LÜ ÉLARGIT SA MISSION AFIN DE FAIRE RAYONNER LE PLAISIR DE BOUGER AU-DELÀ DU MILIEU SCOLAIRE

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Après avoir transformé les cours d'éducation physique dans des milliers d'écoles au Québec et ailleurs dans le monde, Lü amorce une nouvelle étape de sa croissance afin d'amplifier son impact et transmettre le plaisir de bouger à davantage de communautés.

Depuis près de dix ans, l'entreprise québécoise développe des solutions immersives qui encouragent les jeunes à bouger, collaborer et apprendre. Ce qui a d'abord pris vie dans le milieu scolaire s'étend au-delà des murs de l'école pour rejoindre les gens à différentes étapes de leur vie.

« Le plaisir de bouger n'est pas réservé à l'enfance. Peu importe l'âge ou le milieu, les gens ont besoin de vivre des expériences qui encouragent le mouvement, la socialisation et le divertissement et qui contribuent à leur bien-être global. C'est cette conviction qui nous pousse aujourd'hui à nous diversifier auprès de nouvelles clientèles », affirme Vincent Routhier, président de Lü.

Dans un contexte où la sédentarité et l'isolement social touchent toutes les générations, Lü rend désormais ses solutions disponibles à de nouveaux environnements collectifs, notamment les centres communautaires, les résidences pour aînés, les milieux récréatifs et les espaces dédiés à l'activité physique et au sport.

Cette nouvelle orientation s'appuie sur une vision claire qui guidera le développement de l'entreprise pour les prochaines années : « Transmettre à tous le plaisir de bouger, pour des vies plus saines et actives. »

Pour amorcer cette expansion, Lü a récemment conclu un premier partenariat avec CDS Boutique, spécialiste des solutions multisensorielles destinées aux aînés. Cette collaboration ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance pour l'entreprise dans un secteur où la demande pour des expériences de socialisation active connaît un fort essor.

À propos de Lü

Lü est une entreprise québécoise qui transforme les espaces collectifs en environnements immersifs où mouvement et connexion surviennent naturellement grâce à la combinaison de technologies audiovisuelles, de contenus interactifs et du plaisir de jouer.

SOURCE Lü - Interactive Playground

Pour plus de renseignements : Contact: Samuel-Vincent Vu, Responsable - Mise en marché, [email protected]