Chaque année, la campagne Les Héros mobilise le réseau Lowe's Canada afin d'amasser des fonds pour des organismes sans but lucratif locaux ou des écoles publiques. Dans le cadre de cette campagne, les équipes des établissements participants choisissent un organisme qu'elles soutiennent et pour lequel elles amassent des fonds tout au long du mois de septembre. En plus du montant amassé par les associé(e)s, Lowe's Canada égale les dons de 50 %, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par établissement.

Malgré les défis liés à la pandémie de la COVID-19, les associé(e)s ont fait preuve d'un grand esprit d'équipe et déployé efforts, idées créatives et détermination personnelle pour amasser le plus de fonds possible pour leur organisme.

« Cette année, nous avons encore une fois franchi une nouvelle étape dans la campagne en ce qui concerne le nombre d'établissements participants, puisqu'un nombre record de centres de distribution et de marchands affiliés RONA se sont joints à notre réseau de magasins corporatifs », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable. « Nous sommes extrêmement fiers de nos résultats de 2021 et de la façon dont nos équipes se sont réunies dans des conditions difficiles pour soutenir des causes louables partout au pays. Merci à nos associé(e)s dévoué(e)s et à nos généreux clients d'avoir rendu cela possible! »

Pour plus d'information sur cette initiative ou pour consulter la liste des établissements participants et des organismes soutenus, visitez le lowescanada.ca/heros. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser #CampagneLesHeros et @Lowe's Canada (LinkedIn) ou @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de près de 90 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

