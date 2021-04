Luc Noiseux nommé chef de la direction chez Olive

« L'arrivée de Luc comme chef de la direction d'Olive va consolider nos acquis, plus particulièrement technologiques. Avec la pandémie, nous avons réalisé, plus que jamais, l'importance d'un système de santé hybride, dans lequel le public et le privé collaborent main dans la main. Pour y parvenir, nous avons l'ambition de rendre la plateforme Olive encore plus efficace et adaptée aux Québécois. Les expertises de Luc en gestion d'entreprises, en services B2C et en technologies, acquises durant sa carrière, vont nous être très utiles et je suis très fier de le compter parmi nous! » partage Stephan Huot.

« C'est avec un grand enthousiasme que j'ai accepté de prendre la direction d'Olive. C'est un nouveau rôle qui met mes compétences en technologies et en stratégie au profit de l'organisation, tout en contribuant au bien-être de la société. La situation actuelle nous fait prendre conscience que la télémédecine fait partie intégrante du monde de la médecine. Partant de ce constat, mes objectifs vont être multiples: offrir une plateforme sécurisée encore plus performante, tout en augmentant l'offre de services d'Olive en créant un écosystème soutenant le bien-être et la santé de nos membres. Notre ambition dans les mois et années à venir est de rendre cette plateforme la plus complète possible et pourquoi pas l'étendre à d'autres pays! » indique Luc Noiseux.

Olive est une clinique de santé virtuelle lancée en janvier 2021. Les téléconsultations illimitées 24/7 sont offertes sous forme d'abonnement à 15 $ par mois pour une personne seule ou 39 $ par mois pour une famille de quatre personnes.

À propos d'Olive

Mise sur pied par l'équipe derrière Airmedic, l'application Olive a été développée pour faciliter l'accès des Québécois vers des professionnels de la santé. Cette clinique de santé virtuelle a pour but d'offrir un nouveau modèle de consultation médicale simple et rapide. L'application Olive permet aux patients d'accéder à un service de consultations illimitées avec des professionnels de la santé qualifiés. Le tout de manière sécuritaire et à petits prix.

