plus fascinants véhicules électriques axés sur l'expérience humaine. Premier modèle de voiture de la société, Lucid Air est une berline de luxe à la fine pointe de la technologie et à la conception d'inspiration californienne, qui repose sur une technologie éprouvée pour la course. Dotés d'un espace intérieur luxueux et d'une empreinte extérieure de taille moyenne, certains modèles de la gamme Lucid Air devraient offrir une autonomie estimée à plus de 500 milles, selon l'EPA. Les livraisons du Lucid Air, qui sera fabriqué à la nouvelle usine de Lucid à Casa Grande, en Arizona, devraient commencer dans la deuxième moitié de 2021.

Personnes-ressources pour les médias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1580942/Lucid_Motors.jpg

SOURCE Lucid Motors

Liens connexes

http://www.lucidmotors.com