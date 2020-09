« Lucid Motors veut améliorer la voiture électrique et ainsi pousser l'ensemble de l'industrie vers l'adoption accélérée de la mobilité durable. L'objectif de cette approche implacable est de mettre au point le véhicule électrique le plus avancé de la planète au bénéfice de l'humanité, proposant un moyen de transport viable qui ne produit aucune émission et attirant de nouveaux clients dans l'univers des véhicules électriques », affirme Peter Rawlinson, chef de la direction et chef de la technologie à Lucid Motors. « Avec la Lucid Air, nous avons créé une voiture halo pour toute l'industrie, une qui montre les percées qu'il est possible de réaliser en repoussant les frontières de la technologie et le rendement des véhicules électriques pour les porter à de nouveaux sommets. »

Recourir à l'espace pour créer l'Air

La berline Lucid Air est le résultat d'une approche révolutionnaire à l'enveloppe de l'automobile nommée Lucid Space Concept, qui tire parti de la miniaturisation de la transmission pour véhicule électrique que Lucid a développée à l'interne afin d'optimiser l'espace intérieur de l'habitacle. Le concept est au cœur de l'architecture de la plate-forme LEAP (Lucid Electric Advanced Platform) sur laquelle s'appuie la construction de la Lucid Air et des prochains véhicules Lucid. Il s'agit d'une approche holistique et renouvelée envers la construction de véhicules électriques sophistiqués, sans avoir recours aux solutions « prêtes à l'emploi » que l'on retrouve souvent chez les véhicules électriques produits par les fabricants traditionnels.

En élaborant des moteurs électriques à la fois plus petits et plus puissants et en améliorant de façon frappante l'enveloppe de l'ensemble de la transmission électrique, Lucid est en mesure de redonner cet espace aux passagers pour leur confort. Ainsi, la philosophie d'hyper-efficacité est intégrée à toutes les facettes de la Lucid Air, qu'il s'agisse d'efficacité énergétique ou spatiale, procurant une combinaison inédite d'autonomie, de commodité, de performance et de luxe.

Le Space Concept contribue aussi aux proportions modernes et subtilement différentes de la Lucid Air, et ce, sans s'en remettre aux conceptions traditionnelles de l'automobile. La voiture qui en résulte est magnifique et a une allure véritablement distincte sur la route.

« Quand nous avons entrepris cette aventure à Lucid Motors et mis au point notre premier véhicule, la Lucid Air, nous avons refusé de faire des compromis. Nous avons décidé dès le départ que nous allions explorer chaque facette de la performance, de l'innovation et du luxe », soutient Derek Jenkins, vice-président de la conception à Lucid Motors. « Nous sommes donc en train de créer la meilleure voiture au monde, les chiffres parlant tout simplement d'eux-mêmes. Qui plus est, nous sommes parvenus à nos fins sans sacrifier l'esthétisme de la Lucid Air, qui sera le tout premier exemple de voiture créée de toutes pièces pour jouir de la liberté complète de conception que procure l'architecture du véhicule électrique. »

Un État inspiré

Puisant son inspiration en Californie, Lucid Motors a intégré le caractère de cet État dans tous ses produits, mais aussi aux expériences numériques et de vente au détail que la marque crée. Comme son nom l'indique, Lucid s'inspire de la notion qui consiste à voir les choses différemment et à concrétiser les rêves. « Dream Ahead », le slogan de la bannière, résume bien cette idée. Il représente également la vision de la société, qui rejette le statu quo et qui repousse sans cesse les limites de la technologie pour véhicules électriques.

« La marque Lucid a été créée dans un esprit évolutif post-luxe pouvant satisfaire parfaitement les besoins des acheteurs les plus progressistes, ces besoins évoluant rapidement. Nous entrons dans une ère où les consommateurs consciencieux considèrent la durabilité, la conception sophistiquée et l'innovation technique comme ayant une importance égale aux valeurs traditionnelles de luxe que sont l'excellence et la qualité de fabrication », déclare Jenkins. « Nous estimons que Lucid est à l'avant-garde de la transition qui marque les préférences des consommateurs et dirige ceux-ci vers de nouvelles bannières offrant des relations directes ainsi que des produits proposant de tout nouveaux degrés de technologie, de performance et de design. »

Établir de nouvelles normes à tous les niveaux :

Une autonomie et une performance qui battent des records

Avec son moteur double pouvant générer 1 080 chevaux-vapeur et son architecture à transmission intégrale, la Lucid Air peut parcourir unquart de mille en seulement 9,9 secondes sur une base reproductible et constante. À l'heure actuelle, il s'agit de la seule berline électrique capable de parcourir un quart de mille en moins de 10 secondes. La puissance de la Lucid Air est complétée par son autonomie prolongée qui permet à la voiture de parcourir une distance estimée de 832 km avec une seule charge.

Le véhicule électrique dont le chargement est le plus rapide au monde

À son arrivée sur le marché, la Lucid Air sera aussi le premiervéhicule électrique offert dont le chargement est si rapide, sa capacité de recharge pouvant atteindre 32 km par minute lorsqu'il est branché à un réseau CC de recharge rapide. Cela peut équivaloir à une autonomie de 480 km en seulement 20 minutes de recharge lorsque la Lucid Air est chargée selon des conditions réelles sur la route.

