LPA Médical et ConfortMédic Technologies unissent leurs forces pour renforcer le secteur des soins de longue durée au Québec

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Les actionnaires de LPA Médical, Bryan Welch et Martin Turcotte, sont heureux d'annoncer l'acquisition de ConfortMédic à la suite d'une transaction visant à renforcer le secteur des soins de longue durée au Québec. Cette acquisition permettra aux deux PME québécoises de combiner leurs forces afin de mieux servir leurs clients et de saisir de nouvelles opportunités sur les marchés, tout en maintenant une production locale au Québec.

LPA Médical, une entreprise manufacturière québécoise spécialisée dans les fauteuils médicalisés de confort et de mobilité, et ConfortMédic, un fabricant d'équipements médicaux destinés à l'assistance aux soins d'hygiène et à l'aide à la mobilité, mutualiseront ainsi leurs biens et services, renforcerons leur représentation sur le marché et offrirons une gamme de produits plus complète, au Québec comme ailleurs. « Cette union permettra de capitaliser sur les années d'expérience accumulées par les deux entreprises et de consolider leur position en tant que cheffes de file, notamment dans les maisons de retraite et les établissements de soins pour les aînés », affirme Bryan Welch, Président et actionnaire, LPA Médical.

Cette étape marque un jalon important dans le parcours entrepreneurial des deux entreprises et permettra de soutenir leur croissance à titre d'équipementiers de soins longue durée et de fournisseurs crédibles dans le secteur des soins pour ainés. « L'acquisition de ConfortMédic par LPA Médical, est une excellente nouvelle pour les clients et les employés de ConfortMédic, mais aussi pour la pérennité de l'entreprise qui est entre bonnes mains », souligne Luc Forand, Président de ConfortMédic, qui demeurera impliqué dans les activités de l'entreprise pour assurer une gestion du changement harmonieuse dans la foulée de l'acquisition.

Les deux entités continueront d'opérer de manière indépendante et tous les emplois de LPA Médical à Québec et de ConfortMédic à Saint-Césaire seront maintenus. Cette approche permettra de conserver les compétences et le succès des deux PME québécoises, tout en tirant profit de la complémentarité et des synergies résultant de cette collaboration stratégique. « En tant qu'entrepreneurs, nous sommes fiers de soutenir la croissance de ces deux entreprises 100 % québécoises qui contribuent à améliorer le confort et le bien-être des aînés grâce à une vision et des valeurs communes », conclut Martin Turcotte, Chef des opérations et actionnaire, LPA Médical.

À propos de LPA Médial

LPA Médical est une entreprise manufacturière québécoise qui développe, fabrique et distribue des fauteuils innovateurs de confort, de mobilité et de positionnement depuis 1989. Sa mission est d'améliorer substantiellement la qualité de vie des usagers grâce à ses produits. Toujours à l'écoute des utilisateurs et des professionnels de la santé, elle maintient son avance sur le marché et élargis continuellement l'éventail de ses produits. C'est ce qui fait de LPA Médical un partenaire de choix des centres hospitaliers, des établissements d'hébergement de longue durée, soins à domicile et autres milieux de soins.

À propos de ConfortMédic

ConfortMédic est une entreprise québécoise qui conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 20 ans des équipements médicaux destinés à l'assistance aux soins d'hygiène et à l'aide à la mobilité des personnes en perte d'autonomie. ConfortMédic offre une gamme complète d'équipements qui constituent de véritables solutions adaptées pour améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie et faciliter le travail du personnel soignant. Forte d'une équipe compétente et dévouée, ConfortMédic a établi sa solide réputation par la qualité de ses produits, ses solutions adaptées aux besoins de ses clients et son service après-vente.

