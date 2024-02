Luc Bégin nommé président de la Commission de l'éthique en science et en technologie

QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a annoncé, le 14 février, la nomination de monsieur Luc Bégin à titre de nouveau président de la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST), pour un mandat de trois ans.

Monsieur Luc Bégin est professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l'Université Laval et directeur de la revue Éthique publique, revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale. Depuis plus d'une trentaine d'années, il dispense ses enseignements et mène des travaux de recherche dans les domaines de la philosophie morale, de la philosophie du droit et, de façon plus marquée, en éthique appliquée (plus spécialement en éthique publique, éthique organisationnelle et éthique professionnelle). Monsieur Bégin a été appelé à dispenser des formations et à fournir des conseils en éthique auprès d'organismes gouvernementaux, d'associations et de nombreux ordres professionnels, en plus de participer à plusieurs commissions parlementaires comme expert en éthique.

À titre de président, monsieur Bégin aura notamment la responsabilité de diriger la CEST et d'en coordonner les travaux. Ceux-ci visent principalement à conseiller le gouvernement du Québec sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie, tels que l'intelligence artificielle, la gestion des données de santé ou encore la géo-ingénierie climatique.

Monsieur Bégin succède à monsieur Jocelyn Maclure, président de la CEST depuis 2017 et actuellement professeur au Département de philosophie de l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche sur les technologies et la nature humaine Stephen Jarislowsky de la même université.

« Au cours des dernières années, la CEST a pu compter sur l'implication de nombreux experts renommés pour agir comme un catalyseur de la réflexion gouvernementale et publique sur les enjeux éthiques liés à la science et à la technologie. Je suis honoré de prendre le relais de monsieur Maclure à titre de président de l'organisation. Positionner la CEST comme un acteur clé au sein des processus gouvernementaux sera pour moi une priorité ».

Luc Bégin, président de la Commission de l'éthique en science et en technologie

« La nomination de monsieur Bégin à titre de président marque le début d'un nouveau chapitre pour la CEST, dans lequel elle continuera de s'illustrer et de se distinguer autant par sa pertinence, sa clairvoyance et sa rigueur. Luc Bégin est l'un des experts les plus reconnus dans le champ de l'éthique appliquée dans la Francophonie. Je suis convaincu que l'expertise éthique de la Commission sera de plus en plus sollicitée ».

Jocelyn Maclure, président de la Commission de l'éthique en science et en technologie de 2017 à 2024

Instituée en 2011, la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST) a pour mission de conseiller le gouvernement du Québec sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie et de susciter la réflexion sur ces enjeux. Ses activités visent à informer, à sensibiliser et à émettre des recommandations pour favoriser une plus grande prise en compte de l'éthique, notamment par les décideurs et les milieux de pratique, afin de les accompagner dans leurs processus décisionnels. La CEST est composée de treize membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement et issus de milieux variés afin que ses travaux misent sur l'interdisciplinarité.

