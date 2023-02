MOORESVILLE, N.C., le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) a annoncé aujourd'hui avoir réalisé la vente de son entreprise canadienne de commerce de détail à Sycamore Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs du commerce de détail, de la consommation et de la distribution.

« Avec la clôture de cette opération, nous nous concentrons désormais pleinement sur la transformation de notre entreprise de rénovation résidentielle aux États-Unis, où nous avons une grande occasion de simplifier les activités de Lowe's et de saisir une part de marché plus importante, a déclaré Marvin R. Ellison, président du conseil, président et chef de la direction de Lowe's. Notre modèle d'affaires simplifié appuiera nos efforts pour bonifier les marges d'exploitation et le RCI, tout en offrant une valeur durable à nos actionnaires. Je tiens à remercier toute l'équipe canadienne pour son engagement envers nos clients et je lui souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre. »

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier de Lowe's, et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. sont ses conseillers juridiques. RBC Marchés des Capitaux est le conseiller financier de Sycamore Partners, et Kirkland & Ellis LLP et Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. sont ses conseillers juridiques.

À propos de Lowe's

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNE® 50. Elle sert environ 18 millions de transactions de clients par semaine aux États-Unis. Forte d'un chiffre d'affaires totalisant plus de 96 milliards de dollars pour l'exercice 2021, Lowe's a généré des ventes d'environ 90 milliards de dollars aux États-Unis, où elle exploite plus de 1 700 magasins de rénovation résidentielle et emploie environ 300 000 associé(e)s. Établie à Mooresville, en Caroline du Nord, Lowe's soutient les communautés qu'elle dessert au moyen de programmes axés sur la création de logements sûrs et abordables et sur le développement de la prochaine génération d'experts en métiers spécialisés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Lowes.com.

À propos de Sycamore Partners

Sycamore Partners est une société de capital-investissement située à New York. La société est spécialisée dans les secteurs du commerce de détail, de la consommation et de la distribution, et elle s'associe à des équipes de direction pour améliorer la rentabilité opérationnelle et la valeur stratégique de leur entreprise. Ayant mobilisé au total environ 10 milliards de dollars de capitaux engagés depuis sa création en 2011, Sycamore Partners compte parmi ses investisseurs des fonds de dotation, des institutions financières, des gestionnaires de grande fortune, des régimes de retraite et des fonds souverains de premier plan. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Sycamore Partners, consultez le site www.sycamorepartners.com.

Information au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme des « déclarations prospectives », au sens donné à « forward-looking statements » dans la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations comprenant des mots tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « souhaiter », « projeter », « estimer », « avoir l'intention », « devoir », « pouvoir », « stratégie », « potentiel », « occasion », « perspectives », « scénario », « indication », et d'autres expressions similaires sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent, notamment, des attentes, des projections et des hypothèses concernant les résultats financiers et les résultats d'exploitation futurs, les objectifs, les perspectives commerciales, les priorités, la croissance des ventes, la valeur pour les actionnaires, les dépenses d'investissement, les flux de trésorerie, le marché de l'immobilier, le secteur de la rénovation résidentielle, la demande pour des produits et des services, les rachats d'actions, les initiatives stratégiques de Lowe's, y compris celles relatives aux acquisitions et aux aliénations et l'impact de ces opérations sur nos plans stratégiques et opérationnels et nos résultats financiers. De telles déclarations comportent des risques et des incertitudes, et nous ne pouvons donner aucune garantie qu'elles s'avéreront exactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations.

De nombreux risques éventuels, incertitudes et autres facteurs pourraient avoir une incidence importante sur notre capacité à atteindre les résultats exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, notamment, les changements dans la conjoncture économique générale, comme la volatilité et/ou le manque de liquidité, à l'occasion, sur les marchés financiers américains et mondiaux, et la disponibilité réduite et/ou le coût plus élevé des emprunts pour Lowe's et ses clients, le risque que la dépréciation des activités cédées et les charges associées à la cession soient finalement plus importantes que ce que nous prévoyons actuellement, le ralentissement des taux de croissance du revenu personnel disponible réel qui pourrait avoir une incidence sur le taux de croissance des dépenses de consommation, l'inflation et ses impacts sur les dépenses discrétionnaires et sur nos coûts, et les autres perturbations associées à la disponibilité de la main-d'œuvre, les fluctuations des taux d'intérêt et des devises, l'appréciation des prix des maisons ou la diminution des ventes de maisons, la disponibilité du crédit à la consommation et du financement hypothécaire, les changements de politique commerciale ou les tarifs supplémentaires, les épidémies et les pandémies, les fluctuations des coûts du carburant et de l'énergie, l'inflation ou la déflation des prix des matières premières, les catastrophes naturelles, les conflits armés, les actes de terrorisme nationaux et internationaux, et d'autres facteurs qui peuvent avoir une incidence négative sur nos clients.

Les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes, risques et événements éventuels sont décrits à la rubrique « Item 1A - Risk Factors » de notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K, et ils peuvent être mis à jour de temps à autre à la Rubrique 1A de nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q ou dans d'autres documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. Toutes ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.

