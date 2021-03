Louise St-Pierre nommée présidente du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Société de la Place des Arts de Montréal est heureuse d'annoncer que le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé à la nomination cet après-midi de Madame Louise St-Pierre à titre de présidente du conseil d'administration de la Société pour un mandat de cinq ans à compter des présentes.

Louise St-Pierre Crédit photo : Jimmy Hamelin (Groupe CNW/Place des Arts)

Madame St-Pierre possède une expérience remarquable dans le secteur des technologies et des communications. Elle siège sur les conseils d'administration de Transat A.T. inc. depuis 2017 et de Arterra Wines Canada (OTPP) depuis 2018. Elle fut la marraine de la cohorte 2018 du programme EMBA McGill-HEC à Montréal et est Ange Investisseur en association avec Anges Québec. Madame St-Pierre fut présidente et chef de la direction de Cogeco Connexion de 2013 à 2016. Elle a occupé plusieurs postes à titre de vice-présidente au sein de Cogeco Communications de 1999 à 2013. Elle est membre du International Women's Forum et du Cercle Forces Femmes du Musée des beaux-arts de Montréal.

« Madame St-Pierre a un parcours digne de mention qui lui a valu d'être reconnue deux années de suite parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada par le Women's Executive Network, et de recevoir de nombreuses distinctions soulignant sa contribution exceptionnelle comme femme d'affaires. Passionnée de culture, Madame St-Pierre a siégé au sein de plusieurs conseils d'administration dans le domaine des arts au cours des dernières années, et son expérience sera un atout précieux pour la Société. Je profite de l'occasion pour remercier monsieur Jean Laurin pour ses dix ans à la présidence de notre conseil d'administration et monsieur Éric Gosselin qui a assuré l'intérim à la présidence depuis le départ de ce dernier » souligne Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale de la Société de la Place des Arts de Montréal.

« La Place des Arts est un acteur incontournable du milieu culturel québécois. Je suis ravie de me joindre à un conseil d'administration mobilisé et engagé à promouvoir et à faire rayonner les arts de la scène et nos artistes », déclare Louise St-Pierre, nouvelle présidente du conseil d'administration de la Société.

À propos de la Place des Arts

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour objets d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette et d'établir la programmation artistique dans la Maison symphonique pour les organisations autres que l'Orchestre symphonique de Montréal. Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec. Elle produit, coproduit et accueille des œuvres artistiques d'ici et d'ailleurs mettant en scène des artistes de la relève autant que des vedettes internationales en collaboration avec des organismes artistiques, des producteurs, des créateurs et tout le milieu culturel.

