MONTRÉAL et SINGAPOUR, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'affaires Canada-ANASE est heureux d'annoncer la nomination de Louis Vachon et Brad Wall, des leaders exceptionnels, à titre de coprésidents au Canada. Cette année, le Conseil célèbre son 10e anniversaire alors qu'il est fermement engagé à poursuivre son travail de défense des intérêts, de réseautage et d'éducation au sein du corridor économique Canada-ANASE, soit la région de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est qui est composée du Brunéi, du Cambodge, de l'Indonésie, de la République démocratique populaire Lao, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam.

Louis Vachon et Brad Wall nommés coprésidents canadiens du Conseil d'affaires Canada-ANASE; Thi Be Nguyen en devient directrice générale au Canada (Groupe CNW/Conseil d'affaires Canada-ANASE )

« Louis Vachon et Brad Wall sont des leaders hautement respectés et expérimentés qui ont saisi il y a plusieurs années le potentiel des échanges commerciaux à travers l'Asie-Pacifique. J'aimerais les remercier de se joindre à nous et je suis convaincu que leur perspective sur le corridor Canada-ANASE sera grandement bénéfique pour son développement », affirme Wayne Farmer, président du Conseil d'affaires Canada-ANASE et Associé directeur chez Islemount Capital Advisers.

« La relation Canada-ANASE est appelée à croître au cours des prochaines années, alors que la dynamique d'ensemble du commerce, de l'économie et de la démographie évolue à un rythme rapide. Je serai heureux d'appuyer la mission du Conseil d'affaires, en compagnie de Brad, toujours dans le but de faciliter la progression des échanges commerciaux et des investissements dans le corridor économique Canada-ANASE », explique Louis Vachon.

M. Vachon a joint J.C Flowers & Co. à titre d'associé en 2022, après avoir été président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada de 2007 jusqu'à sa retraite en 2021. Au cours de cette période, la Banque a développé une présence significative au Cambodge par l'entremise d'ABA Bank, qui est maintenant l'une des banques les plus importantes dans ce pays.

« Le Canada a beaucoup à offrir aux 10 pays membres de l'ANASE, dans l'ensemble du spectre des échanges commerciaux. Le commerce bilatéral entre le Canada et les pays de l'ANASE s'élève à plus de 30 milliards $ annuellement et est en croissance. J'ai bien hâte de travailler avec Louis et le Conseil d'affaires pour stimuler davantage le dialogue et susciter de nouvelles occasions d'échange pour le Canada et les autres nations participantes », soutient Brad Wall.

Brad Wall est conseiller spécial chez Osler, Hoskin & Harcourt LLP et compte une grande expertise en commerce international et investissement, de même que dans le secteur agroalimentaire. Il a fait carrière en politique pendant 18 ans et a été élu premier ministre de la Saskatchewan en 2007. Au cours de son mandat, son gouvernement a donné la priorité à la diversification des marchés d'exportation et à l'engagement commercial en mettant l'accent sur les pays de l'ANASE. En plus de son mandat de coprésident canadien du Conseil d'affaires du Canada-ANASE, M. Wall agira également à titre de conseiller au sein de son comité de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Par ailleurs, le Conseil d'affaires Canada-ANASE annonce la nomination de Thi Be Nguyen à titre de Directrice générale pour le Canada. Établie à Montréal, elle dirigera et supervisera le développement de l'organisation au pays, et ce à partir de fondations très solides et d'un réseau étendu de partenaires d'un océan à l'autre. Thi Be est impliquée au Conseil à titre de cheffe des activités canadiennes depuis 2019. Elle est une entrepreneure sociale reconnue et a occupé divers postes à la Banque Nationale du Canada pendant 22 ans, notamment à titre de directrice des communications et des événements exécutifs pendant une décennie.

À propos du Conseil d'affaires Canada-ANASE

Le Conseil d'affaires Canada-ANASE a été créé en 2012 par des entreprises canadiennes du secteur privé opérant en Asie du Sud-Est. Il s'agit de l'organisation prééminente dotée d'un mandat à l'échelle de la région de l'ANASE pour promouvoir et accroître les relations commerciales entre le Canada et l'ANASE. Les membres du Conseil d'affaires Canada-ANASE se composent d'entreprises canadiennes de premier plan actives en Asie du Sud-Est et est ouverte aux entreprises qui font des affaires ou envisagent de faire des affaires entre le Canada et la région de l'ANASE. Le Conseil d'affaires du Canada-ANASE est établi à Singapour et est enregistré en tant qu'organisme fédéral canadien sans but lucratif. Découvrez l'équipe de direction de l'organisation au lien suivant : https://www.canasean.com/fr/

