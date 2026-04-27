LSR GesDev acquiert un immeuble locatif à Candiac et lance la phase 2 du NOVIA de la gare

Un projet résidentiel de 288 unités totalisant un investissement de 140 M$

SAINT-LAMBERT, QC, le 27 avril 2026 /CNW/ - LSR GesDev annonce l'acquisition d'un immeuble locatif existant de 107 unités, situé au 125, rue des Marronniers à Candiac, ainsi que le développement d'une phase subséquente de 181 unités locatives, pour un total de 288 unités au sein d'un même projet.

Ce développement s'inscrit dans le repositionnement de l'ensemble sous une nouvelle identité : NOVIA de la gare - Candiac, qui rejoint la famille NOVIA, dont fait déjà partie le NOVIA de la gare - Candiac | LSR GesDev.

LSR GesDev annonce l’acquisition d’un immeuble locatif à Candiac et le lancement de la phase 2 du NOVIA de la gare. Ce projet de 288 unités, représentant un investissement de 140 M$, propose un milieu de vie accessible, moderne et stratégiquement situé à proximité des transports et des services. (Groupe CNW/LSR GesDev)

Situé dans un secteur recherché, à proximité de la gare de train de banlieue, des principaux axes routiers, des services et des centres commerciaux, le projet propose un milieu de vie accessible et bien intégré à son environnement.

Un projet structurant pour le secteur

La phase 1 du NOVIA de la gare, actuellement occupée à plus de 60%, offre un environnement de vie humain et chaleureux avec des espaces communs de qualité.

La construction de la seconde phase a débuté en avril 2026, pour une occupation prévue à l'été 2027.

La réalisation de cette seconde phase mobilise l'expertise de partenaires de premier plan. Le développement est assuré par LSR GesDev, sous la direction d'Annie Lemieux, présidente, et de Lucie Laliberté, vice-présidente, Mise en œuvre, réalisations et opérations. La construction est confiée à Pomerleau.

La gestion immobilière de ce complexe est assurée par Albert Immobilier, avec Amélie Rey, directrice régionale gestion immobilière.

Un ancrage local fort

« Alors que je fréquentais Jean-de-la-Mennais, Candiac s'est imposée pour moi comme une ville où il fait bon vivre et bâtir. Nous tenons d'ailleurs à remercier chaleureusement la Ville de Candiac pour sa collaboration et son engagement tout au long de ce projet. L'installation de notre organisation au NOVIA de la gare s'inscrit naturellement dans un projet durable, à proximité des services et du transport en commun. Ce type de développement contribue concrètement à la qualité de vie des citoyens et au dynamisme de la communauté de Candiac », souligne Annie Lemieux, présidente de LSR GesDev.

Un ambassadeur engagé dans le projet

Le projet pourra également compter sur la présence du golfeur professionnel d'Équipe Canada, Joey Savoie, à titre d'ambassadeur. Celui-ci résidera sur place et contribuera activement au rayonnement du NOVIA de la gare - Candiac.

« Je suis choyé et fier que madame Lemieux ait pensé à moi à titre d'ambassadeur. Je suis convaincu que je pourrai contribuer au rayonnement du complexe », mentionne Joey Savoie.

Pour télécharger des visuels liés au projet NOVIA de la gare - Candiac, cliquer ici.

À propos de LSR GesDev

LSR GesDev est une entreprise spécialisée dans le développement de projets immobiliers d'envergure. Depuis plus de 10 ans, elle s'associe à des partenaires et collaborateurs réputés pour concevoir et réaliser des espaces de vie novateurs et milieux de vie durables où les gens se sentent bien. Son expertise et son engagement envers l'excellence en font un acteur clé du secteur immobilier au Québec.

À propos d'Albert Immobilier

Albert Immobilier est l'héritier d'un savoir-faire de plus de 50 ans en développement et gestion immobilière. Fondé par Annie Lemieux, ingénieure et dirigeante reconnue de l'industrie, Albert perpétue la vision du Groupe LSR : bâtir et gérer des milieux de vie durables, bien entretenus et ancrés dans leur communauté. Aujourd'hui, Albert se distingue par une gestion proactive, humaine et structurée, soutenue par une expertise rare couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un actif immobilier.

SOURCE LSR GesDev

Contact média: Valérie Gonzalo, 514 923-1549, [email protected]