Des blocs-batterie pour véhicules électriques éprouvés sur la piste de course

La société Lucid Motors s'est appuyée sur 10 ans d'expérience et plus de 3,2 millions de km d'essais réels pour créer à l'interne son bloc-batterie compact de 113 kWh à autonomie prolongée. Peaufinée lors du plus important championnat de course électrique au monde, la technologie derrière les batteries éprouvées sur la piste de course excelle avec un système BMS (Battery Management System) personnalisé, une disposition cellulaire astucieuse et une densité énergétique de calibre mondial.

Un aménagement intérieur de premier rang et le plus grand coffre avant qui soit

Grâce à la philosophie Space Concept exclusive à Lucid, la Lucid Air offre un habitacle luxueux grand format tout en préservant une empreinte agile de berline sport. Cette approche se traduit par le plus grand coffre avant parmi l'ensemble des voitures électriques actuelles et procure une incroyable capacité de stockage à deux niveaux dans les compartiments avant et arrière.

La voiture de luxe la plus aérodynamique au monde

La Lucid Air est la voiture de luxe la plus aéroefficace de la planète, elle qui a fait l'objet de tests réalisés à la soufflerie dynamométrique avancée de Windshear, vérifiant un coefficient de traînée de 0,21.

Des écrans sophistiqués en verre dans l'habitacle conjugués à des commandes physiques tactiles

L'intérieur de la Lucid Air symbolise une révolution à l'égard de l'intégration élégante d'écrans à structure libre de prochaine génération à même l'architecture de conception de l'habitacle. Il s'agit d'une manière esthétique et harmonieuse d'interagir avec le logiciel du véhicule et l'interface utilisateur axée sur l'humain. Devant le conducteur se trouve un écran de pilotage de 5K en verre incurvé mesurant 34 po qui « flotte » au-dessus du tableau de bord, illuminant l'intérieur et contribuant au sentiment de liberté qui s'en dégage. De plus, un panneau central rétractable destiné au pilote est à portée de main du conducteur et du passager pour mieux commander les fonctionnalités et les systèmes du véhicule. Plusieurs commandes physiques hautement tactiles et conçues avec précision viennent compléter les écrans numériques, dont des turbines rainurées pour les fonctions associées au volant de direction, un rouleau de commande de volume et des interrupteurs à bascule en alliage pour régler les conditions climatiques de l'habitacle.

Le système ADAS de prochain niveau

Lucid DreamDrive, le système ADAS (advanced driver-assistance system) sophistiqué de la Lucid Air, est une plate-forme inédite qui combine la suite de capteurs la plus complète sur le marché à un système DMS (Driver Monitoring System) de pointe, qui sont des composantes standard de la Lucid Air Dream Edition. Étant le premier système du genre muni de 32 capteurs assurant les fonctions de vision, de radar et d'ultrasons, ce véhicule électrique est aussi le premier au monde à offrir comme composante standard la technologie LIDAR. Le tout fonctionne conjointement avec le DMS standard et la cartographie haute résolution de géobalisage pour offrir l'approche la plus sécuritaire qui soit aux technologies d'aide à la conduite de niveau 2 et 3.

La technologie d'éclairage la plus évoluée de la planète

Les phares de la Lucid Air se veulent un système véritablement révolutionnaire de microlentilles en mosaïque qui compte littéralement des milliers de « canaux lumineux ». Entièrement conçue à l'interne, cette technologie procure le système d'éclairage le plus précis, le plus clair et le plus sophistiqué qui soit. L'orientation numérique du flux lumineux est rendue possible grâce au réglage numérique de la direction des canaux lumineux, ce qui révolutionne la visibilité et accroît la sécurité.

Intégration d'origine de la voix d'Alexa dans la Lucid Air

Lucid a collaboré avec Amazon pour assurer une intégration sophistiquée d'Alexa à même la Lucid Air. Le conducteur et les passagers peuvent donc profiter pleinement de l'expérience Alexa où qu'ils soient, qu'il s'agisse de naviguer, de gérer les appels téléphoniques, de diffuser du contenu en continu, de commander la maison intelligente, d'ajouter des articles au panier d'achats ou de bonifier la liste de tâches, et ce, sans quitter la route des yeux et en maintenant les mains sur le volant. L'implantation d'Alexa par Lucid procure aussi à la Lucid Air un ensemble élargi de fonctionnalités localisées de commande du véhicule, dont un système CVCA, par une simple commande vocale. Lorsque le conducteur utilise Alexa, l'écran de pilotage en verre de la Lucid Air affiche un soutien visuel des commandes. Au fil du temps, le lot de fonctions offertes continuera de se développer grâce à l'intégration de mises à jour Lucid réalisées par la voie des ondes.

