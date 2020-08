LRM Huissiers de justice présente une alternative au courrier recommandé, la notification électronique via la plateforme NOTABENE

MONTRÉAL, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - LRM Huissiers de justice est fier d'annoncer à la population et à la communauté des affaires le lancement de sa plateforme de notification électronique, Notabene, supportée par le tiers de confiance Todoc. En alternative au courrier recommandé, cette solution permet l'envoi par moyen technologique de documents dont la transmission ou la réception doit être prouvée légalement, à moindre coût.

La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (LCCJTI) et le Code de procédure civile stipulent que tout document pouvant être envoyé par courrier recommandé peut également être envoyé par courriel, si les quelques dispositions sont respectées. Cette loi méconnue tant du public que du monde des affaires et du milieu juridique s'avère particulièrement pertinente dans les circonstances actuelles de distanciation sociale.

Dans cette optique, LRM Huissiers de justice est fier de lancer sa propre plateforme de notification électronique, NOTABENE, en partenariat avec Todoc. Les sociétés, les associations, les ordres professionnels, les propriétaires ou gestionnaires immobiliers tout comme les locataires et autres particuliers, pourront profiter de Notabene au coût de 4$, comparativement à 13$ pour le courrier recommandé. Définitivement plus efficace, moins coûteuse et plus écologique !

"En 2020, il est primordial de changer nos habitudes et de profiter pleinement des avantages des nouvelles technologies qui s'offrent à nous." annonce Louis-Raymond Maranda, Président de LRM Huissiers de Justice. "En plus de conserver le caractère confidentiel et l'intégrité des documents, Notabene permet de rejoindre le destinataire de l'acte rapidement, et ce, peu importe son emplacement sur la planète." poursuit M. Maranda.

Il existe à ce jour deux moyens de notifier par courriel. La première est en notifiant via une plateforme répondant aux critères de la LCCJTI, telle que Notabene. La deuxième façon est par huissier au coût de 40$, le contexte de pandémie ayant permis aux huissiers de justice de signifier par courrier électronique. LRM Huissiers de justice est ainsi la première étude d'huissiers de justice à avoir la signature numérique CertifiO par Notarius, laquelle garantie l'identité du professionnel, ainsi que le maintien de l'intégrité des documents. Lorsqu'il y a intervention d'un huissier de justice, celui-ci appose simplement son sceau d'authentification sur le document et le dépose par la suite sur la plateforme Notabene.

La nouveauté de LRM Huissiers de justice réaffirme par le fait même sa position de leader en matière de notification et signification électronique. Notabene s'annonce être un outil indispensable pour notifier de façon digitale. Un processus rapide, sécuritaire, abordable et qui répond aux critères exigés par la loi.

