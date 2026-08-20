Lovo et Frare Gallant lancent la construction du Campus industriel de l'œuf à Saint-Hyacinthe

Implanté sur un terrain de plus de 600 000 pieds carrés dans le parc industriel de Saint-Hyacinthe, adjacent à l'usine actuelle de Lovo, le Campus industriel de l'oeuf comprendra une nouvelle usine de classification de plus de 200 000 pieds carrés, soit près de trois fois la superficie des installations actuelles. Ce projet de 100 millions de dollars permettra à Lovo de soutenir sa croissance, d'accroître sa capacité de transformation et de poursuivre le développement de solutions alimentaires innovantes.

« Aujourd'hui, nous posons les premières bases d'un projet qui transformera notre façon d'innover et de grandir. Le Campus industriel de l'œuf constitue un investissement majeur dans notre avenir et dans celui de l'agroalimentaire québécois. Grâce à l'expertise de Frare Gallant, l'engagement de nos équipes et le soutien de nos fermiers propriétaires, nous donnons vie à une vision ambitieuse qui nous permettra de développer davantage ici, au Québec, les aliments dont les gens ont besoin », souligne Sébastien Léveillé, chef de la direction de Lovo.

En plus d'une usine de classification de nouvelle génération, le Campus industriel de l'œuf regroupera une cuisine d'expérimentation dédiée à l'œuf et des salles d'ateliers pluridisciplinaires, une usine de deuxième et troisième transformation alimentaire ainsi que de nouveaux bureaux administratifs.

Partenaire de réalisation du projet en tant qu'entrepreneur général, Frare Gallant mettra à contribution son expertise reconnue dans le développement ainsi que la construction d'infrastructures industrielles complexes. Cette collaboration permettra de concrétiser une vision commune : bâtir une installation moderne, durable et performante capable d'accompagner la croissance de Lovo pour les années à venir.

« Pour Frare Gallant, avoir été choisi pour construire ce Campus est une grande source de fierté. Notre rôle est de traduire la vision de Lovo en installations performantes, adaptées à ses besoins actuels et futurs. Ce projet contribuera non seulement à la croissance de Lovo et au dynamisme économique de Saint-Hyacinthe, mais aussi au rayonnement de l'industrie agroalimentaire québécoise et au renforcement de notre autonomie alimentaire », affirme John Frare, président de Frare Gallant.

Avec le début des travaux, le Campus industriel de l'œuf franchit une nouvelle étape grâce à la collaboration de plusieurs partenaires qui contribuent à sa réalisation.

Les travaux de la nouvelle usine de classification devraient s'échelonner sur une période d'environ deux ans. Le développement du Campus se poursuivra ensuite de façon progressive au cours des prochaines années, au rythme du déploiement de ses différentes composantes. Il contribuera au dynamisme économique de la région de Saint-Hyacinthe en générant une importante activité de construction et en consolidant la présence de Lovo dans la capitale québécoise de l'agroalimentaire.

Lovo et Frare Gallant tiennent à souligner la contribution de leurs principaux partenaires, les firmes d'architecture ADSP et JCFA, dont l'expertise accompagne le projet depuis ses premières étapes de conception.

À propos de Lovo

Lovo, anciennement Groupe Nutri, est la propriété de familles de fermiers québécois depuis 1987 et est aujourd'hui un des plus importants classificateurs, transformateurs et distributeurs d'œufs au Canada. Chaque année, Lovo classe, transforme et met en marché plus de 2,4 milliards d'œufs réguliers, de poules en liberté, biologiques, de spécialité et transformés par sa filiale Produits de l'œuf Supreme et rendus disponibles grâce à notre clientèle au détail, institutionnelle, commerciale et industrielle. Pour plus d'informations, visitez www.lovo.co.

À propos de Frare Gallant

Frare Gallant est un entrepreneur général en construction reconnu pour son expertise dans la réalisation de projets industriels et commerciaux d'envergure à travers le Québec. Depuis 47 ans, l'entreprise se distingue par son approche humaine, son savoir-faire technique et sa capacité à livrer de grands projets avec rigueur et fiabilité. Frare Gallant agit comme un partenaire de confiance à chaque étape, en assurant une exécution de qualité, sécuritaire et respectueuse des attentes de ses clients.

SOURCE Frare Gallant

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