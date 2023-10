Les deux entreprises seront en mesure d'accélérer leurs plans de croissance à long terme grâce à leurs ressources complémentaires

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - LOU-TEC, le chef de file de l'industrie de la location de machineries lourdes, d'outils et d'équipements spécialisés au Québec, est heureux d'annoncer son partenariat avec Torcan Lift Equipment, une entreprise qui a fait sa renommée dans le domaine de la vente et la location d'équipements d'élévation en Ontario. Depuis maintenant 24 ans, Torcan Lift Equipment fournit à ses clients des équipements d'élévation et de manutention de qualité en Ontario.

Les ressources combinées de LOU-TEC et de Torcan Lift Equipment leur permettront d'accélérer leurs plans de croissance à long terme. Les deux entreprises pourront accéder, de part et d'autre, à davantage d'équipements et de capitaux et ainsi multiplier les occasions pour poursuivre leurs plans de croissance ambitieux.

Torcan Lift Equipment a connu une forte croissance au cours des dernières années. Avec une équipe de plus de 70 employés et une flotte de plus de 2 400 unités d'équipements, elle propose à sa clientèle des services de location, de vente et d'entretien d'équipements d'élévation en plus d'offrir une gamme complète de pièces et de la formation à la fine pointe de l'industrie.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Torcan Lift Equipment dans la grande famille de LOU-TEC. Il s'agit d'une transaction en cohésion avec le plan de développement de LOU-TEC, car celle-ci permettra à notre entreprise d'établir une présence considérable en Ontario et d'accroître nos activités commerciales déjà existantes dans cette province », a déclaré Jean-Marc Dallaire, Président et chef de la direction de LOU-TEC.

Torcan Lift Equipment est reconnue pour son engagement envers ses clients, son souci de toujours mieux les servir ainsi que la qualité de sa flotte d'équipements. L'association de LOU-TEC et de Torcan Lift Equipment permettra aux clients des deux entreprises d'avoir accès à un plus grand nombre d'équipements d'élévation et de points de service.

LOU-TEC et Torcan Lift Equipment continueront d'exercer leurs activités habituelles et conserveront leur nom et leur image de marque respective. Le siège social de chacune des deux entreprises demeure dans son emplacement actuel.

Cette transaction s'effectue avec la pleine collaboration des dirigeants ainsi que des employés actuels de Torcan Lift Equipment qui conservent leurs fonctions et assurent le maintien du service en continu.

Les actionnaires principaux de Torcan Lift Equipment deviennent des actionnaires de LOU-TEC. M. Joe Picao, président de Torcan Lift Equipment, demeure en poste. Pour M. Picao : « C'est une belle occasion de développer une relation solide avec l'équipe de LOU-TEC. Ensemble, nous pourrons offrir une impressionnante flotte d'équipements, couvrir un plus grand territoire et répondre de façon efficace aux besoins grandissants sur les chantiers ».

LOU-TEC et Torcan Lift Equipment pourront compter sur le soutien de leurs partenaires financiers, Sagard Placements Privés Canada, Partenaires Walter Capital, Investissement Québec, Partenaires - Investissement de croissance de BDC Capital et le Fonds de solidarité FTQ pour soutenir leur croissance et leurs projets de développement notamment au niveau de la technologie et l'expansion vers de nouveaux territoires.

LOU-TEC et Torcan Lift Equipment restent à l'affût des opportunités en vue de la réalisation de leur vision de devenir des joueurs majeurs dans l'industrie de la location d'équipement à l'échelle du pays.

À propos de Groupe LOU-TEC

Fondée en 1979, LOU-TEC est une entreprise qui fait figure de chef de file dans la location d'outils, de machineries lourdes et d'équipements spécialisés. Elle dispose de 26 places d'affaires corporatives, dont cinq ateliers mécaniques spécialisés en équipements d'élévation, répartis au Québec et en Ontario. LOU-TEC emploie plus de 500 employés qui ont à cœur d'offrir un service irréprochable et des équipements sécuritaires et performants. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, l'entreprise investit sans cesse dans de nouveaux équipements et dans des technologies de pointe. LOU-TEC a été récipiendaire des prix de « stratégie d'affaires à succès » et « entreprise de l'année » lors du gala Les Mercuriades 2022.

À propos de Torcan Lift Equipment

Torcan Lift Equipment fournit à ses clients des équipements d'élévation et de manutention de qualité dans la région du Grand Toronto depuis 1999. Avec une flotte impressionnante de plus de 2 400 unités d'équipements, l'entreprise a connu une forte croissance au cours des dernières années. Employant plus de 70 personnes, elle propose à sa clientèle des services de location, de vente et d'entretien d'équipements d'élévation en plus d'offrir une gamme complète de pièces et de la formation à la fine pointe de l'industrie. TORCAN LIFT EQUIPMENT est reconnue pour son engagement envers ses clients, son souci de toujours mieux les servir ainsi que la qualité de sa flotte.

