Lovo primée par l'AQINAC pour son initiative responsable Protéines collectives

SAINT-HYACINTHE, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Lovo s'illustre sur la scène agroalimentaire québécoise en remportant le Prix Initiative responsable de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) pour son projet Protéines collectives -- une initiative qui transforme des produits alimentaires sous-valorisés en contribution concrète à la sécurité alimentaire en Montérégie.

Sébastien Mercier, vice-président Ressources humaines de Lovo a reçu le prix au nom de l’entreprise. (Groupe CNW/Lovo)

Remis le 18 juin dernier dans le cadre du congrès annuel de l'Association, ce prix qui souligne des initiatives qui intègrent de façon tangible les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a été accepté par Sébastien Mercier, vice-président, Ressources humaines de Lovo.

Une initiative structurée au service de la collectivité

Le projet Protéines collectives vise à valoriser le blanc d'œuf issu des opérations de transformation de Lovo en le redirigeant vers des usages alimentaires à plus forte valeur sociale. Dans ce cadre, l'entreprise a établi un partenariat avec La Moisson Maskoutaine afin de soutenir les personnes et les familles en situation de vulnérabilité en Montérégie.

Depuis le lancement du projet pilote, Lovo remet mensuellement 360 litres de blanc d'œuf, soit 4 320 litres par année, représentant une valeur approximative de 25 000 $. Cette ressource est redistribuée à une vingtaine d'organismes communautaires, contribuant aux quelque 6 000 interventions d'aide alimentaire réalisées chaque mois dans la région.

Le blanc d'œuf, reconnu pour sa qualité nutritionnelle, constitue une source de protéines complète et accessible, particulièrement pertinente dans un contexte de sécurité alimentaire. Et sa valorisation dans la communauté par Lovo illustre qu'un geste logistique simple permet d'avoir un impact concret sur le quotidien de milliers de personnes.

« Chez Lovo, on croit que le soleil brille pour tout le monde quand on mange bien. Ce projet incarne ce que nous voulons être : une entreprise ancrée dans son milieu, qui trouve des façons ingénieuses de créer de la valeur là où il y en avait peu », affirme Sébastien Léveillé, chef de la direction.

Au cœur de notre démarche responsable

Protéines collectives s'inscrit pleinement dans la stratégie de responsabilité sociale de Lovo, et qui reprend à son compte trois des objectifs de développement durable de l'ONU : Zéro faim (#2), Travail décent et croissance économique (#8) et Consommation et production responsables (#12).

Propriété de familles de fermiers depuis 1987, Lovo entretient un lien profond avec la terre et les communautés qui l'entourent. Le projet Protéines collective s'inscrit dans cette continuité en intégrant les considérations sociales et environnementales au cœur de ses activités.

À propos de Lovo

Lovo, anciennement Groupe Nutri, est la propriété de familles de fermiers québécois depuis 1987 et est aujourd'hui un des plus importants classificateurs, transformateurs et distributeurs d'œufs au Canada. Chaque année, Lovo classe, transforme et met en marché plus de 2,4 milliards d'œufs réguliers, de poules en liberté, biologiques, de spécialité et transformés par sa filiale Produits de l'œuf Supreme et rendus disponibles grâce à notre clientèle au détail, institutionnelle, commerciale et industrielle. Pour plus d'informations, visitez www.lovo.co.

SOURCE Lovo

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