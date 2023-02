Grâce à la Fondation Chartwell, l'ancien champion de boxe visite une résidente pour aînés

LAVAL, QC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Madeleine Therrien, une résidente de Chartwell Les Écores à Laval, a vu son souhait exaucé aujourd'hui lorsque l'ancien champion de boxe mondial Lucian Bute est venu la visiter dans sa résidence pour aînés. Grâce à la Fondation Chartwell, dont la mission est de réaliser les rêves d'aînés, elle a pu rencontrer son idole, pour qui elle a une grande admiration depuis de nombreuses années.

Si plusieurs admirateurs se demandent parfois ce qu'il a bien pu advenir de Lucian Bute depuis qu'il a pris sa retraite du monde de la boxe, Madeleine a pu le rencontrer en exclusivité et profiter d'une fenêtre unique sur son univers. Et ils se sont même trouvé des points en commun, puisque tous les deux s'intéressent aux plus jeunes générations. Le boxeur et Madeleine ont pris le thé ensemble et dégusté des petits gâteaux, tout en discutant d'une foule de sujets, dont la vie de Madeleine dans sa résidence pour aînés lavalloise.

Une passion intergénérationnelle

Madeleine et Lucian Bute partagent le même amour inconditionnel pour la boxe, lui dans le ring, et elle comme spectatrice. Âgée de 84 ans, Madeleine est une fan de boxe depuis qu'elle est toute jeune, et elle a vu la plupart des matchs de son idole, qui a été intronisé au Panthéon des sports du Québec. « On dépeint souvent M. Bute comme une personne très généreuse et sensible, dit-elle, et le fait qu'il ait spontanément accepté l'invitation à cette rencontre le prouve une fois de plus. Il peut faire bien d'autres choses de son temps, mais lorsqu'il s'agit de découvrir des personnes d'autres générations, il trouve toujours un moment. »

Au-delà de ses prouesses dans le monde de la boxe, que Madeleine connaît bien, c'est le temps qu'il consacre à des initiatives vouées aux jeunes qui suscite le plus l'admiration de la principale intéressée. Le célèbre sportif multiplie les interventions auprès des jeunes pour encourager l'activité physique, la persévérance et la discipline.

Le temps passe, mais pas les rêves

On décrit Madeleine comme une personne au grand cœur, pleine de reconnaissance, qui aime tout le monde et que tout le monde aime. Madeleine a vécu son lot d'épreuves dans la vie, depuis la maladie jusqu'au deuil, mais elle n'a jamais baissé les bras et elle n'a jamais perdu de vue son rêve. Elle exhibe avec beaucoup de fierté une photo autographiée du boxeur dans son appartement - comme un porte-bonheur - et elle pourra maintenant ajouter à sa collection de souvenirs une paire de gants de boxe que Lucian a signée pour elle durant sa visite.

« Exaucer le vœu d'une personne aussi bienveillante et passionnée a été une expérience vraiment gratifiante », souligne Sandra Collin, conseillère en location à Chartwell Les Écores, qui a soumis le rêve de Madeleine dans le cadre du programme. « Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves les plus fous, et aujourd'hui - grâce à la Fondation Chartwell - Madeleine a vu le sien devenir réalité. » Tout comme Lucian Bute a concrétisé son ambition de devenir un champion de boxe mondial, Madeleine a pu combler l'un de ses plus grands désirs : passer de beaux moments avec son idole.

À propos de la Fondation Chartwell

La Fondation Chartwell est née d'un partenariat de cinq ans entre Chartwell, résidences pour retraités, et l'ancien organisme de bienfaisance Rêve d'une vie Canada, qui a exaucé les rêves d'aînés canadiens entre 2015 et 2020. En 2020, nous avons créé la Fondation Chartwell, un organisme de bienfaisance national, pour poursuivre notre mission d'aider les aînés à donner un sens à leur vie, à créer des liens et à s'engager en réalisant leurs rêves.

Tout aîné canadien peut présenter une demande pour que son rêve soit exaucé, et pas seulement ceux qui vivent dans une résidence pour aînés ou une résidence Chartwell. Pour en apprendre davantage sur les vœux inspirants qui ont été réalisés grâce à la fondation, ou encore pour soumettre un rêve, proposer la candidature d'un aîné ou faire un don, veuillez consulter le site lafondationchartwell.ca.