Un rêve devenu réalité

La Lucid Air sera initialement offerte en Amérique du Nord selon quatre gammes de modèles :

Le modèle Air, le point de départ de la série, sera offert en 2022 et coûtera moins de 80 000 $ (72 500 $ après le crédit d'impôt fédéral des États-Unis)*

coûtera moins de 80 000 $ (72 500 $ après le crédit d'impôt fédéral des États-Unis)* Le modèle Air Touring, bien équipé, sera offert à la fin 2021, avec un prix de départ de 95 000 $ (87 500 $ après le crédit d'impôt fédéral des États-Unis)*

Le modèle Air Grand Touring, entièrement équipé, sera offert au milieu de 2021, avec un prix de départ de 139 000 $ (131 500 $ après le crédit d'impôt fédéral des États-Unis)*

Le modèle Air Dream Edition, une édition limitée tout inclus, sera offert au printemps 2021, à 169 000 $ (161 500 $ après le crédit d'impôt fédéral des États-Unis)*

Dream Edition

La Dream Edition de la Lucid Air proposera une combinaison unique d'attributs et de caractéristiques technologiques Lucid, conjuguant performance incroyable et autonomie exceptionnelle. La berline électrique de luxe de 1 080 CV sera offerte en blanc (Stellar White), en noir (Infinite Black), ou avec un fini or (Eureka Gold) exclusif à la Dream Edition. Chaque couleur s'accompagne d'un ensemble de finition intérieure exclusive ayant pour thème « Santa Monica », dont du cuir Nappa de Bridge of Weir de bout en bout et des accents argentés de bois d'eucalyptus. La Dream Edition vient aussi avec des roues uniques « AeroDream » de 21 po et arborera un insigne et une garniture spéciaux signalant sa position en tant qu'édition halo limitée de la Lucid Air.

Éditions Touring et Grand Touring

Les modèles Air Touring et Air Grand Touring sont les pièces maîtresses de la gamme Lucid Air, eux qui offrent respectivement 620 CV et 800 CV. On estime que la Air Grand Touring pourra parcourir une distance maximale d'environ 832 km, conformément à la classification estimée récemment annoncée. Vous trouverez tous les détails à propos des configurations offertes pour l'ensemble des modèles Air dans le site Web de Lucid Motors.

Disponibilité

Les clients des États-Unis et du Canada et ceux de certains pays de l'Europe et du Moyen-Orient peuvent réserver leur voiture. Toute personne inspirée peut réserver la Lucid Air en effectuant un dépôt remboursable de 1 000 $ US ou la Dream Edition produite en nombre limité moyennant un dépôt remboursable de 7 500 $ US. La berline de luxe sera aussi offerte par l'entremise de20 studios et centres de service Lucid qui devraient ouvrir leurs portes partout en Amérique du Nord d'ici la fin de 2021. Une annonce détaillée sera faite ultérieurement à propos des dates de livraison, des prix, des ventes et des centres de service pour les marchés de l'Europe et du Moyen-Orient.

La production des véhicules à l'usine de Lucid Motors qui se trouve à Casa Grande, en Arizona, débutera dans les prochains mois, alors que la Lucid Air commencera à être livrée aux clients de l'Amérique du Nord au printemps 2021.

Aperçu de la série Lucid Air 2021

Davantage de versions de la Lucid Air ainsi que de nouveaux modèles Lucid seront éventuellement dévoilés. Voici les caractéristiques techniques des modèles Lucid Air qui sont actuellement prévus :

Modèle Prix (USD) Autonomie estimée

(maximale) CV Rendement (estimation) Chargement (maximal) Disponibilité

Prix de base moins le crédit d'impôt



0 à 60 (sec) 1/4 de mille (sec) / vitesse (mi/h) Vitesse maximale (mi/h) Recharge rapide CC Milles / Temps Vitesse de chargement maximale

Air Moins de 80 000 $ 72 500 $ À venir À venir À venir À venir À venir 300/20 minutes 1 200 mi/h 2022 Air Touring 95 000 $ 87 500 $* 406** 620 3,2 11,4 / 123 155 300/20 minutes 1 200 mi/h T4 2021 Air Grand Touring 139 000 $ 131 500 $* 517** 800 3 10,8 / 133 168 300/20 minutes 1 200 mi/h T2 2021 Air Dream Edition 169 000 $ 161,500 $* 465 (roues AeroDream de 21 po); 503 (roues de 19 po) 1 080 2,5 9,9 / 144 168 300/20 minutes 1 200 mi/h T2 2021 *en tenant compte d'un crédit d'impôt fédéral potentiel de 7 500 $ US

**avec l'ensemble de roues et de pneus AeroRange de 19 po



À propos de Lucid Motors

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption du transport durable en créant les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, la Lucid Air, est une berline de luxe à la fine pointe du progrès, mettant en valeur une conception inspirée par la Californie et soutenue par une technologie ayant fait ses preuves dans la course. Se distinguant par son espace intérieur luxueux pour une empreinte extérieure de taille moyenne, l'Air est capable d'une autonomie de plus de 800 km et de passer de 0 à 60 mi/h en moins de 2,5 secondes. Produite dans la nouvelle usine de Lucid à Casa Grande en Arizona, la Lucid Air commencera à être livrée aux clients au printemps 2021.

