LP Building Solutions et Maibec signent une entente pour l'acquisition de l'usine de Louisiana Pacific de East River et de la marque CanExel®

LP se concentrera dorénavant exclusivement à supporter la demande pour le revêtement LP® SmartSide®

NASHVILLE, TN et LÉVIS, QC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - LP Building Solutions (LP) (NYSE: LPX) et Maibec annoncent aujourd'hui une entente pour l'acquisition par Maibec de l'usine de LP East River située en Nouvelle Écosse, Canada, de la marque CanExel® et de ses produits de fibre haute densité qui y sont produits. Cette acquisition est sujette aux conditions de clôture et sera complétée d'ici la fin du deuxième quart.

Suite à cette transaction, et à la conversion annoncée de l'usine de LP de Roaring River vers une usine de panneaux de lamelles orientées préfinies, LP se concentrera à supporter ce type de produits afin d'en supporter la demande croissante.

Depuis plus de 20 ans, la ligne de produits de panneaux et moulures SmartSide de LP combine la beauté du bois traditionnel avec la durabilité du bois d'ingénierie. Le SmartSide et sa technologie de lamelles orientées offrent ainsi une protection accrue contre les éléments et une garantie limitée de 5/50 ans transférable, permettant ainsi aux consommateurs de construire leur projet en toute confiance.

« Notre marché de panneaux de lamelles orientées vit une croissance inégalée sur le marché américain » mentionne Neil Sherman - Directeur général et vice-président exécutif LP. « Cette réduction stratégique de l'offre de produits de fibre nous permet de mobiliser des ressources supplémentaires et de se concentrer sur le revêtement d'ingénierie pour ainsi accélérer la croissance de la ligne LP® SmartSide® ExpertFinish®, nouvelle ligne de revêtement de lamelles orientées préfinies. Le futur pour le SmartSide semble très prometteur » déclare M. Sherman.

La marque CanExel est très bien positionnée dans le marché occupé par Maibec et s'inscrit parfaitement dans sa stratégie de spécialiste des systèmes de revêtements.

« Nous sommes excités à l'idée de cette transaction » souligne Patrick Labonté - Président et directeur général de Maibec. « CanExel est une marque forte dans le marché, tout comme Maibec est reconnue comme le chef de file des revêtements de bois véritable et de bardeau de cèdre blanc de l'Est. Ajouter CanExel à son portfolio permet à Maibec d'élargir son offre de produit de façon significative dans différents marchés. CanExel sera partie intégrante de notre stratégie d'expansion nord-américaine » affirme M. Labonté.

L'une des clés de la stratégie de croissance de LP est d'accroître l'offre de produit de panneaux de lamelles orientées préfinies, alliant beauté et durabilité afin de répondre aux besoins de ses consommateurs. En janvier dernier, la compagnie a franchi une étape significative vers cet objectif en lançant la gamme ExperFinish, offerte en 16 couleurs dans une variété de produits et finis afin de s'agencer à une multitude de styles architecturaux. Avec la conversion de l'usine de Roaring River vers les produits de lamelles orientées préfinies et les acquisitions récentes d'usines de peinture à St-Louis et Green Bay, LP a maintenant les outils, la capacité et l'expertise requise pour supporter ExpertFinish et croître dans le marché du revêtement préfini.

À propos de LP Building Solutions

En tant que chef de file reconnu de produits de construction de haute performance, LP Building Products est un fabricant de produits innovants et performants pour les constructeurs. Ses lignes de produits complètes inclus des produits de revêtements et moulures extérieurs performants, du bois d'ingénierie de charpente, et des panneaux structuraux pour les marchés de maisons unifamiliales, multi logements, rénovation, commercial léger et les bâtiments extérieurs. LP offre un niveau de service supérieur et l'une des meilleures garanties de l'industrie afin que ses clients puissent construire mieux, plus intelligemment et plus rapidement. Fondée en 1973 et située à Nashville Tennessee, LP est une société cotée en bourse et négociée sur le New York Stock Exchange sous LPX. Pour plus d'information, visitez LPCorp.com.

À propos de Maibec Inc.

Connue comme étant le spécialiste des systèmes de revêtements extérieurs, Maibec Inc. se démarque par son savoir-faire et sa capacité de personnalisation de masse à travers l'Est de l'Amérique du Nord. Maibec est une entreprise familiale québécoise qui œuvre dans la transformation du bois depuis 1946 et qui produit du bardeau de cèdre depuis 1964. Maibec est le plus important manufacturier canadien de revêtement de bois véritable, le plus important manufacturier de bardeau de cèdre blanc de l'Est en Amérique du Nord et le plus important producteur de paillis de cèdre au Canada. Elle offre également depuis 2017 le revêtement d'ingénierie Maibec Resistech fabriqué avec LP SmartSide. Maibec emploie près de 600 personnes à travers son siège social de Lévis et ses neuf usines situées au Québec, au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis. Pour plus d'information, visitez Maibec.com.

