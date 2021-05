« Chez Lowe's Canada, nos équipes ont à cœur de faire une différence dans leurs communautés et, pour cette raison, elles s'investissent chaque année dans notre campagne au bénéfice d'Opération Enfant Soleil et de Children's Miracle Network », indique Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe's Canada. « Alors qu'il est encore plus pertinent que jamais de soutenir les soins de santé au pays, nos équipes ont redoublé de créativité durant les dernières semaines pour maximiser les sommes amassées. Grâce à leurs efforts et à la générosité de notre clientèle, nous avons mené notre meilleure campagne à ce jour. »

Depuis 2018, Lowe's Canada a remis plus de 3,3 millions de dollars aux deux organismes par l'entremise de ses campagnes annuelles de collecte de fonds et de dons corporatifs. Tous les fonds recueillis sont redistribués directement aux hôpitaux pour enfants de la province où ils ont été amassés.

Une 4e campagne couronnée de succès

La campagne menée en magasin et en ligne du 29 mars au 16 mai, ainsi que le don corporatif ont permis de présenter 700 000 $ à Opération Enfant Soleil lors de leur téléthon le 30 mai dernier et quelque 583 000 $ à Children's Miracle Network. « Notre campagne était initialement prévue jusqu'au 2 mai, mais nous avons pris la décision de la prolonger en Ontario et en ligne afin de maximiser le potentiel de dons. Nous avons également ajouté un don corporatif pour pallier les impacts liés aux restrictions imposées par les autorités de santé publique limitant l'ouverture de nos magasins dans cette province », ajoute M. Lamoureux.

Au Québec, les magasins RONA et Réno-Dépôt participants ont offert des billets de tirage pour la Maison Enfant Soleil signée Bonneville, dont Lowe's Canada est le fournisseur officiel des matériaux. Cette année, 18 fournisseurs se sont joints aux efforts de l'organisation pour réduire encore davantage le coût de construction de la maison en faisant don de produits, ce qui a permis de maximiser les sommes remises aux hôpitaux pour enfants pour chaque billet vendu.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Grand rassembleur des Québécois autour de la cause des enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province, peu importe leur maladie. De la sensibilisation à la prévention, en passant par les investigations, le diagnostic, les équipements utilisés lors des traitements ou les soins ambulatoires à la maison, Opération Enfant Soleil accompagne les enfants et leur famille à travers toutes les étapes. Grâce aux sommes recueillies, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux, où les petits peuvent être soignés près de leur famille, ainsi que dans les grands centres pédiatriques, qui peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux. À ce jour, c'est plus de 273 millions de dollars qui ont été remis partout au Québec grâce à la générosité des donateurs, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le www.operationenfantsoleil.ca.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle Network® recueille des fonds au profit de 170 hôpitaux membres, dont 14 au Canada, tout en sensibilisant le public à leurs besoins. Les dons, qui sont versés dans la région même où ils sont récoltés, permettent de financer des traitements et des services de première ligne, d'acheter de l'équipement médical pédiatrique et d'entreprendre des travaux de recherche. Grâce à nos nombreux partenaires et activités de financement, nous contribuons à sauver et à améliorer les vies du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez notre site Web pour en savoir davantage sur notre mission. Au Canada, Children's Miracle Network est géré et exploité par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada®.

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 89,6 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert quelque 470 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

